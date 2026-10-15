Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Gerrard'la da çalışmış ve Hollanda devi Ajax'ın kaptanlığını yapmış Henderson'ı neden bu kadar çok önde gelen teknik direktörün istediği sorulan eski Chelsea kanat oyuncusu Nevin, NetBet Sport Betting ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu çok yerinde bir soru. Çünkü futbol dünyasında kesinlikle hiçbir şekilde ayrıştırıcı biri olarak görülmüyor. Belki bir iki kişi öyle görüyordur!

“Bence özellikle savunmada farkındalığı çok yüksek, gerçi geçen hafta sonu iki gol de attı. Ama sürekli sadece kendisini düşünmüyor. Takımı bir arada tutan bazı oyuncular vardır. Böyle oyuncular, bir takımın ihtiyaç duyduğu tutkal gibidir. Biri yapması gerekeni yapmıyorsa, çizgiyi aşıyorsa ya da doğru tutumu sergilemiyorsa, eskiden çok yaygın olan ama şimdi belki o kadar sık görülmeyen bazı oyuncular, ‘Senin için ne kadar ödendiği umurumda değil, kendini kim sandığın da umurumda değil, bunu yapacaksın’ der. Bunu son derece sade ve doğrudan bir şekilde söylerler.

“Bence bu, modern futbolda bir yetenek. Böyle oyuncular tamamen ortadan kaybolmadı ama eskiden varlıkları doğal karşılanırdı. Oysa farklı ülkelerden gelen, çıkarlarını ön planda tutan çok sayıda oyuncunuz olduğunda, kendilerini içinde bulundukları gruba yürekten ve bütünüyle bağlı hissetmeyebilirler. Bu yüzden takımın etik anlayışıyla, yani herkesin birlikte çalışmasıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda böyle oyunculara ihtiyaç duyarsınız.

“Bir şey daha var. Bir kulüpteki en güçlü karakter takım üzerinde iyi bir etkiye sahip değilse, sahadayken harika olabilir ama yedeğe çekildiğinde kâbusa dönüşür. Üstelik hâlâ oradaki en güçlü karakterdir. Bunu istemezsiniz.

“İstediğiniz kişi, oynamadığında, yedek kulübesinde oturduğunda ya da maç kadrosuna alınmadığında bile orada olan, doğru şeyleri yapmaya ve söylemeye devam eden bir karakterdir. Bu da Jordan Henderson'ın bir tür tanımı.”