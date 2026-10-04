Getty Images Sport
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Jurgen Klopp, Serge Gnabry'nin Yunanistan maçı öncesinde Almanya kadrosundan neden erken ayrıldığını açıkladı
Klopp, Gnabry'nin fiziksel durumuna açıklık getirdi
Klopp, Serge Gnabry'nin Bavyera'ya geri gönderilmesi kararının, ciddi bir sakatlığın ardından oyuncunun iş yükünü yönetme amacı taşıdığını açıkladı. Bayern yıldızı, bu arada Almanya'nın oynadığı üç maçın tamamında forma giydi ancak kısa süre önce Sırbistan'a karşı alınan galibiyette ilk yarının ardından oyundan alındı. Klopp, 31 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki yoğun eforunun fiziksel etkilerini hissetmeye başladığını ve bunun üzerine iyileşme sürecine odaklanması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını belirtti.
Teknik direktör, kanat oyuncusunun durumuna ilişkin ayrıntılı bir güncelleme yaparak şunları söyledi: "Serge tüm maçlarımızda oynadı ve planladığımız şekilde süre aldı. Üçüncü maçımızda 45 dakika oynadıktan sonra zorlanmayı hissetmeye başladı. Biz de işleri hızlandırmak istemediğimiz için onu devre arasında oyundan aldık."
- Getty Images Sport
Kadroda yer almaktansa uzun vadeli fiziksel uygunluğa öncelik veriyor
Klopp, Gnabry'nin ayrılışının ciddi bir sakatlık nedeniyle bir zorunluluk olmadığını, bunun daha ziyade uzun vadeli fiziksel durumu için mantıklı bir adım olduğunu da vurguladı. Onu takımda tutmak yerine, yönetim kısa bir aranın çok daha faydalı olacağına karar verdi. Klopp, Gnabry'nin kadroyla kalabileceğini ancak Bayern'le yeniden antrenmanlara başlamadan önce kendisine iki ya da üç gün izin verilmesinin iyileşme süreci açısından en pratik tercih olduğunu açıkladı.
"Kadroyla kalabilirdi ama Bayern'le yeniden antrenmanlara dönmeden önce kendisine iki ya da üç gün vermenin mantıklı olacağını düşündük" diye ekledi Klopp.
Gnabry'nin tam formuna kavuşma yolu
Erken elenişe rağmen milli ara, yeniden en iyi formunu yakalamaya çalışan Gnabry için verimli geçti. Kanat oyuncusu, Sırbistan'a karşı 2-0 kazanılan maçta kariyerinde ilk kez kaptanlık pazubandını taktı; daha sonra bu anı "harika bir deneyim" olarak tanımladı. Ancak oyuncunun kendisi, kenarda geçirdiği dönemin ardından maç keskinliğini hâlâ yeniden kazandığını kabul ederek mevcut fiziksel durumu konusunda gerçekçi davrandı.
"Henüz yüzde 100'de değilim. Bu benim dördüncü maçımdı. Önceki maçlarda daha az süre aldım. Ama oraya oynayarak ulaşmam gerekiyor. Şu anda her dakika önemli" dedi.
- Getty Images Sport
Bundesliga'ya dönüşe bakarken
Bayern cephesinde, Gnabry’nin oyundan çıkışının yalnızca bir önlem olduğuna dair haber büyük bir rahatlama yaratacaktır. Vincent Kompany’nin takımını yoğun bir fikstür bekliyor ve Augsburg karşılaşmasında hazır durumdaki bir Gnabry’nin kadroda olması, ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Kanat oyuncusunun bu ara sırasında iş yükünü yönetebilmesi, son sezonlarda sık sık kas problemleri nedeniyle sekteye uğrayan fiziksel durumuna yaklaşımında daha olgun bir çizgiye geldiğini gösteriyor.
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