Jürgen Klopp Liverpool'a geri dönecek mi? Efsanevi teknik direktör, Reds'i kurtarmak için 'mirasını tehlikeye atmayacak', diyor eski Anfield forveti

Heskey’in eski Liverpool’lu forvet arkadaşı Stan Collymore da, Klopp’un 2026’da bir anlaşma imzalayacağından şüphe duyan isimlerden biri. Collymore, daha önce GOAL’a bu yeniden birleşmenin gerçekleşmesi için neler olması gerektiğini şöyle anlatmıştı: "Yaz aylarında Jürgen Klopp'un 'Futbola geri dönüyorum ve benim için tek kulüp Liverpool' demesi dışında - ki bu şüphesiz Liverpool yönetiminin dikkatini çekecektir. Eğer 'Geri dönüyorum ama yeni bir meydan okuma istiyorum' derse, Liverpool yönetiminin onun peşine düşeceğini sanmıyorum. Bence Arne Slot'a işleri yoluna koyma fırsatı verirler, çünkü ilk sezonunda ligi kazandı.”

Heskey ve Collymore, Klopp'un duygusal bir dönüş yapacağına dair söylentilere ikna olmamış olsa da, bir başka eski Red oyuncusu olan kült kahraman Gary McAllister, GOAL'a şunları söyledi: “Böyle konularda asla ‘asla’ diyemezsiniz. Dortmund’u çalıştırırken onu izlediğimde, Sarı Duvar ile olan uyumu ve Dortmund’un ne kadar büyük bir sanayi şehri olduğunu gördüm; o, bu tür bir iş için biçilmiş kaftandı – bulunduğu şehir, çalıştığı taraftarlar ve memnun etmeye çalıştığı taraftarlar. Sonra yıllar geçti ve Liverpool’a geldi; yine mükemmel bir uyum vardı. Yine, bana göre, karizmatik bir lideriniz var, çok güçlü bir kişiliğe sahip biri, Kop ile aynı duyguları paylaşıyor. Yine, Dortmund'daki Sarı Duvar'a çok benziyor.

“Bana göre, inanılmaz derecede başarılı olduğunuz bir yere geri dönmek her zaman çok zordur. Ama asla asla diyemezsiniz. Bu çılgın bir oyun ve şu anda daha da çılgınlaşıyor. Ama bana göre, genel olarak futbol dünyası Jürgen Klopp'u özlüyor.

“Yönetimin ne kadar zorlu olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden ailesiyle ve diğer şeylerle daha fazla zaman geçirme imkânı var. Şu anda yaptığı işin ona ailesiyle daha fazla zaman geçirme imkânı verdiğini varsayıyorum. Ancak futbolla uğraşan insanlar antrenman sahasında çimlerin üzerinde olmayı çok severler. Nerede olursa olsun onu geri görmek isterim, çünkü genel olarak futbolun onu özlediğini düşünüyorum.”