Klopp, Serge Gnabry'nin Bavyera'ya geri gönderilmesi kararının, ciddi bir sakatlığın ardından oyuncunun iş yükünü yönetme amacı taşıdığını açıkladı. Bayern yıldızı, bu arada Almanya'nın oynadığı üç maçın tamamında forma giydi ancak kısa süre önce Sırbistan'a karşı alınan galibiyette ilk yarının ardından oyundan alındı. Klopp, 31 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki yoğun eforunun fiziksel etkilerini hissetmeye başladığını ve bunun üzerine iyileşme sürecine odaklanması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını belirtti.

Teknik direktör, kanat oyuncusunun durumuna ilişkin ayrıntılı bir güncelleme yaparak şunları söyledi: "Serge tüm maçlarımızda oynadı ve planladığımız şekilde süre aldı. Üçüncü maçımızda 45 dakika oynadıktan sonra zorlanmayı hissetmeye başladı. Biz de işleri hızlandırmak istemediğimiz için onu devre arasında oyundan aldık."