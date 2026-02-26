Getty Images Sport
Jurgen Klopp, Red Bull'dan kovulacak mı? Real Madrid ile bağlantıları nedeniyle eski Liverpool teknik direktörünün geleceği sorgulanıyor
Rapora göre Klopp, Global Futbol Direktörü görevinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.
Klopp, 2024 yazında Liverpool ile bağlarını kopararak yönetimden ayrıldı. Şu anda Red Bull ile yaklaşık 14 aydır çalışıyor, ancak bu görevden erken ayrılması ihtimal dışı değil.
Salzburger Nachrichten'e göre, bu kampta yaşanan "gerginlik" ayrılığa yol açabilir. 58 yaşındaki teknik adamın artık gelecek planlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmediği iddia ediliyor. Raporda, Klopp'un "Salzburg merkezli içecek şirketi için mükemmel bir marka elçisi haline geldiği, ancak bunun, atanmasının henüz gerçek
sorumluluk alanında olumlu bir etki yaratmadığı gerçeğini gizleyemediği" belirtiliyor.
Red Bull, Klopp'un ayrılacağına dair söylentilere yanıt verdi
Klopp'un etkisi sıkı bir kontrol altında tutulduğu için hayal kırıklığına uğradığı ve koçluğa geri dönme fikrine açık olduğu söyleniyor. Red Bull'un, eski Borussia Dortmund menajeri bu yaz ayrılmak isterse ona engel olmayacağı söyleniyor.
Ancak Red Bull, bu söylentileri hemen yalanladı. CEO Oliver Mintzlaff, transfermarkt.de'ye şunları söyledi: "Bu tamamen saçmalık ve temelsiz bir iddia. Aksine, Jürgen Klopp'un çalışmalarından son derece memnunuz.
"O çok fazla yatırım yapıyor, koçlarımız ve spor direktörlerimizle sürekli iletişim halinde ve Red Bull futbol felsefemizi sürdürülebilir bir şekilde geliştiriyor. Onun bu iş için doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Tüm enerjimizi ve dikkatimizi buraya odaklıyoruz."
Klopp, koçluğun stresinden bir mola vermek istedi.
Klopp'un Red Bull ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürecek. Kendisi, yakın zamanda kulüp yönetiminin stresine geri dönme niyetinde olmadığını düzenli olarak dile getiriyor. Ocak 2026'da Servus TV'ye verdiği röportajda şöyle demiştir: "25 yılı aşkın süredir sürdürdüğüm bu çok yoğun programı artık yaşamak istemiyordum. Koçluk pazarı sarsılıyor ve tüm bunları bir gözlemci perspektifinden deneyimlemek ve bunun kişisel olarak sizin için ne anlama gelebileceğini düşünmemek o kadar da kötü değil, çünkü şu anda doğru yerdesiniz."
Uzun vadeli projeler ve taahhütlerin hayranı olduğunu da sözlerine ekledi: "Her yıl taşınabilirdim, ama Mainz'da yedi yıl kaldım; başka yerlere nispeten sık sık gidebilirdim, ama Dortmund'da yedi yıl kaldım; ve çok fazla teklif almadığım Liverpool'dan daha erken ayrılabilirdim. Bu yüzden uzun vadeli ilişkileri seviyorum ve Red Bull'daki ilişkim daha yeni başladı."
Klopp teknik direktörlüğe geri dönerken Glasner görevi devralacak mı?
Ancak Klopp, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun potansiyel halefi olarak gündeme geldi. Alvaro Arbeloa şu anda Santiago Bernabeu'da geçici teknik direktörlük görevini yürütüyor. Arne Slot'un orada devam eden varlığıyla ilgili tuhaf sorular sorulurken, Anfield'a duygusal bir dönüş de ihtimal dışı değil.
Salzburger Nachrichten gazetesi, Red Bull'un Klopp'un halefini çoktan belirlediğini öne sürdü. Bu kişinin, şu anda Crystal Palace'ın teknik direktörü olan Oliver Glasner olduğu söyleniyor. Glasner, daha önce RB Salzburg'da spor koordinatörü ve yardımcı teknik direktör olarak çalışmıştı.
Avusturyalı teknik adamın İngiltere'deki popülaritesi, Palace'ın 2025 FA Cup'ı kazanarak tarihi ilk büyük kupasını kaldırmasıyla birlikte artmaya devam etti. Glasner, yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde Selhurst Park'tan ayrılacağını açıkladı.
Şu anda Manchester United ve Tottenham gibi takımlarda geçici olarak görev yapan diğer teknik direktörlük pozisyonlarıyla da adı anılan Glasner, bir adım geri çekilip Red Bull'da daha rahat bir pozisyon almayı tercih edebilir. Bu durumda Klopp ise tam tersi yönde bir adım atabilir.
