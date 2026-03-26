Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını duyurmasına tepki gösterdi ve Hugo Ekitike konusunda cesur bir öneride bulundu
Klopp, Anfield'ın efsanesine saygılarını sundu
Salah'ın bu yaz Merseyside'daki dokuz yıllık serüvenine son vereceği haberinin ardından Klopp, forvetin ayrılışına ilişkin kişisel tepkisini paylaştı. İkili birlikte kupa dolu bir dönem geçirdi ve Klopp, Salı günü resmi açıklamanın yapılmasından bu yana 33 yaşındaki oyuncuyla şimdiden iletişime geçtiğini açıkladı.
The Anfield Wrap'a konuşan Klopp, "Umarım sezonun geri kalanında başarılı olur. Dün gece mesajlaştık ama gerçekten sezonun geri kalanını keyifle geçirmesini umuyorum. Ancak Mo'nun bunu ancak maçları kazanıp gol attığında keyif alabileceğini biliyorum. Umarım son maç gününde hepinizin yüzünde bir gülümseme olur, mutlu olursunuz ve bizim de parçası olduğumuz en inanılmaz kariyerlerden birine sahip olduğu için minnettar olursunuz." dedi.
Mısır Kralının mirası
Salah’ın Liverpool’daki etkisi abartılamaz; 2017’de Roma’dan transfer olduğundan bu yana 435 maçta 255 gol attı. Klopp, Salah’ı kulübün tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Ian Rush ve Roger Hunt’ın ardından üçüncü sıraya taşıyan olağanüstü istikrarını değerlendirdi. Alman teknik adam, Salah'ın rakamlarının o kadar yüksek olduğunu ve bir daha asla ulaşılmayabileceğini öne sürdü, ancak teorik olarak tahtına meydan okuyabilecek şaşırtıcı bir isim de önerdi.
Klopp şunları söyledi: "Nereden geldiği, neler yaşadığı ve bize neler kattığı inanılmaz. Onunla çalıştığınızda, genel tablo gerçekten inanılmaz, eşsiz rakamlar. 10 yıl sonra burada oturup, belki [Hugo] Ekitike'nin [rekorunu kırdığını] görebiliriz ama bu zor olacak. Tüm zamanların en iyilerinden biri yazın kulüpten ayrılıyor, bakalım bir sonraki durağı neresi olacak."
Asırlar boyu sürecek bir ortaklık
Salah ile Klopp arasındaki ilişki, 2019 Şampiyonlar Ligi zaferi ve 2020'deki ilk Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere Liverpool'un son dönemdeki başarılarının temelini oluşturdu. Klopp, Anfield'da birlikte geçirdikleri yıllar boyunca Salah'ın sergilediği performans düzeyinin kendisini bile hayrete düşürdüğünü itiraf etti.
Klopp, "(Onunla çalışmak) bir zevk, bir meydan okuma, her iki taraf için de sıkı bir çalışma ve inanılmaz bir sonuçtu" diye ekledi. "Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini hayal edemezdim; attığı goller, gösterdiği performanslar... Bunların bazıları eşsiz kalacak, eminim. Şimdiden geriye dönüp baktığımda, böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğuna inanamıyorum. Attığı goller, gösterdiği istikrar, daha da büyük ve daha da iyi olma arzusu ve hevesi."
Salah'ın bir sonraki durağına dair belirsizlik
Salah’ın Anfield’daki son maçının 24 Mayıs’ta Brentford karşısında olması beklenirken, bir sonraki transferi konusunda spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı. Suudi Pro Ligi, onun transferi için güçlü bir aday olmaya devam etse de, MLS’den de ilgi geldiği ortaya çıktı. Tüm bu söylentilere rağmen, Salah’ın menajeri Ramy Abbas, henüz kesin bir karar alınmadığı konusunda kararlılığını koruyor.
Abbas yaptığı açıklamada, "Mohamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor." dedi. Şu an için odak noktası Liverpool'daki büyük finalde kalıyor. Arne Slot'un mevcut kadrosu, Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ve Manchester City ile oynayacağı FA Cup çeyrek final maçı öncesinde, Salah ise görkemli bir veda peşinde.