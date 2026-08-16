Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesi ülke genelinde büyük hayal kırıklığı yaratsa da, Klopp mevcut temelleri yıkıp sıfırdan başlamaya sıcak bakmıyor. 59 yaşındaki isim, mevcut yapıda kalite gördüğünü ve kadroyu baştan aşağı yenilemek yerine bunun üzerine inşa etmeyi amaçladığını açıkça belirtti. Klopp, tutumunu netleştirirken şunları söyledi: "Bir Dünya Kupası iyi geçmediğinde her şeye sıfırdan başlamak gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama buna kesinlikle gerek yok" dedi.

Klopp'un ilk odağı, oyuncularla hemen temas kurmaktan ziyade Alman futbol piramidinin içindeki ilişkileri güçlendirmek oldu; oyuncuların çoğu hâlâ yaz dönemindeki yükümlülüklerinden dönüyor. Göreve gelişinin ilk günlerindeki planlı yaklaşımını şöyle anlattı: "Artık adım adım ilerliyoruz. Gerçekten harika başladı. Şu ana kadar tanıştığımız tüm çalışanlar bizi inanılmaz sıcak karşıladı. Bunun için teşekkür ederim! Yabancı gelmiyor, bu gerçekten çok güzel."







