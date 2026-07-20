Jürgen Klopp, Red Bull grubuyla “cömert” bir ayrılık anlaşmasına vardıktan sonra Almanya milli takımının yeni teknik direktörü olarak göreve başlamasının an meselesi olduğunu doğruladı

Klopp, Red Bull ile atamasının önündeki en büyük engeli ortadan kaldıran bir anlaşmaya vardıktan sonra Almanya milli takımının başına geçmeye çok yakın olduğunu doğruladı. 2025 yılının başlarında Red Bull’un Küresel Futbol Direktörü olan 59 yaşındaki teknik adam, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Klopp, Red Bull'dan ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile resmi sürecin hâlâ devam ettiğini açıkladı. Sky Sports Almanya'ya göre, kalan formaliteler tamamlanırsa Klopp, Cuma günü Almanya'nın yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılabilir. Bu atama, 2024 yılında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe geri dönüşünü işaret edecek.



