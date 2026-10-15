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Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Xabi Alonso! Bu kadar çok üst düzey teknik direktör Jordan Henderson'ı neden istiyor? Eski Chelsea yıldızı, eski Liverpool kaptanına duyulan hayranlığın nedenini açıkladı
Henderson, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Söz konusu hamle bazılarını şaşırttı; Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu artık 36 yaşında. Yine de Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası finallerinde İngiltere kadrosunda yer aldı. Kolunun talihsiz bir şekilde kırılması, İngiltere'nin Meksika karşısındaki destansı galibiyetini kutlarken yaşandı ve turnuvadaki rolünü sınırladı.
Tuchel, tecrübeli orta saha oyuncusunun planlarında yer alması gerektiğinde ısrarcıydı ve Henderson'ı ameliyat geçirmesinin ardından takım kampında tutmaya devam etti. İlk kadro tercihi, biraz şaşkınlık yaşayan pek çok taraftar tarafından sorgulandı ancak takım arkadaşları şüphe duyanları hızla susturdu.
- Getty
Chelsea, eski Liverpool kaptanını serbest oyuncu olarak kadrosuna kattı
Sunderland altyapısından yetişen oyuncu, ilham veren bir lider olarak görülüyor. Bu özellikleri, Anfield'da kaptanlık pazubandını Steven Gerrard'dan devraldığında öne çıkmıştı. Her zaman örnek bir profesyonel olarak takımın yüksek standartlarını korumasına yardımcı oluyor ve davranışlarıyla örnek teşkil ediyor.
Klopp, Merseyside'da bu özelliklere değer verdi. Tuchel, 1966'nın efsanelerini örnek almaya çalışırken bu özellikleri benimsedi. Brentford, Henderson'ın sözleşmesinin feshedilmesini kabul ederek onu son transfer döneminde serbest bıraktığında Alonso da bu özellikleri taşıyan oyuncuyu kadrosuna katmakta gecikmedi.
Tamamen iyileştikten sonra Chelsea formasıyla iki maça çıktı. Bournemouth karşısında alınan 5-1'lik galibiyette attığı iki golle gol hesabını çarpıcı biçimde açtı. Bu gollerden biri, yaklaşık 23 metreden attığı muhteşem bir frikikti.
Üst düzey teknik direktörler Henderson’ın sunabileceklerini neden istiyor?
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Gerrard'la da çalışmış ve Hollanda devi Ajax'ın kaptanlığını yapmış Henderson'ı neden bu kadar çok önde gelen teknik direktörün istediği sorulan eski Chelsea kanat oyuncusu Nevin, NetBet Sport Betting ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu çok yerinde bir soru. Çünkü futbol dünyasında kesinlikle hiçbir şekilde ayrıştırıcı biri olarak görülmüyor. Belki bir iki kişi öyle görüyordur!
“Bence özellikle savunmada farkındalığı çok yüksek, gerçi geçen hafta sonu iki gol de attı. Ama sürekli sadece kendisini düşünmüyor. Takımı bir arada tutan bazı oyuncular vardır. Böyle oyuncular, bir takımın ihtiyaç duyduğu tutkal gibidir. Biri yapması gerekeni yapmıyorsa, çizgiyi aşıyorsa ya da doğru tutumu sergilemiyorsa, eskiden çok yaygın olan ama şimdi belki o kadar sık görülmeyen bazı oyuncular, ‘Senin için ne kadar ödendiği umurumda değil, kendini kim sandığın da umurumda değil, bunu yapacaksın’ der. Bunu son derece sade ve doğrudan bir şekilde söylerler.
“Bence bu, modern futbolda bir yetenek. Böyle oyuncular tamamen ortadan kaybolmadı ama eskiden varlıkları doğal karşılanırdı. Oysa farklı ülkelerden gelen, çıkarlarını ön planda tutan çok sayıda oyuncunuz olduğunda, kendilerini içinde bulundukları gruba yürekten ve bütünüyle bağlı hissetmeyebilirler. Bu yüzden takımın etik anlayışıyla, yani herkesin birlikte çalışmasıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda böyle oyunculara ihtiyaç duyarsınız.
“Bir şey daha var. Bir kulüpteki en güçlü karakter takım üzerinde iyi bir etkiye sahip değilse, sahadayken harika olabilir ama yedeğe çekildiğinde kâbusa dönüşür. Üstelik hâlâ oradaki en güçlü karakterdir. Bunu istemezsiniz.
“İstediğiniz kişi, oynamadığında, yedek kulübesinde oturduğunda ya da maç kadrosuna alınmadığında bile orada olan, doğru şeyleri yapmaya ve söylemeye devam eden bir karakterdir. Bu da Jordan Henderson'ın bir tür tanımı.”
- Getty
Henderson'ın Stamford Bridge'de üstleneceği önemli bir rol var.
Chelsea, orta sahanın kontrolünü ele alıp oyunu merkezden yönlendirecek birini arıyor; zira Dünya Kupası şampiyonu Arjantin millî futbolcusu Enzo Fernandez, Manchester City'ye transfer oldu.
Moises Caicedo, 3-4-2-1 dizilişinde Alonso’nun defansif orta saha rolünü üstlenecek. Ancak Premier League’de kendini kanıtlamış Henderson’ın da bolca süre alması bekleniyor. Tribünlerde bu özellikleri her zaman herkes fark etmese de Henderson, çevresindekilerin her an yüzde 100’lerini vermesini sağlayacak.
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