Jürgen Klopp tam da konunun özünü yakaladı! Dünya Kupası’nda Gianni Infantino’nun Donald Trump’ın önünde sergilediği “altın diz kapağı” hareketi de büyük bir fırsat

Çünkü artık acı bir gerçek ortaya çıkıyor: FIFA yasası önünde artık herkes eşit değil; oyunun yazılı kuralları artık sadece “sıradan insanlar” ve Giovanni Vincenzo Infantino’nun mali kaynaklarından beslenen güçlü ev sahibi ülkenin formasını giymeyen oyuncular için geçerli. Balogun vakası, Trump’ı değil, 2016’dan beri FIFA’yı tek başına yöneten diktatörü en iğrenç şekilde ifşa ediyor.

Bunun olacağına dair pek çok işaret vardı. Tahmin edilebilirdi. Hem de aylardır.

25 Kasım 2025: İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçındaki bariz saldırgan davranışının ardından, Cristiano Ronaldo’nun üç maçlık cezası kısaltıldı. Dirsek darbesinin ardından sadece bir kez kenarda kalmak zorunda kaldı – önemsiz son eleme maçında. Cezası şartlı olarak askıya alındığı için, Dünya Kupası grup aşamasının ilk iki maçında yeniden sahaya çıkabildi.

Pazarlama lokomotifi CR7, çok büyük bir isimdi. Topa her dokunuşunda ev sahibi ülkenin gelirlerini artıran efsanevi süperstar, ticari açıdan dünya lideri olan ABD’de oynadığı son Dünya Kupası’nda ilk iki maçı kaçırmalı mıydı? Gianni Infantino varken bu mümkün değildi. O dönemde tepkiler sınırlı kaldı. Gianni işte böyle biridir. İki ayak üzerinde yürüyen, devam eden tam bir skandal; insanlar buna artık alışmış durumda ve bundan sonra daha neler çıkabileceğini merak ediyorlar. Kendi federasyonundaki tüm dişsiz ve güçsüz etik veya disiplin kurullarını hiçe sayan, açgözlü, güce takıntılı bir fırsatçı; istediği gibi hüküm sürüyor ve dilediği gibi hareket ediyor.