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Trump InfantinoGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

Jürgen Klopp tam da konunun özünü yakaladı! Dünya Kupası’nda Gianni Infantino’nun Donald Trump’ın önünde sergilediği “altın diz kapağı” hareketi de büyük bir fırsat

Dünya Kupası
FEATURES
Opinion
J. Klopp
ABD - Belçika
ABD
Belçika
F. Balogun
C. Ronaldo

Başkanlar Trump ve Infantino’nun kardeş gibi kurdukları bu saygın kuruluş, “Balogun Davası” ile bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. FIFA’nın kendi kuralları artık sadece ayaktakımı için geçerli. Ancak bu skandal aynı zamanda büyük bir fırsat da sunuyor. Bir yorum.

ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda rekabet adaletinin aylardır hiçe sayıldığına dair bir kanıta daha ihtiyaç olsaydı, Donald Trump ve Gianni Infantino bunu etkileyici bir şekilde ortaya koydu. 

Şikayet eden ve haksız muamele gördüğünü düşünen ABD Başkanı’nın Infantino’ya yaptığı, şüphesiz çok gürültülü ve net bir telefon görüşmesi, kurallara göre haklı bir şekilde gördüğü kırmızı kartın ardından 16’da 16 turunda elenen ABD’nin en iyi forveti Folarin Balogun’u (3 gol, 1 asist), hiçbir gerekçe gösterilmeden Belçika ile oynanacak 8’de 8 turu maçı için affetmeye yetti. Infantino ise Pazartesi günü, Dünya Futbol Federasyonu’nun yönetim kurulunun bu karara hiçbir etkisi olmadığını vurguladı. Ancak cezanın kaldırılmasına ilişkin bir gerekçe sunmadı. Elbette. Neden sunsun ki? FIFA’nın Belçika’nın itirazını yatıştırdığı da bir o kadar açık

Makul bir kırmızı kartın ardından uygulanan ve tamamen olağan olan en az bir maçlık cezanın şartlı olarak ertelenmesi kararı, dolayısıyla hâlâ geçerliliğini koruyor. Ve bu, tarihi bir dönüm noktasına eşdeğer. "Bu, her şeyi sorgulamaya açıyor!" diyen öfkeli Jürgen Klopp, MagentaTV'de tam da konunun özünü vurdu.

  • Çünkü artık acı bir gerçek ortaya çıkıyor: FIFA yasası önünde artık herkes eşit değil; oyunun yazılı kuralları artık sadece “sıradan insanlar” ve Giovanni Vincenzo Infantino’nun mali kaynaklarından beslenen güçlü ev sahibi ülkenin formasını giymeyen oyuncular için geçerli. Balogun vakası, Trump’ı değil, 2016’dan beri FIFA’yı tek başına yöneten diktatörü en iğrenç şekilde ifşa ediyor.

    Bunun olacağına dair pek çok işaret vardı. Tahmin edilebilirdi. Hem de aylardır. 

    25 Kasım 2025: İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçındaki bariz saldırgan davranışının ardından, Cristiano Ronaldo’nun üç maçlık cezası kısaltıldı. Dirsek darbesinin ardından sadece bir kez kenarda kalmak zorunda kaldı – önemsiz son eleme maçında. Cezası şartlı olarak askıya alındığı için, Dünya Kupası grup aşamasının ilk iki maçında yeniden sahaya çıkabildi. 

    Pazarlama lokomotifi CR7, çok büyük bir isimdi. Topa her dokunuşunda ev sahibi ülkenin gelirlerini artıran efsanevi süperstar, ticari açıdan dünya lideri olan ABD’de oynadığı son Dünya Kupası’nda ilk iki maçı kaçırmalı mıydı? Gianni Infantino varken bu mümkün değildi. O dönemde tepkiler sınırlı kaldı. Gianni işte böyle biridir. İki ayak üzerinde yürüyen, devam eden tam bir skandal; insanlar buna artık alışmış durumda ve bundan sonra daha neler çıkabileceğini merak ediyorlar. Kendi federasyonundaki tüm dişsiz ve güçsüz etik veya disiplin kurullarını hiçe sayan, açgözlü, güce takıntılı bir fırsatçı; istediği gibi hüküm sürüyor ve dilediği gibi hareket ediyor.

