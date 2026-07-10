Jürgen Klopp, Kylian Mbappé’nin annesine el salladı! Eski Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası’nda yeniden bir araya geldiklerinde Real Madrid yıldızını nasıl az kalsın transfer edeceğini açıkladı

Foxborough’da saha kenarında, Klopp’un ağır bir yürekle Fransız yıldızların ısınmasını izlediği sırada hem iç açıcı hem de duygusal bir an yaşandı. Şu anda MagentaTV’deyorumcu olarak görev yapan eski Liverpool teknik direktörü, Fas ile oynanan çeyrek final maçının ardından Mbappé ile yeniden bir araya geldi ve ardından oyuncunun annesine el salladı.

Bu unutulmaz karşılaşma, Klopp’un eski anılarını yeniden canlandırdı. Klopp, daha önce Les Bleus’un üç yıldızı olan Mbappé, Ousmane Dembélé ve Adrien Rabiot ile görüşmeler yapmış olmasına rağmen hiçbirini Anfield’a getirememesinin yarattığı hayal kırıklığını itiraf etti. Klopp, “Şu anda benim için son derece zor bir durum. Bu takımın üç oyuncusuyla da görüşmüştüm ama hiçbirini transfer edemedim” dedi.



