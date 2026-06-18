Jürgen Klopp oldukça bariz bir şekilde yalan söyledi! Red Bull’un futbol direktörü, Leipzig’de Ole Werner’in kovulması sırasında kötü bir tavır sergiledi

"Günümüzde bir şekilde artık zaman kalmadı" demişti örneğin birkaç ay önce, Xabi Alonso'nun Real Madrid'den kovulmasıyla ilgili olarak. "Zamana ihtiyacımız olduğu ve durumun bir gecede düzelmeyeceği belliydi," diye konuştu Klopp, Liverpool FC'deki kendi ilk dönemine atıfta bulunarak.

Ole Werner için RB Leipzig’deki görevi, sadece bir sezonun ardından Çarşamba akşamı sona erdi. Saksonya ekibi, Werder Bremen’in eski teknik direktörünü görevden aldı. Werner, yedinci sırada tamamladığı hayal kırıklığı yaratan bir önceki sezonun ardından, Leipzig teknik direktörlük tarihinin en iyi üçüncü puan ortalamasını (1,95) elde etmiş ve kulübü beklendiği gibi Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürmüştü. Takım, ulaşılmaz FC Bayern ve çok istikrarlı bir performans sergileyen BVB’nin ardından ligde üçüncü sırada yer aldı.

Elbette Werner’in Leipzig’deki performansına yönelik eleştirel değerlendirmeler de yapılabilir. Sezon zaman zaman inişli çıkışlı geçti; üçüncü sıra ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı hiçbir şekilde erken bir aşamada öngörülemezdi. Ayrıca, ligin üst sıralarında yer alan takımlara karşı kazanılan puan sayısı da iyileştirilmeye muhtaçtı.