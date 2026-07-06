Jürgen Klopp tam da konunun özünü yakaladı! Dünya Kupası’nda Gianni Infantino’nun Donald Trump’ın önünde sergilediği “altın diz kapağı” hareketi de büyük bir fırsat

ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda rekabet adaletinin aylardır hiçe sayıldığına dair bir kanıta daha ihtiyaç olsaydı, Donald Trump ve Gianni Infantino bunu etkileyici bir şekilde ortaya koydu.
Şikayet eden ve haksız muamele gördüğünü düşünen ABD Başkanı’nın Infantino’ya yaptığı, şüphesiz çok gürültülü ve net bir telefon görüşmesi, kurallara göre haklı bir şekilde gördüğü kırmızı kartın ardından 16’da 16 turunda elenen ABD’nin en iyi forveti Folarin Balogun’u (3 gol, 1 asist), hiçbir gerekçe gösterilmeden Belçika ile oynanacak 8’de 8 turu maçı için affetmeye yetti. Infantino ise Pazartesi günü, Dünya Futbol Federasyonu’nun yönetim kurulunun bu karara hiçbir etkisi olmadığını vurguladı. Ancak cezanın kaldırılmasına ilişkin bir gerekçe sunmadı. Elbette. Neden sunsun ki? FIFA’nın Belçika’nın itirazını yatıştırdığı da bir o kadar açık.
Makul bir kırmızı kartın ardından uygulanan ve tamamen olağan olan en az bir maçlık cezanın şartlı olarak ertelenmesi kararı, dolayısıyla hâlâ geçerliliğini koruyor. Ve bu, tarihi bir dönüm noktasına eşdeğer. "Bu, her şeyi sorgulamaya açıyor!" diyen öfkeli Jürgen Klopp, MagentaTV'de tam da konunun özünü vurdu.