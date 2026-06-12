Jürgen Klopp, 'taktik açıdan zayıf' Dünya Kupası açılış maçından pek etkilenmedi; eski Liverpool teknik direktörü Meksika'nın savunma zaafiyetine dikkat çekti

Klopp'un sert eleştirisi yayın kanallarında geniş yer buldu; diğer yorumcular da büyük bir heyecanla beklenen açılış maçında üst düzey bir rekabet havasının eksik olduğu görüşünü yineledi.

Eski Almanya milli futbolcu Christoph Kramer, sahadaki yoğunluğun eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Kramer, "Ortamın çok gergin olduğu hissine kapılıyorsunuz ve ben de bu tür bir yoğunluk ve boşlukların açılmasını bekliyordum. Ancak bunun sahada gerçek bir mücadeleye yol açacağını düşünmüştüm, ama durum pek de öyle olmadı. Orada oynamaları harika, ama daha çok bir yardım maçı gibi geldi" dedi.

Deneyimli Alman teknik direktör Christian Streich de aynı derecede etkilenmemişti ve eleştirilerini doğrudan Afrika ülkesinin taktiksel disiplin ve ruh eksikliğine yöneltti: "Güney Afrika'dan hayal kırıklığına uğradım çünkü daha iyi organize olacaklarını ve daha fazla mücadele göstereceklerini düşünmüştüm."