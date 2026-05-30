Jürgen Klopp, Suudi Pro Ligi kulübü için 'rüya' teknik direktör adayı olarak öne çıkıyor
Al-Ittihad, teknik direktörlük pozisyonunun boşalmasının ardından Klopp'u hedefliyor
Sergio Conceicao'nun ayrılmasının ardından Al-Ittihad'ın, Klopp'u teknik direktörlük görevi için en güçlü adayı olarak belirlediği bildiriliyor. Suudi Pro Ligi'nin dev kulübü, 2024 yılında teknik direktörlükten uzaklaşan eski Liverpool menajerini yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturtmak için çaba gösteriyor. Klopp, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere kazanılabilecek tüm önemli kupaları kaldırarak Liverpool'da geçirdiği dokuz yıllık, başarılarla dolu dönemini noktaladı.
talkSPORT'a göre, Al-Ittihad, anlaşmayı garantilemenin zorluklarının farkında olsa da, Alman teknik adamı ideal aday olarak görüyor. Raporda, Klopp'un dünya futbolunun en saygın isimlerinden biri olması nedeniyle, herhangi bir transferin muhtemelen önemli bir finansal destek gerektireceği de belirtiliyor.
Klopp'un menajeri ani bir transfer olasılığını reddetti
Al-Ittihad, Klopp ile ilgileniyor olsa da, menajeri Marc Kosicke olası bir atama hakkındaki spekülasyonları yatıştırmak için hemen harekete geçti. Ismael Mahmoud ve winwin aracılığıyla konuşan Kosicke, "Klopp'un bu yıl Al-Ittihad'ı çalıştırma ihtimali yok" dedi.
Şu an için 58 yaşındaki teknik adam, tam zamanlı teknik direktörlüğe dönmekten ziyade saha dışı sorumluluklarına odaklanmış görünüyor.
Klopp, teknik direktörlük geleceği konusunda sakinliğini koruyor
Klopp, kendisini önemli teknik direktörlük pozisyonlarıyla ilişkilendiren spekülasyonları defalarca önemsiz göstermiştir. Kendisini Real Madrid ile ilişkilendiren önceki haberlere değinerek şöyle demiştir: "Real Madrid aramış olsaydı, şimdiye kadar haberimiz olurdu. Ama bunların hepsi saçmalık. Bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerim orada, ona sorabilirsiniz. Onu da aramadılar."
Alman teknik adam, kalıcı olarak teknik direktörlük yapma olasılığını da tamamen kapatmadığını ima etti.
"Şu anda bunu düşünmüyorum, neyse ki düşünmem için bir neden yok," diye ekledi Klopp. "Yaşıma göre hayatımda oldukça ilerlemiş durumdayım, ancak bir teknik direktör olarak henüz tamamen bitmiş değilim. Emeklilik yaşına gelmedim. Önümüzdeki yıllarda ne olacağını kim bilebilir? Ancak planlanmış bir şey yok."
Suudi kulübü, hedefine ulaşma yolunda büyük bir engelle karşı karşıya
Al-Ittihad, Klopp'un durumunu takip etmeye devam edebilir, ancak menajerinin açıklamaları kısa vadede pek umut verici bir tablo çizmiyor. Klopp, Red Bull'daki görevine iyice yerleşmiş durumda ve teknik direktörlüğe dönme konusunda herhangi bir aciliyet göstermediğinden, şimdilik bir transfer olasılığı düşük görünüyor.