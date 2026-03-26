Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını duyurmasına tepki gösterdi ve Hugo Ekitike konusunda cesur bir öneride bulundu

Salah’ın Liverpool’daki etkisi abartılamaz; 2017’de Roma’dan transfer olduğundan bu yana 435 maçta 255 gol attı. Klopp, Salah’ı kulübün tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Ian Rush ve Roger Hunt’ın ardından üçüncü sıraya taşıyan olağanüstü istikrarını değerlendirdi. Alman teknik adam, Salah'ın rakamlarının o kadar yüksek olduğunu ve bir daha asla ulaşılmayabileceğini öne sürdü, ancak teorik olarak tahtına meydan okuyabilecek şaşırtıcı bir isim de önerdi.

Klopp şunları söyledi: "Nereden geldiği, neler yaşadığı ve bize neler kattığı inanılmaz. Onunla çalıştığınızda, genel tablo gerçekten inanılmaz, eşsiz rakamlar. 10 yıl sonra burada oturup, belki [Hugo] Ekitike'nin [rekorunu kırdığını] görebiliriz ama bu zor olacak. Tüm zamanların en iyilerinden biri yazın kulüpten ayrılıyor, bakalım bir sonraki durağı neresi olacak."