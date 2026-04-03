AFP
Çeviri:
Jürgen Klopp, Liverpool'u yeniden çalıştıracak; Şampiyonlar Ligi şampiyonu "imkansız" bir tahminde bulundu
Anfield'a duygusal bir dönüş mü?
Eski Liverpool yıldızı Smicer, kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde Klopp’un bu çağrıyı geri çeviremeyeceğini öngörerek taraftarlar arasında heyecan yarattı. Slot’un geçen sezon kulübün 20. Premier Lig şampiyonluğunu garantilemesine rağmen, Kırmızılar 2025-26 sezonunda zorlu bir dönem geçiriyor. Liverpool şu anda Premier Lig’de beşinci sırada yer alıyor ve takım Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmekte zorlanırken, Hollandalı teknik direktör Anfield’daki geleceği için mücadele ediyor.
Yönetim kurulunun Slot'u desteklediği bildiriliyor olsa da, Klopp'un gölgesi, stadyumdaki son görünümlerinde oldukça belirgindi. Klopp, LFC Vakfı'nı desteklemek amacıyla düzenlenen özel bir yardım maçına katılmak üzere kısa süre önce Anfield'a geri döndü ve bu hamle, taraftarların tutkusunu yeniden alevlendirdi. 2005 Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanı Smicer, Alman teknik adam ile Liverpool şehri arasındaki bağın kopmaz olduğuna inanıyor ve fırsat doğarsa ikinci bir görevin neredeyse kaçınılmaz olacağını düşünüyor.
Klopp faktörü ve taraftarlarla kurulan bağ
Futbol bahis sitesi BetVictor'a konuşan Smicer, Klopp'un eski sahasına her geldiğinde hâlâ taşıdığı eşsiz havayı vurguladı. "O çok karizmatik ve Liverpool taraftarları arasında inanılmaz derecede popüler. Onun yanında olmak, onunla konuşmak harikaydı. Birkaç kez fikir alışverişinde bulunma fırsatım oldu. Muhteşemdi," diyen Smicer, teknik direktörün kalıcı mirasını değerlendirdi.
"Çok eğlenceli, esprili biri ve her zaman harika bir atmosfer yaratıyor. Onu tekrar görmek harikaydı. Onun sayesinde stadyum da doluydu. Bence Anfield'daki insanlar onu seviyor ve harika bir gündü. Liverpool'daki herhangi birine Klopp'un bir gün geri dönmesi gerektiğini sorarsanız, herkes elbette evet diyecektir. Liverpool taraftarları, şehir ve futbol kulübüyle arasında özel bir bağı var. Bu kesin, kesinlikle."
Slot üzerindeki baskı artıyor
Liverpool’daki mevcut durum, bir yıl önceki kutlamalardan çok uzak. Son şampiyon, sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyemedi ve 31 lig maçından 10’unu kaybetti. Bu düşüş, takımın ilk dörtte yer almayı garantilemek için çabalamasına neden oldu; Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı şu anda belirsizliğini korurken, Avrupa kupalarından elenme tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyorlar.
Slot, 2024'te imzaladığı üç yıllık sözleşmesinin son yılına yaklaşıyor ve haberlere göre, sonuçlar hemen düzelmezse kulüp yönetimi bir değişiklik yapmayı düşünebilir. Xabi Alonso'nun da bu görevle adı anılsa da, Reds'in kimliğini yeniden keşfetmeye çalışırken Klopp'un dönüşünün romantik cazibesi de gündeme gelmeye başladı.
"İmkansız" tahmin
Smicer, Liverpool yönetiminin telefon açmaya karar vermesi halinde Klopp'un bu teklifi görmezden gelmesinin "imkansız" olacağı konusunda ısrarcı. Dokuz yıl boyunca kazanılan sayısız kupa ile kurulan bağ, görmezden gelinemeyecek kadar güçlü. "Bence geri dönmek isterse onu geri çevirmek zor olacak. Aslında bence bu imkansız. Bir gün onu tekrar göreceğimizi düşünüyorum," diye konuştu Smicer.