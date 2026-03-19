Jürgen Klopp Liverpool'a geri dönecek mi? Efsanevi teknik direktör, Reds'i kurtarmak için 'mirasını tehlikeye atmayacak', diyor eski Anfield forveti
Klopp 2026'da teknik direktörlüğe geri dönebilir mi?
Klopp, sözleşmesini erken sonlandırmaya karar vererek teknik direktörlüğün getirdiği streslerden uzaklaşmak için bir mola vermeyi tercih etti ve 2024 yılında Liverpool ile yollarını ayırdı. O zamandan beri Red Bull’un Küresel Futbol Direktörü olarak görev yapıyor.
58 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlüğe geri dönmeyi düşündüğüne dair herhangi bir işaret vermedi, ancak başkaları onun adına bu konuyu konuşmaktan memnuniyet duyuyor. Doğru bir teklif gelirse Klopp'un iki yıllık ara vermeyi sonlandırmaya ikna edilebileceği iddia ediliyor.
Xabi Alonso'nun kalıcı bir halefi arayan Real Madrid'in Klopp'a teklifte bulunduğu söylenirken, Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sadece 12 ay sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda Klopp'un görevde kalıp kalamayacağı da sorgulanıyor.
Anfield'a geri dönmek Klopp için bir risk olur mu?
Klopp’un Anfield’a geri dönme ihtimaline ilgi duyup duymayacağı veya bu konuda temkinli olup olmayacağı sorulduğunda, eski Reds forveti Heskey – Freespins.us ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Bence bu, onun mirası için bir risk olur. Eğer gerçekten bu işe geri dönmek istiyorsa, muhtemelen başka bir yere bakacaktır.
“Neden bu riski alsın ki? Bu, her teknik direktörün üzerinde her zaman bir gölge olarak kalır. Bunu daha önce Manchester United'da Sir Alex [Ferguson]'da gördük. Ne kadar zaman geçti? 10 yıldan fazla. Bu hala onların üzerinde asılı duran bir gölge. Teknik direktör, istediği dizilişte oyuncularından en iyi verimi nasıl alacağını bulmalı ve bu da Liverpool'un tarzına uygun olmalı.”
Anlaşmanın gerçekleşmesi için ne olması gerekir?
Heskey’in eski Liverpool’lu forvet arkadaşı Stan Collymore da, Klopp’un 2026’da bir anlaşma imzalayacağından şüphe duyan isimlerden biri. Collymore, daha önce GOAL’a bu yeniden birleşmenin gerçekleşmesi için neler olması gerektiğini şöyle anlatmıştı: "Yaz aylarında Jürgen Klopp'un 'Futbola geri dönüyorum ve benim için tek kulüp Liverpool' demesi dışında - ki bu şüphesiz Liverpool yönetiminin dikkatini çekecektir. Eğer 'Geri dönüyorum ama yeni bir meydan okuma istiyorum' derse, Liverpool yönetiminin onun peşine düşeceğini sanmıyorum. Bence Arne Slot'a işleri yoluna koyma fırsatı verirler, çünkü ilk sezonunda ligi kazandı.”
Heskey ve Collymore, Klopp'un duygusal bir dönüş yapacağına dair söylentilere ikna olmamış olsa da, bir başka eski Red oyuncusu olan kült kahraman Gary McAllister, GOAL'a şunları söyledi: “Böyle konularda asla ‘asla’ diyemezsiniz. Dortmund’u çalıştırırken onu izlediğimde, Sarı Duvar ile olan uyumu ve Dortmund’un ne kadar büyük bir sanayi şehri olduğunu gördüm; o, bu tür bir iş için biçilmiş kaftandı – bulunduğu şehir, çalıştığı taraftarlar ve memnun etmeye çalıştığı taraftarlar. Sonra yıllar geçti ve Liverpool’a geldi; yine mükemmel bir uyum vardı. Yine, bana göre, karizmatik bir lideriniz var, çok güçlü bir kişiliğe sahip biri, Kop ile aynı duyguları paylaşıyor. Yine, Dortmund'daki Sarı Duvar'a çok benziyor.
“Bana göre, inanılmaz derecede başarılı olduğunuz bir yere geri dönmek her zaman çok zordur. Ama asla asla diyemezsiniz. Bu çılgın bir oyun ve şu anda daha da çılgınlaşıyor. Ama bana göre, genel olarak futbol dünyası Jürgen Klopp'u özlüyor.
“Yönetimin ne kadar zorlu olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden ailesiyle ve diğer şeylerle daha fazla zaman geçirme imkânı var. Şu anda yaptığı işin ona ailesiyle daha fazla zaman geçirme imkânı verdiğini varsayıyorum. Ancak futbolla uğraşan insanlar antrenman sahasında çimlerin üzerinde olmayı çok severler. Nerede olursa olsun onu geri görmek isterim, çünkü genel olarak futbolun onu özlediğini düşünüyorum.”
Slot, hem ligde hem de Avrupa kupalarında takımın ligde kalmasını sağlayabilir
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Slot, teknik direktör değişikliği söylentilerini sona erdirebileceğini umuyor. Geçmişte şampiyonluklar kazanmış bir isim olan Slot, son maçta Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek Liverpool’un Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmesini sağladı.
Avrupa'da zafer kazanma şansı hâlâ var ve Premier Lig'de beşinci sırada yer almasına rağmen, Kırmızılar'ın ligde oynayacağı sekiz maç kaldı ve FA Cup'ta da son sekize kaldı.
