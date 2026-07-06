Jürgen Klopp tam da konunun özünü yakaladı! Dünya Kupası’nda Gianni Infantino’nun Donald Trump’ın önünde sergilediği muhteşem hareket, aynı zamanda büyük bir fırsat

Tıpkı şu anda Balogun vakasında olduğu gibi; bu durum, geçen yılın Kasım ayında Ronaldo’ya verilen af kararından bile daha çarpıcı. Portekiz devlet başkanının Infantino’yu şahsen aradığına şüpheyle bakılabilir. Üstelik CR7, en azından bir maçlık cezasını çekmişti. Bunların hepsi zaten yeterince yıkıcı, ancak AS Monaco’nun forvetiyle ilgili olayın yanında hiçbir şey sayılmaz.
Burada söz konusu olan, bir spor etkinliği üzerinde siyasi baskı uygulanmasıdır; oysa Trump’ın, federasyonun disiplin kurulunun alması gereken bu tür kararlarda hiçbir – ama gerçekten hiçbir – ilgisi olmamalıdır. Sırada ne var? ABD’nin golleri iki kat sayılacak mı, yoksa Trump aksi takdirde Infantino’yu bir sonraki şampanya resepsiyonlarından davet etmeyecek mi? Harry Kane, Trump’ın isteği üzerine çeyrek finallerden itibaren ABD için mi oynayacak? Ceza sahası dışından atılan goller üç kat sayılacak mı, çünkü Trump uzak mesafeli şutları “harika” buluyor?
Herkes bu önerileri saçma ya da absürt bulabilir, ancak artık Infantino’dan gerçekten her şey beklenebilir. Dürüst olalım: Onunla bir oyuncuya af çıkarılmasının telefonla sipariş edilebileceğini kim tahmin edebilirdi ki?
İşte bu yüzden de bu skandal karar, yıllardır bu ölçüsüz FIFA Başkanı’ndan nihayet kurtulmak için belki de en büyük fırsatı barındırıyor. Ancak bunun için büyük federasyonların da nihayet harekete geçmesi gerekiyor; ne de olsa Infantino, küçük federasyonların hepsini zaten dolup taşan cebinde tutuyor.
FIFA Konseyi’ndeki renksiz Başkanı Bernd Neuendorf’un bulunduğu DFB, İngiliz, Fransız ve İspanyol federasyonları. Ve UEFA. Hepsi şimdi birleşip isyan etmelidir. En azından UEFA şimdiden tavrını ortaya koydu ve Balogun’a verilen af kararını “emsalsiz, anlaşılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendirdi. Bir “kırmızı çizgi” aşılmıştı.
Artık Infantino’ya karşı da bu çizgiyi aşmanın zamanı geldi. Çünkü Klopp’un sözleri Infantino için de geçerli: “Bu her şeyi sorgulamaya açıyor” – FIFA Başkanı’nı bile.