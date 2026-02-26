Jurgen Klopp, Red Bull'dan kovulacak mı? Real Madrid ile bağlantıları nedeniyle eski Liverpool teknik direktörünün geleceği sorgulanıyor

Klopp, 2024 yazında Liverpool ile bağlarını kopararak yönetimden ayrıldı. Şu anda Red Bull ile yaklaşık 14 aydır çalışıyor, ancak bu görevden erken ayrılması ihtimal dışı değil.

Salzburger Nachrichten'e göre, bu kampta yaşanan "gerginlik" ayrılığa yol açabilir. 58 yaşındaki teknik adamın artık gelecek planlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmediği iddia ediliyor. Raporda, Klopp'un "Salzburg merkezli içecek şirketi için mükemmel bir marka elçisi haline geldiği, ancak bunun, atanmasının henüz gerçek sorumluluk alanında olumlu bir etki yaratmadığı gerçeğini gizleyemediği" belirtiliyor.