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Jürgen Klopp, tartışmalı Dünya Kupası su molalarını neden sevdiğini açıklıyor
Oyuncular için avantaj
Dünya Kupası maçları ABD, Kanada ve Meksika’da oynanırken, FIFA her devrenin ortasında planlı molalar uygulamaya koydu. Asıl amaç, oyuncuları Kuzey Amerika’nın bunaltıcı yaz sıcağından korumak olsa da, bu molalar önemli bir tartışma konusu haline geldi. Ancak Klopp, bu tartışmaya daha esprili bir yaklaşım sergiledi.
Kuralların uygulanmasıyla ilgili konuşan Klopp, sporcular için bunun fiziksel bir gereklilik olduğunu kabul etti. Klopp, “Hava gerçekten çok sıcak ve bu oyuncular için iyi bir şey,” dedi. “Peki antrenörler için de iyi mi? Evet, ben de çok isterdim. Belki şu anda biraz fazla olabilir. Kesinlikle çok uzun sürüyor çünkü su içmek için iki buçuk dakikaya falan gerek yok. Ama durum bu işte.”
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Klopp, FIFA’nın yeni kuralının komik yanını görüyor
59 yaşındaki teknik direktöre göre, stadyumda bir maçı canlı izlemekten elde edilen deneyim, maçı televizyondan izlemeye kıyasla farklı olacaktır. Klopp, uzun maç günlerinde kendi yaşıtları için pratik bir çözüm sunduklarını şakayla karışık bir şekilde kabul etti.
Klopp, “Bunun da bir faydası var ve stadyumda olduğunuzda sorun yok çünkü biraz da olsa bir gösteri izliyorsunuz – Dallas’ta ponpon kızlar vardı, bunları büyük ekrandan izlemekten keyif aldım,” dedi. “Bu tamamen normal ama evde otururken reklamlar başladığında ne hissettiğinizi anlıyorum… ancak benim yaşımda biri için tuvalete gitmek hoş bir mola oluyor!”
Tuchel ve Van Dijk, rakip takımın başında yer alıyor
Öte yandan, bu kural bu alanda çalışan kişilerden eleştiri aldı. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel de hayal kırıklığını dile getirerek, molaların sıklığının bir futbol maçının oynanış şeklini kökten değiştirdiğini öne sürdü. Yüksek yoğunluklu bir ritme güvenen ve sürekli baskı uygulayarak rakibi yoran teknik direktörler için, her 22 dakikada bir yapılan mola, taktiksel planlarına zarar verebilir.
"Üç Aslanlar"ın teknik direktörü şöyle konuştu: "Bunun bir futbol maçının akışını ve kimliğini düşündüğümden çok daha fazla kesintiye uğrattığını ve değiştirdiğini düşünüyorum. Daha önce hava gerçekten çok sıcak olduğunda ve gerekli olduğunda su molaları veriliyordu, ancak bunlar daha kısaydı. Daha kısaydı ve sadece birkaç maçta uygulanıyordu. Adalet adına, artık her maçta ve her takım için uygulanıyor. Bu, maçı neredeyse dört çeyreğe bölüyor. Ve bence bu, maçın karakterini düşündüğümden daha fazla değiştiriyor."
Hollanda kaptanı Virgil van Dijk ise bu sistemin her maç için tek tip bir kural yerine daha esnek bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Van Dijk şöyle konuştu: "Sıvı alımı molaları biraz ilginç, çünkü bugüne kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arası biraz… Pek hoşuma gitmiyor," diye açıkladı Van Dijk. "Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız seyirciler için de pek iyi bir durum değil. Hava gerçekten çok sıcaksa, elbette bu molaların verilmesi iyi olur. Ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda yeterince konuştuğumu düşünüyorum."
- Getty Images Sport
FIFA, turnuvada eşitlik konusunda kararlılığını sürdürüyor
Ünlü yıldızların yoğun eleştirilerine ve oyun durduğunda tribünlerden yükselen yuhalamalara rağmen, FIFA turnuva ortasında bu molaları kaldırmaya niyetli değil. Yönetim organı, asıl amacın oyuncu güvenliği olduğunu ve stadyum çatısının kapalı olup olmadığına ya da dış sıcaklığın düşüp düşmediğine bakılmaksızın her takımın aynı kurallar çerçevesinde yarışmasını sağlamak olduğunu savunuyor.
Süren eleştirilere yanıt veren bir FIFA sözcüsü, Press Association’a şunları söyledi: “Herkes için eşit koşullar sağlamak istiyoruz ve bu nedenle bu molalar her maçta uygulanıyor.”
Başkan Gianni Infantino da benzer bir açıklamayla bu düzenlemeleri savundu ve FIFA’nın bu molalar sırasında gösterilen reklamlardan kâr elde ettiği iddialarını yalanladı.