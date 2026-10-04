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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Jurgen Klopp, Serge Gnabry'nin Yunanistan maçı öncesinde Almanya kadrosundan neden erken ayrıldığını açıkladı

S. Gnabry
Almanya
J. Klopp
UEFA Nations League A

Serge Gnabry, Almanya Milli Takımı kampından erken ayrılarak Bayern Münih'e döndü ve mevcut milli ara dönemindeki son Uluslar Ligi maçını kaçıracak. Teknik direktör Jurgen Klopp, kanat oyuncusu için bu durumun yeni bir sakatlık darbesinden değil, önlem amaçlı bir tedbirden kaynaklandığını belirterek konuya açıklık getirdi.

  • Klopp, Gnabry'nin fiziksel durumuna açıklık getirdi

    Klopp, Serge Gnabry'nin Bavyera'ya geri gönderilmesi kararının, ciddi bir sakatlığın ardından oyuncunun iş yükünü yönetme amacı taşıdığını açıkladı. Bayern yıldızı, bu arada Almanya'nın oynadığı üç maçın tamamında forma giydi ancak kısa süre önce Sırbistan'a karşı alınan galibiyette ilk yarının ardından oyundan alındı. Klopp, 31 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki yoğun eforunun fiziksel etkilerini hissetmeye başladığını ve bunun üzerine iyileşme sürecine odaklanması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını belirtti.

    Teknik direktör, kanat oyuncusunun durumuna ilişkin ayrıntılı bir güncelleme yaparak şunları söyledi: "Serge tüm maçlarımızda oynadı ve planladığımız şekilde süre aldı. Üçüncü maçımızda 45 dakika oynadıktan sonra zorlanmayı hissetmeye başladı. Biz de işleri hızlandırmak istemediğimiz için onu devre arasında oyundan aldık."

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Kadroda yer almaktansa uzun vadeli fiziksel uygunluğa öncelik veriyor

    Klopp, Gnabry'nin ayrılışının ciddi bir sakatlık nedeniyle bir zorunluluk olmadığını, bunun daha ziyade uzun vadeli fiziksel durumu için mantıklı bir adım olduğunu da vurguladı. Onu takımda tutmak yerine, yönetim kısa bir aranın çok daha faydalı olacağına karar verdi. Klopp, Gnabry'nin kadroyla kalabileceğini ancak Bayern'le yeniden antrenmanlara başlamadan önce kendisine iki ya da üç gün izin verilmesinin iyileşme süreci açısından en pratik tercih olduğunu açıkladı.

    "Kadroyla kalabilirdi ama Bayern'le yeniden antrenmanlara dönmeden önce kendisine iki ya da üç gün vermenin mantıklı olacağını düşündük" diye ekledi Klopp.

  • Gnabry'nin tam formuna kavuşma yolu

    Erken elenişe rağmen milli ara, yeniden en iyi formunu yakalamaya çalışan Gnabry için verimli geçti. Kanat oyuncusu, Sırbistan'a karşı 2-0 kazanılan maçta kariyerinde ilk kez kaptanlık pazubandını taktı; daha sonra bu anı "harika bir deneyim" olarak tanımladı. Ancak oyuncunun kendisi, kenarda geçirdiği dönemin ardından maç keskinliğini hâlâ yeniden kazandığını kabul ederek mevcut fiziksel durumu konusunda gerçekçi davrandı.

    "Henüz yüzde 100'de değilim. Bu benim dördüncü maçımdı. Önceki maçlarda daha az süre aldım. Ama oraya oynayarak ulaşmam gerekiyor. Şu anda her dakika önemli" dedi.

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  • Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

    Bundesliga'ya dönüşe bakarken

    Bayern cephesinde, Gnabry’nin oyundan çıkışının yalnızca bir önlem olduğuna dair haber büyük bir rahatlama yaratacaktır. Vincent Kompany’nin takımını yoğun bir fikstür bekliyor ve Augsburg karşılaşmasında hazır durumdaki bir Gnabry’nin kadroda olması, ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Kanat oyuncusunun bu ara sırasında iş yükünü yönetebilmesi, son sezonlarda sık sık kas problemleri nedeniyle sekteye uğrayan fiziksel durumuna yaklaşımında daha olgun bir çizgiye geldiğini gösteriyor.

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