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  • Omar ArtanGetty Images

    Infantino, 2026 Dünya Kupası'nda kendi maskesini düşürdü

    Infantino – ve son haftalarda bu durum açıkça ortaya çıktı – yalnızca kendi çıkarları ile zengin ve güçlü dostlarının çıkarları için çaba gösteren biridir. Zira, her zaman büyük bir hevesle vaaz ettiği cesaret ve dürüstlüğü göstermesi gerektiğinde, Barış Ödülü’nü paylaştığı dostu ve onun zorbalık içeren giriş politikası karşısında boyun eğdi. Infantino’nun, Somali’den gelen ve sınırdan geri çevrilen Omar Artan’ın – ki kendisi 2025 yılı Afrika’nın En İyi Hakemi seçilmişti – çok tartışılan vakasına yaptığı tek katkı, hiç de gözden kaçmayacak kadar belirgin bir sessizlikti.

    Zaten o andan itibaren, Infantino’nun vaaz ettiği eşitlik, adalet ve siyasi tarafsızlık ilkelerine dayalı FIFA kurallarının değil, dışlama ve yabancı düşmanlığıyla dolu Trump’ın kurallarının geçerli olduğu açıktı. “Futbol dünyayı birleştirir” mi? Hadi oradan! Infantino, İran kafilesi açıkça tacizle mücadele etmek zorunda kaldığında ve grup maçlarının bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında da harekete geçmedi. Ne rehabilitasyon imkânı, ne oyuncular için dinlenme, ne de sportif adalet ve dürüstlük vardı.

    Infantino, ancak bu durum kendisine kişisel olarak fayda sağladığında ya da daha güçlü kişilere altın dizliklerle yalakalık yapmaya devam etmek istediğinde müdahale ediyor. O zaman kendi kuralları bile o kadar çok esnetiliyor ve çiğneniyor ki, ortalık resmen karışıyor. 

  • Balogun TacklingGetty Images

    Harry Kane, Trump’ın isteği üzerine ABD’ye mi geçecek? Balogun vakası, Infantino’dan kurtulmak için bir fırsat

    Tıpkı şu anda Balogun vakasında olduğu gibi; bu durum, geçen yılın Kasım ayında Ronaldo’ya verilen af kararından bile daha çarpıcı. Portekiz devlet başkanının Infantino’yu şahsen aradığına şüpheyle yaklaşılabilir. Üstelik CR7, en azından bir maçlık cezasını çekmişti. Bunların hepsi zaten yeterince yıkıcı, ancak AS Monaco’nun forvetiyle ilgili olayın yanında hiçbir şey sayılmaz.

    Burada söz konusu olan, bir spor etkinliği üzerinde siyasi baskı uygulanmasıdır; oysa Trump’ın, federasyonun disiplin kurulunun alması gereken bu tür kararlarla hiçbir – ama gerçekten hiçbir – ilgisi olmamalıdır. Sırada ne var? ABD’nin golleri iki kat sayılacak mı, yoksa Trump aksi takdirde Infantino’yu bir sonraki şampanya resepsiyonlarından davet etmeyecek mi? Harry Kane, Trump’ın isteği üzerine çeyrek finallerden itibaren ABD için oynamak zorunda kalacak mı? Ceza sahası dışından atılan goller üç kat sayılacak mı, çünkü Trump uzak mesafeli şutları “harika” buluyor?

    Herkes bu önerileri saçma ya da absürt bulabilir, ancak artık Infantino’dan gerçekten her şey beklenebilir. Dürüst olalım: Onunla bir oyuncuya af çıkarılmasının telefonla sipariş edilebileceğini kim tahmin edebilirdi ki?

    İşte bu yüzden de bu skandal karar, ölçüsüz FIFA Başkanı’ndan nihayet kurtulmak için belki de yıllardır ortaya çıkan en büyük fırsatı barındırıyor. Ancak bunun için büyük federasyonların da nihayet harekete geçmesi gerekiyor; ne de olsa Infantino, küçük federasyonların hepsini şişkin cebinde tutuyor.

    FIFA Konseyi’ndeki renksiz Başkanı Bernd Neuendorf’un bulunduğu DFB, İngiliz, Fransız ve İspanyol federasyonları. Ve UEFA. Hepsi şimdi birleşip isyan etmelidir. En azından UEFA şimdiden tavrını ortaya koydu ve Balogun’a verilen afı “emsalsiz, anlaşılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendirdi. Bir “kırmızı çizgi” aşılmıştı.

    Artık Infantino’ya karşı da bu çizgiyi aşmanın zamanı geldi. Çünkü Klopp’un sözleri Infantino için de geçerli: “Bu her şeyi sorgulamaya açıyor” – FIFA Başkanı’nı bile.

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