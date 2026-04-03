Jürgen Klopp, Liverpool'u yeniden çalıştıracak; Şampiyonlar Ligi şampiyonu "imkansız" bir tahminde bulundu

Eski Liverpool yıldızı Smicer, kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde Klopp’un bu çağrıyı geri çeviremeyeceğini öngörerek taraftarlar arasında heyecan yarattı. Slot’un geçen sezon kulübün 20. Premier Lig şampiyonluğunu garantilemesine rağmen, Kırmızılar 2025-26 sezonunda zorlu bir dönem geçiriyor. Liverpool şu anda Premier Lig’de beşinci sırada yer alıyor ve takım Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmekte zorlanırken, Hollandalı teknik direktör Anfield’daki geleceği için mücadele ediyor.

Yönetim kurulunun Slot'u desteklediği bildiriliyor olsa da, Klopp'un gölgesi, stadyumdaki son görünümlerinde oldukça belirgindi. Klopp, LFC Vakfı'nı desteklemek amacıyla düzenlenen özel bir yardım maçına katılmak üzere kısa süre önce Anfield'a geri döndü ve bu hamle, taraftarların tutkusunu yeniden alevlendirdi. 2005 Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanı Smicer, Alman teknik adam ile Liverpool şehri arasındaki bağın kopmaz olduğuna inanıyor ve fırsat doğarsa ikinci bir görevin neredeyse kaçınılmaz olacağını düşünüyor.