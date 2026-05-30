Jürgen Klopp, Suudi Pro Ligi kulübü için 'rüya' teknik direktör adayı olarak öne çıkıyor

Klopp, kendisini önemli teknik direktörlük pozisyonlarıyla ilişkilendiren spekülasyonları defalarca önemsiz göstermiştir. Kendisini Real Madrid ile ilişkilendiren önceki haberlere değinerek şöyle demiştir: "Real Madrid aramış olsaydı, şimdiye kadar haberimiz olurdu. Ama bunların hepsi saçmalık. Bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerim orada, ona sorabilirsiniz. Onu da aramadılar."

Alman teknik adam, kalıcı olarak teknik direktörlük yapma olasılığını da tamamen kapatmadığını ima etti.

"Şu anda bunu düşünmüyorum, neyse ki düşünmem için bir neden yok," diye ekledi Klopp. "Yaşıma göre hayatımda oldukça ilerlemiş durumdayım, ancak bir teknik direktör olarak henüz tamamen bitmiş değilim. Emeklilik yaşına gelmedim. Önümüzdeki yıllarda ne olacağını kim bilebilir? Ancak planlanmış bir şey yok."