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Jurgen Klopp resmen Almanya görevine başladı; eski Liverpool patronu milli takımın geleceğine dair vizyonunu ortaya koydu
Frankfurt'ta yeni bir dönem başlıyor
Temmuz ayının sonlarında Julian Nagelsmann'dan görevi devralan Klopp, artık ülkesini yönetmenin lojistiğine tamamen odaklanmış durumda. Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü, sosyal medyada yeni ortamından kesitler paylaştı; Frankfurt silüetinin ve federasyonun antrenman sahalarının fotoğraflarını yayımladı.
Klopp'un alametifarikası olan mizahı, yeni sorumluluğunun ağırlığına rağmen yerli yerinde duruyor. Teknik direktör, DFB'ye verdiği ilk resmi röportajda prestijli rolüne uyum sürecinden bahsederken şu espriyi yaptı: "Arkadaşlarıma WhatsApp mesajlarını şimdiden 'Bundestrainer Klopp' diye imzaladım. Hiç kimse kendine böyle demez, kulağa çok tuhaf geliyor. Ama yakın arkadaşlarımla bu bana uygun geldi."
Temiz bir sayfaya gerek yok
Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesi ülke genelinde büyük hayal kırıklığı yaratsa da, Klopp mevcut temelleri yıkıp sıfırdan başlamaya sıcak bakmıyor. 59 yaşındaki isim, mevcut yapıda kalite gördüğünü ve kadroyu baştan aşağı yenilemek yerine bunun üzerine inşa etmeyi amaçladığını açıkça belirtti. Klopp, tutumunu netleştirirken şunları söyledi: "Bir Dünya Kupası iyi geçmediğinde her şeye sıfırdan başlamak gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama buna kesinlikle gerek yok" dedi.
Klopp'un ilk odağı, oyuncularla hemen temas kurmaktan ziyade Alman futbol piramidinin içindeki ilişkileri güçlendirmek oldu; oyuncuların çoğu hâlâ yaz dönemindeki yükümlülüklerinden dönüyor. Göreve gelişinin ilk günlerindeki planlı yaklaşımını şöyle anlattı: "Artık adım adım ilerliyoruz. Gerçekten harika başladı. Şu ana kadar tanıştığımız tüm çalışanlar bizi inanılmaz sıcak karşıladı. Bunun için teşekkür ederim! Yabancı gelmiyor, bu gerçekten çok güzel."
Oyuncularla bağlantı kurmak
Kadrosundaki insan unsurunu anlamak, Klopp’un öncelik listesinin en üst sırasında yer alıyor. Liderliği için iki ayaklı bir strateji belirleyen Klopp, “iki büyük sorumluluk alanı” olduğunu söyledi ve bunu şöyle açtı: "Bir numara A milli takım. İki numara ise geri kalan her şey." Bu sorumluluğun bir parçası da ülkenin en iyi yetenekleri için uyumlu bir gelişim yolu sağlamak adına Bundesliga kulüplerini ziyaret etmek ve yurt içindeki teknik direktörlerle bir araya gelmek. Klopp, oyuncularını mücadeleye çıkarmadan önce potansiyel milli oyuncularının kişisel olarak nasıl insanlar olduğunu anlamak için istatistiklerin ve scout raporlarının ötesine bakmaya istekli.
Klopp, önümüzdeki haftalara dair planını şu sözlerle anlattı: "Her şey başlamadan önce birkaç kulübü ve oyuncuyu ziyaret etmeye çalışıyorum. Ancak bu herkes için mümkün olmayacak. Ve kendinize zaman tanımanız gerekiyor. Oyuncuları tanıyorum ama oyuncuların arkasındaki insanları her zaman tanımıyorum. Her birini neyin motive ettiğini, nereden geldiğini, nereye gitmek istediğini öğrenmem benim için önemli."
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Uzun vadeli vizyon ve ilk maç tarihleri
Klopp, bu geçişin anında gerçekleşeceği gibi bir yanılsama içinde değil, ancak projenin uzun ömürlü olmasına yönelik tam bağlılığını dile getirdi. Görevini, DFB'nin son turnuvalardaki sıkıntılarına hızlı bir çözümden ziyade birkaç yıla yayılan bir yolculuk olarak görüyor. Görev süresinin uzunluğuna değinen Klopp, uzun vadeli düşünmeye bağlı kaldı ve şöyle dedi: "Neyse ki bu kısa vadeli bir deney değil; birkaç yıl sürmesi için tasarlandı. Ve artık başlayabiliriz."
Klopp'un, yeni Bundesliga sezonunun 3. ve 4. maç günleri arasında ilk kadrosunu açıklaması, ardından 20 Eylül'de başlayacak Herzogenaurach'taki antrenman kampına geçmesi bekleniyor. İlk büyük sınavı 24 Eylül'de deplasmanda gelecek; Almanya, Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak. Bunu 27 Eylül'deki iç saha maçı izleyecek ve Klopp, takımı Augsburg'un WWK Arena'sında Yunanistan karşısına çıkaracak.
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