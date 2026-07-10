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Adhe Makayasa

Çeviri:

Jürgen Klopp, Kylian Mbappé’nin annesine el salladı! Eski Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası’nda yeniden bir araya geldiklerinde Real Madrid yıldızını nasıl az kalsın transfer edeceğini açıkladı

Transfers
J. Klopp
K. Mbappe
Real Madrid
La Liga
Liverpool
Premier Lig
Fransa
Dünya Kupası

Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Kylian Mbappé’nin 2017’de Paris Saint-Germain’e yaptığı sansasyonel transferden önce kulübün bu oyuncuyu kadrosuna katmak için yaptığı cüretkar girişim hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’nda Fransız yıldızla yeniden bir araya gelen efsanevi Alman teknik direktör, rekor kıran bu “transferin gerçekleşmemesi” serüveni sırasında aile için beş odalı bir özel jet kiraladıklarını anlattı.

  • Klopp, Mbappé’nin annesiyle selamlaştı

    Foxborough’da saha kenarında, Klopp’un ağır bir yürekle Fransız yıldızların ısınmasını izlediği sırada hem iç açıcı hem de duygusal bir an yaşandı. Şu anda MagentaTV’deyorumcu olarak görev yapan eski Liverpool teknik direktörü, Fas ile oynanan çeyrek final maçının ardından Mbappé ile yeniden bir araya geldi ve ardından oyuncunun annesine el salladı.

    Bu unutulmaz karşılaşma, Klopp’un eski anılarını yeniden canlandırdı. Klopp, daha önce Les Bleus’un üç yıldızı olan Mbappé, Ousmane Dembélé ve Adrien Rabiot ile görüşmeler yapmış olmasına rağmen hiçbirini Anfield’a getirememesinin yarattığı hayal kırıklığını itiraf etti. Klopp, “Şu anda benim için son derece zor bir durum. Bu takımın üç oyuncusuyla da görüşmüştüm ama hiçbirini transfer edemedim” dedi.


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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Almanlar gizli uçuşun ayrıntılarını açıkladı

    Ardından, 2017 yılında Mbappé için tasarladığı gizli operasyonu ortaya koydu. Liverpool yönetimi, bu görüşmeyi medyanın meraklı gözlerinden tamamen gizli tutmak için Blackpool’dan Nice’e özel bir jet kiralamaya kadar gitti.

    Fransız göklerinde forvetin ailesiyle birlikte gerçekleştirdikleri son derece gizli takibi anımsayan Klopp, şunları ekledi: "Mbappe ile olan olay, onun Paris'e gitmesinden önceydi. Bu, yaklaşık 500 milyon avro tutarındaydı; şimdiye kadar yaptığımız en pahalı transfer dışı işlemdi.

    "Blackpool'dan Nice'e uçtuk. Nice'te Mbappé ailesi, beş kabinli özel bir jete bindi. Sonra havada daireler çizerek uçtuk ve lezzetli bir yemek yedik. Kimse tarafından görülmememiz gerekiyordu. Harikaydı – ve sonra o Paris'e gitti."

  • Anfield, süperstar transferini kaçırdı

    Liverpool'un cömert çabalarına rağmen Mbappé, 180 milyon avroluk bir transferle Paris Saint-Germain'e geçmeyi tercih etti. Ancak Fransa'daki kariyeri, Lionel Messi ve Neymar ile yaşadığı iç rekabetler nedeniyle gölgelendi. 27 yaşındaki süperstar, o günden bu yana Real Madrid'de yeni bir sayfa açsa da, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma konusundaki en büyük hayalini gerçekleştirmek için hâlâ bekliyor; oysa PSG, onun ayrılmasından bu yana geçen iki yıl içinde bu kupayı iki kez kazandı.

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    Menajer, Almanya’daki görevi gözlüyor

    2024 yılında Anfield’daki görevinden ayrılmaya karar veren Klopp, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanmadan önce şu anda medya alanındaki rolünün tadını çıkarıyor. 59 yaşındaki teknik adam, ABD’de düzenlenecek büyük turnuva sona erdiğinde Julian Nagelsmann’ın yerine Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne geçmek üzere. Bu arada Mbappé, çeyrek finalde attığı golle Fransa’nın Fas’ı elemesine katkıda bulunarak takımını yarı finale taşıdı ve şu anda tamamen Les Bleus’u yönetmeye odaklanmış durumda.