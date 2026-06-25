Jürgen Klopp, tartışmalı Dünya Kupası su molalarını neden sevdiğini açıklıyor

Öte yandan, bu kural bu alanda çalışan kişilerden eleştiri aldı. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel de hayal kırıklığını dile getirerek, molaların sıklığının bir futbol maçının oynanış şeklini kökten değiştirdiğini öne sürdü. Yüksek yoğunluklu bir ritme güvenen ve sürekli baskı uygulayarak rakibi yoran teknik direktörler için, her 22 dakikada bir yapılan mola, taktiksel planlarına zarar verebilir.

"Üç Aslanlar"ın teknik direktörü şöyle konuştu: "Bunun bir futbol maçının akışını ve kimliğini düşündüğümden çok daha fazla kesintiye uğrattığını ve değiştirdiğini düşünüyorum. Daha önce hava gerçekten çok sıcak olduğunda ve gerekli olduğunda su molaları veriliyordu, ancak bunlar daha kısaydı. Daha kısaydı ve sadece birkaç maçta uygulanıyordu. Adalet adına, artık her maçta ve her takım için uygulanıyor. Bu, maçı neredeyse dört çeyreğe bölüyor. Ve bence bu, maçın karakterini düşündüğümden daha fazla değiştiriyor."

Hollanda kaptanı Virgil van Dijk ise bu sistemin her maç için tek tip bir kural yerine daha esnek bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Van Dijk şöyle konuştu: "Sıvı alımı molaları biraz ilginç, çünkü bugüne kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arası biraz… Pek hoşuma gitmiyor," diye açıkladı Van Dijk. "Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız seyirciler için de pek iyi bir durum değil. Hava gerçekten çok sıcaksa, elbette bu molaların verilmesi iyi olur. Ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda yeterince konuştuğumu düşünüyorum."