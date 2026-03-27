Çeviri:
Jürgen Klopp, şok edici ayrılık açıklamasının ardından Liverpool'a Mohamed Salah'ın yerini doldurmanın imkansız olacağı konusunda uyarıda bulundu
Anfield'daki eşsiz miras
Anfield'a efsaneler arası bir yardım maçı için geri dönmeden önce konuşan Klopp, Salah sonrası döneme dair dokunaklı bir değerlendirmede bulundu. 33 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Merseyside'dan ayrılacağı haberinin ardından, eski teknik direktörü, "Mısır Kralı"nın 2017'den bu yana yarattığı muazzam etkiyi değerlendirdi.
Klopp, "Mo'nun ayrılmasının ne anlama geldiğini sindirmem gerekiyordu" dedi. "Zaten dışarıdan bakıyorum, bu yüzden ona düşündüklerimi mesaj attım. Bu yolculuğun bir parçası olduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum. Tanrım, ne oyuncu ama."
Bir halef bulmak imkansız
Liverpool, Sadio Mané ve Roberto Firmino’nun ayrılışlarının üstesinden gelmiş olsa da Klopp, Salah’ın yerini doldurmanın bambaşka bir zorluk derecesine sahip bir görev olduğuna inanıyor. 435 maçta 377 gol katkısı kaydeden Mısırlı oyuncunun kanat pozisyonundaki istatistiklerinin eşi benzeri olmadığını savunuyor.
Klopp sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür bir oyuncu yeri doldurulamaz. Birinin dolduracağı bir boşluk olacak, ama Mo Salah gibi bir oyuncu mu? Ortada onun gibi birinin daha olduğunu sanmıyorum. Kanat oyuncusu olarak ürettiği rakamlar inanılmaz."
Yoğunluk ve 'sınırlar' üzerine düşünceler
İkili arasındaki ilişkinin son derece yoğun olduğu biliniyordu; bu ilişki, zaman zaman kamuoyu önünde tartışmalara yol açan ortak bir kazanma tutkusuyla şekillenmişti. Klopp, bu anların yalnızca üst düzey yetenekleri yönetmenin bir yan ürünü olduğunu savunuyor.
Klopp, "Harika bir takım arkadaşı, harika bir adam - ama gol atamadığı zamanlarda pek de iyi bir arkadaş değil," diye ekledi. "Özel oyuncular birer zorluktur, ancak birbirimize olan saygımızı asla kaybetmedik. İşte bu özelliğini gerçekten seviyorum."
Gölgelerin peşinden koşmamak konusunda uyarı
Liverpool, modern dönemdeki en golcü oyuncusu olmadan bir geleceğe hazırlanırken, Klopp’un tavsiyesi basit: Onun tam bir kopyasını aramaya çalışmayın. Kulübü geriye bakmak yerine gelişmeye çağırdı.
"Eğer imkansızsa, neden denemelisiniz? Gölgelerin peşinden koşmaya çalışmayın. Yeni bir yol bulun ve oynayın," diye sözlerini tamamladı. "Eğer altı ya da yedi yıl daha oynarsa şaşırmam. O, tüm zamanların en iyilerinden biri."