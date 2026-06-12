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Jürgen Klopp, 'taktik açıdan zayıf' Dünya Kupası açılış maçından pek etkilenmedi; eski Liverpool teknik direktörü Meksika'nın savunma zaafiyetine dikkat çekti
Açılış maçı eleştirilere yol açtı
Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika, Julian Quinones ve tecrübeli forvet Raul Jimenez’in golleriyle Güney Afrika’yı mağlup ederek, tarihteki üçüncü ev sahipliği görevine galibiyetle başladı. Ancak maç, üç kırmızı kart gösteren hakem Wilton Sampaio yönetiminde yaşanan eşi benzeri görülmemiş bir disiplin kaosunun gölgesinde kaldı. Güney Afrika’dan Yaya Sithole ve Themba Zwane oyundan atılırken, Meksika kaptanı Cesar Montes de maçın sonlarında profesyonel faul nedeniyle kırmızı kart gördü.
- Getty Images Sport
Klopp taktiksel performansı eleştirdi
Televizyon yorumcusu olarak görev yapan Klopp, maçın genel teknik seviyesinden derin bir memnuniyetsizlik duyduğunu ifade etti ve son kırmızı kartın ardından her iki takımın sahadaki taktik disiplinini sorguladı. Klopp şöyle konuştu: "Bu durum, maçın tamamını özetliyor. Taktik açıdan, bu gerçekten çok kötüydü! Her iki takım da hiç iyi değildi. 11'e 9 durumdayken bir de kontratağa maruz kalıyorsunuz. Neden? Çünkü savunma hattı çok geride duruyordu. Bu, maç boyunca genel bir sorundu. Güney Afrika bunu hiç kullanamadı."
Uzmanlar hayal kırıklığı konusunda hemfikir
Klopp'un sert eleştirisi yayın kanallarında geniş yer buldu; diğer yorumcular da büyük bir heyecanla beklenen açılış maçında üst düzey bir rekabet havasının eksik olduğu görüşünü yineledi.
Eski Almanya milli futbolcu Christoph Kramer, sahadaki yoğunluğun eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Kramer, "Ortamın çok gergin olduğu hissine kapılıyorsunuz ve ben de bu tür bir yoğunluk ve boşlukların açılmasını bekliyordum. Ancak bunun sahada gerçek bir mücadeleye yol açacağını düşünmüştüm, ama durum pek de öyle olmadı. Orada oynamaları harika, ama daha çok bir yardım maçı gibi geldi" dedi.
Deneyimli Alman teknik direktör Christian Streich de aynı derecede etkilenmemişti ve eleştirilerini doğrudan Afrika ülkesinin taktiksel disiplin ve ruh eksikliğine yöneltti: "Güney Afrika'dan hayal kırıklığına uğradım çünkü daha iyi organize olacaklarını ve daha fazla mücadele göstereceklerini düşünmüştüm."
- AFP
Önümüzdeki dönemde savunma düzenlemeleri yapılması gerekiyor
Üç puanı garantilemiş olsa da, El Tri, grup aşamasının ilerleyen dönemlerinde daha güçlü hücum gücüne sahip rakiplerle karşılaşmadan önce, yorumcular tarafından ortaya konulan taktiksel zayıflıklarını derhal gidermek zorundadır. Kaptan Montes’in cezası, teknik kadro için acil bir kadro sorunu yaratarak savunmada yeniden düzenleme yapılmasını zorunlu kılıyor.
Bu arada, kadrosu zayıflamış Güney Afrika takımı, eleme turlarına kalma umudunu sürdürmek istiyorsa, sarsılan disiplin ve organizasyonunu hızla yeniden kurmalıdır.