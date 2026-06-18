Jürgen Klopp, başarılı bir teknik direktör olarak geçirdiği tüm yıllar boyunca hiçbir zaman fikrini saklamadı. 59 yaşındaki Klopp, spor dışı konularda bile sık sık görüşlerini dile getirdi. Elbette en çok gönlünü çelen her zaman futbol oldu ve bu nedenle Klopp’un, teknik direktörlere gelişim için çok az zaman tanındığını eleştirdiği durumlar bir kez değil, pek çok kez yaşandı.
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Jürgen Klopp oldukça bariz bir şekilde yalan söyledi! Red Bull’un futbol direktörü, Leipzig’de Ole Werner’in kovulması sırasında kötü bir tavır sergiledi
"Günümüzde bir şekilde artık zaman kalmadı" demişti örneğin birkaç ay önce, Xabi Alonso'nun Real Madrid'den kovulmasıyla ilgili olarak. "Zamana ihtiyacımız olduğu ve durumun bir gecede düzelmeyeceği belliydi," diye konuştu Klopp, Liverpool FC'deki kendi ilk dönemine atıfta bulunarak.
Ole Werner için RB Leipzig’deki görevi, sadece bir sezonun ardından Çarşamba akşamı sona erdi. Saksonya ekibi, Werder Bremen’in eski teknik direktörünü görevden aldı. Werner, yedinci sırada tamamladığı hayal kırıklığı yaratan bir önceki sezonun ardından, Leipzig teknik direktörlük tarihinin en iyi üçüncü puan ortalamasını (1,95) elde etmiş ve kulübü beklendiği gibi Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürmüştü. Takım, ulaşılmaz FC Bayern ve çok istikrarlı bir performans sergileyen BVB’nin ardından ligde üçüncü sırada yer aldı.
Elbette Werner’in Leipzig’deki performansına yönelik eleştirel değerlendirmeler de yapılabilir. Sezon zaman zaman inişli çıkışlı geçti; üçüncü sıra ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı hiçbir şekilde erken bir aşamada öngörülemezdi. Ayrıca, ligin üst sıralarında yer alan takımlara karşı kazanılan puan sayısı da iyileştirilmeye muhtaçtı.
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Jürgen Klopp’un göreve gelmesinden bu yana dokuz teknik direktör değişikliği
Yine de takım, sezonun son on bir maçında sekiz galibiyet alarak, son düzlükte en yakın rakiplerinin ayak uyduramadığı bir istikrar yakaladı. Zaten Leipzig’in büyük bir yenilenme sürecinden geçtiği ve Benjamin Sesko, Lois Openda ve Xavi Simons gibi üç üst düzey oyuncuyu kaybettiği unutulmamalıdır.
Werner, spor açısından görevini yerine getirdi, ancak görünüşe göre işin özü açısından aynı şeyi yapamadı. Bu nedenle, kulüp içinde oldukça erken bir aşamada iki kampın oluştuğu söyleniyor: Bir yanda Genel Müdür Oliver Mintzlaff, Global Spor Direktörü Klopp ve Teknik Direktör Mario Gomez’in başını çektiği futbol imparatorluğunun patronları; diğer yanda ise Leipzig’in Spor Direktörü Marcel Schäfer ve Werner yer alıyordu.
Hiyerarşi açısından kimin üstün olduğu hiç de sürpriz değil. Yine de, özellikle Klopp, dünya çapındaki Red Bull ağını kapsayan görevinde pek de iyi bir izlenim bırakmıyor. Kısa bir süre önce Klopp, “antrenörlerimizin başındaki Damokles kılıcı” olmadığını açıkça belirtmişti. Bu söz artık geçerliliğini yitirmiş durumda, zira 2025 yılının başında göreve başladığından bu yana antrenörlük pozisyonlarında dokuz değişiklik yaşandı. Yalnızca Leipzig’de iki antrenör görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
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Jürgen Klopp, Werner'in kovulmasının ardından: "Ole harika bir iş çıkardı"
"Global bir ekip olarak danışmanlık görevi üstleniyoruz. Yani karar alma sürecinde yer aldık. Sezonu analiz ettik," dedi Klopp Çarşamba günü Magenta TV'de ve şöyle ekledi: "Ole harika bir iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Ancak aynı zamanda ileriye de bakmalıyız. Üzerimize gelecek yükün nasıl olacağını düşündük. Sonra Leipzig'de bu değişikliğe karar verildi."
Bu açıkça oldukça abartılı bir ifade. Klopp, soru soran Johannes B. Kerner’in, yıllardır özel hayatında çok iyi arkadaş olduğu biri olması nedeniyle şanslıydı. Böylece Kerner, medyada uzun süredir defalarca dile getirilen suçlamalarla ilgili Klopp’un ne söyleyeceği konusunda gerekli soruyu sormadı; bu suçlamalara göre, Werner ile taktik konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle araları açılmış ve Klopp sezon boyunca iki kez Werner’in görevden alınmasını talep etmişti. Böylece Klopp, "Kırmızı Boğalar" tarafından yayınlanan basın açıklamasının arkasına sığındı ve alçakgönüllü bir tavır sergiledi: "Bu konuda söylenecek her şey Leipzig'den geliyor."
Bu hiç de hoş bir tavır değil. Hele de Klopp gibi, şu anda uzaklardaki ABD’de Dünya Kupası uzmanı rolünde bulunuyorsanız, orada – Rudi Völler’in haklı olarak eleştirdiği gibi – “komedi sorumlusu” olarak görev yapıyorsanız ve daha önce de milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann hakkında ölçüsüz açıklamalarla kendinizi zor durumda bırakmışsanız, bu durum daha da kabul edilemez.
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"Antrenör Katili" lakabı Klopp’a ders olmalı
Spor Direktörü Schäfer, Werner’in ayrılışıyla ilgili olarak Leipzig’de artık “içerik açısından bir gelişme” ve “değişmiş bir yaklaşım” olması gerektiğini ifade etti. Her şey, Werner’i daha da erken bir ayrılıktan iki kez kurtaran kişinin tam da bu Schäfer olduğunu gösterirken, bu sözler onun ağzından pek inandırıcı gelmiyor.
Sonuçta bu son derece yakışıksız süreç, Red Bull imparatorluğu içindeki güç dengesinin nasıl dağıldığını ve nihayetinde kararları kimin verdiğini açıkça ortaya koyuyor. Klopp’un “Damokles’in kılıcı” benzetmesi yanlış olduğu ortaya çıktı. Yeni görevinde bu kadar kısa bir süre geçtikten sonra Red Bull tarafından “teknik direktör katili” olarak nitelendirilmesi, 23 yılı aşkın koçluk tecrübesini göz önünde bulundurduğunda, ona düşünmesi gereken bir konu olmalı.
Jürgen Klopp’un göreve başlamasından bu yana Red Bull’da yaşanan teknik direktör ayrılıkları
Dernek Antrenör Tarih RB Leipzig Marco Rose 30 Mart 2025 RB Omiya Ardija Tetsu Nagasawa 23 Eylül 2025 Red Bull Bragantino Fernando Seabra 27 Ekim 2025 New York Red Bulls Sandro Schwarz 31 Aralık 2025 FC Red Bull Salzburg Thomas Letsch 17 Şubat 2026 Paris FC (azınlık hisseleri) Stephane Gilli 22 Şubat 2026 RB Omiya Ardija Yuki Miyazawa 31 Mayıs 2026 RB Leipzig Ole Werner 17 Haziran 2026 FC Red Bull Salzburg Daniel Beichler 30 Haziran 2026