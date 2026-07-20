Getty Images
Çeviri:
Jürgen Klopp, Red Bull grubuyla “cömert” bir ayrılık anlaşmasına vardıktan sonra Almanya milli takımının yeni teknik direktörü olarak göreve başlamasının an meselesi olduğunu doğruladı
Klopp, transferin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi
Klopp, Red Bull ile atamasının önündeki en büyük engeli ortadan kaldıran bir anlaşmaya vardıktan sonra Almanya milli takımının başına geçmeye çok yakın olduğunu doğruladı. 2025 yılının başlarında Red Bull’un Küresel Futbol Direktörü olan 59 yaşındaki teknik adam, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
Klopp, Red Bull'dan ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile resmi sürecin hâlâ devam ettiğini açıkladı. Sky Sports Almanya'ya göre, kalan formaliteler tamamlanırsa Klopp, Cuma günü Almanya'nın yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılabilir. Bu atama, 2024 yılında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe geri dönüşünü işaret edecek.
- (C)Getty Images
Klopp, Almanya milli takım teknik direktörlüğü yolunda kaydedilen ilerlemeyi özetledi
MagentaTV’ye konuşan Klopp, sürecin henüz tamamlanmadığını kabul etmekle birlikte bir açıklamanın yakında yapılacağına inandığını belirtti. Klopp, “Henüz kesinleşen bir şey yok, ancak görüşmeler devam ediyor ve her şey doğru yönde ilerliyor,” dedi. “Red Bull ile çok cömert bir anlaşmaya vardım, bu yüzden önümüzde gerçekten hiçbir engel yok.”
Her şeyin resmiyet kazanması için DFB içindeki görüşmelerin henüz tamamlanması gerektiğini de ekleyen Klopp, şöyle devam etti: "Ancak, bir yönetim organıyla görüşüyoruz ve birçok kişinin bilgilendirilmesi gerektiği için daha pek çok görüşme yapılması gerekiyor. Henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı, ancak bir duyuru yapabilmemize çok az kaldı. İdeal olarak, bu önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmeli; karar verilecek."
Götze, eski akıl hocasını destekliyor
Bu haber, Klopp’un rehberliğinde parlayan eski yıldızlar da dahil olmak üzere Alman futbol camiasında geniş çapta olumlu tepkilerle karşılandı. Almanya’nın 2014 Dünya Kupası zaferinin kahramanı Mario Götze, eski Dortmund teknik direktörünün milli takımın kaderini yeniden canlandıracak en uygun kişi olduğuna inanıyor.
Götze, The Athletic'e verdiği röportajda, “Onun anladığı, ancak çoğu teknik direktörün anlamayabileceği şey, insanları nasıl yönetileceğidir,” dedi. “Oyuncuları yönetmek, beklentileri yönetmek, insanları bir bütün olarak bir araya getirmek… O bunları mükemmel bir şekilde anladı.
"Ne istediği ve ne talep ettiği konusunda çok net olabilir. İşte bu yüzden bu kadar başarılıydı. Liverpool'dayken verdiği bir röportajı okumuştum: Birbirinden hoşlanan insanları bir araya getirmesi gerektiğini, böylece oyuncuların yüzde 100 yerine yüzde 120 performans gösterebileceklerini söylemişti. O da tam olarak bunu yaptı."
- Getty Images
Almanya, Klopp’un takımı yeniden canlandırmasını umuyor
Almanya, üç hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası kampanyasıyla damgalanan zorlu bir dönemin ardından yeni bir sayfa açmak istiyor. DFB, Klopp’u takımın yeniden yapılanmasını yönetecek ideal isim olarak görüyor; Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’daki geçmiş başarıları onu futbol dünyasının en saygın teknik direktörlerinden biri haline getirmiştir.
Klopp’un ayrıca milli takımın teknik kadrosunu yeniden şekillendirmesi bekleniyor; kulüp kariyerini tanımlayan yüksek tempolu oyun stilini uygulayabilecek bir teknik ekip kurmayı planlıyor. Spor direktörü Rudi Voller, DFB içinde sürekliliği sağlamak üzere mevcut görevinde kalacak.
Klopp ile DFB arasında devam eden görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Her şey planlandığı gibi ilerlerse, Almanya yeni teknik direktörünü resmen atayacak; ardından dikkatler, teknik ekibin oluşturulması ve milli takımın yeniden yapılanmasının bir sonraki aşaması için hazırlıklara başlanmasına yönelecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun