Getty Images Sport
Çeviri:
Jürgen Klopp, Rangers teknik direktörü Danny Rohl’un Red Bull’da sürpriz bir görevi üstlenmesini istiyor
Klopp, Salzburg'daki görev için Rohl'u hedefliyor
Red Bull imparatorluğu içindeki teknik direktör koltuğu döngüsü önemli bir ivme kazanıyor. Japon takımı RB Omiya Ardija'ya Narcis Pelach'ı atadıktan sonra, odak noktası Avusturya'ya kaydı. Red Bull Salzburg, Daniel Beichler'in ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, grubun futbol operasyonlarından sorumlu Klopp, hızlı bir atama yapmak amacıyla Rohl'u görevi devralacak en güçlü aday olarak belirledi.
37 yaşındaki Alman teknik adam, şu anda Avrupa genelinde büyük saygı görüyor ve futbol dünyasının en parlak genç beyinlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Hem Bayern Münih'te hem de Alman milli takımında Hansi Flick'in yardımcısı olarak edindiği deneyim, ona Klopp'un Red Bull yapısına entegre etmek istediği seçkin bir taktiksel temel sağladı.
- Getty Images Sport
Glasgow'da bir itibar kazanmak
Rohl, Ekim 2025'te Rangers'a transfer oldu ve şu anda 2028 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Ibrox'a geldiğinden bu yana, istikrar sorunu yaşayan kulübü rayına oturtmasıyla övgü topladı; ancak sezonun sonlarında yaşanan sakatlık krizi, takımın İskoçya Premiership şampiyonluğu yolundaki çabasını sonuçta sekteye uğrattı. İskoçya'daki sözleşmesinin uzun vadeli olmasına rağmen, Red Bull ağının cazibesi ve Klopp'un kişisel desteği belirleyici olabilir.
Red Bull Salzburg, ligi hayal kırıklığı yaratan bir şekilde üçüncü sırada tamamladıktan sonra Avusturya futbolunun zirvesine geri dönmek için can atıyor. Şubat ayında Thomas Letsch'in yerine geçen Beichler, sürdürülebilir bir dönüşü başaramadı ve bu durum, Hartberg'e karşı alınan 3-1'lik utanç verici yenilgiyle doruğa ulaştı. Bu kötü performans, kulübün Red Bull döneminin başlangıcından bu yana en düşük sıralamada bitirmesine neden oldu ve sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.
Gençlik üzerine kurulu bir felsefe
Klopp’un Rohl’u ısrarla desteklemesinin başlıca nedeni, onun net futbol felsefesi ve genç yetenekleri geliştirme konusunda kanıtlanmış başarısıdır. Bu özellikler, tüm Red Bull grubu için hayati bir geliştirme merkezi görevi gören Salzburg’daki görev için vazgeçilmez olarak görülüyor. Haberlere göre, olası bir transferin şartlarını ve maliyetini değerlendirmek üzere Rangers ile temasa geçildi.
Ancak Rohl, daha önce İskoçya'da mutlu olduğunu belirtmişti. Teknik direktör, yakın zamanda verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Odak noktam Glasgow'da. Bu işi seviyorum çünkü burada ve uluslararası alanda şampiyonluklar için mücadele edebiliyorum. Bu, benim için çok keyifli ve çok iyi bir fırsat."
- Getty Images Sport
Red Bull ağındaki yarım kalan işler
Rohl'un Red Bull ailesi içindeki bir pozisyonla adı anılmıyor değil. Geçtiğimiz yaz, RB Leipzig teknik direktörlüğü için adaylar listesinde yer aldığı söylenmişti; ancak Bundesliga ekibi sonunda Ole Werner'i atamayı tercih etmişti. Klopp'un artık Salzburg'da yeni bir teknik direktör arayışını yönetmesiyle, bu ağa geri dönme fırsatı nihayet gerçekleşebilir.