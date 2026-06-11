Jürgen Klopp, Rangers teknik direktörü Danny Rohl’un Red Bull’da sürpriz bir görevi üstlenmesini istiyor

Red Bull imparatorluğu içindeki teknik direktör koltuğu döngüsü önemli bir ivme kazanıyor. Japon takımı RB Omiya Ardija'ya Narcis Pelach'ı atadıktan sonra, odak noktası Avusturya'ya kaydı. Red Bull Salzburg, Daniel Beichler'in ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, grubun futbol operasyonlarından sorumlu Klopp, hızlı bir atama yapmak amacıyla Rohl'u görevi devralacak en güçlü aday olarak belirledi.

37 yaşındaki Alman teknik adam, şu anda Avrupa genelinde büyük saygı görüyor ve futbol dünyasının en parlak genç beyinlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Hem Bayern Münih'te hem de Alman milli takımında Hansi Flick'in yardımcısı olarak edindiği deneyim, ona Klopp'un Red Bull yapısına entegre etmek istediği seçkin bir taktiksel temel sağladı.