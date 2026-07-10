AFP
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Jürgen Klopp, Kylian Mbappé’nin annesine el salladı! Eski Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası’nda yeniden bir araya geldiklerinde Real Madrid yıldızını nasıl az kalsın transfer edeceğini açıkladı
Klopp, Mbappé’nin annesiyle selamlaştı
Foxborough’da saha kenarında, Klopp’un ağır bir yürekle Fransız yıldızların ısınmasını izlediği sırada hem iç açıcı hem de duygusal bir an yaşandı. Şu anda MagentaTV’deyorumcu olarak görev yapan eski Liverpool teknik direktörü, Fas ile oynanan çeyrek final maçının ardından Mbappé ile yeniden bir araya geldi ve ardından oyuncunun annesine el salladı.
Bu unutulmaz karşılaşma, Klopp’un eski anılarını yeniden canlandırdı. Klopp, daha önce Les Bleus’un üç yıldızı olan Mbappé, Ousmane Dembélé ve Adrien Rabiot ile görüşmeler yapmış olmasına rağmen hiçbirini Anfield’a getirememesinin yarattığı hayal kırıklığını itiraf etti. Klopp, “Şu anda benim için son derece zor bir durum. Bu takımın üç oyuncusuyla da görüşmüştüm ama hiçbirini transfer edemedim” dedi.
- AFP
Almanlar gizli uçuşun ayrıntılarını açıkladı
Ardından, 2017 yılında Mbappé için tasarladığı gizli operasyonu ortaya koydu. Liverpool yönetimi, bu görüşmeyi medyanın meraklı gözlerinden tamamen gizli tutmak için Blackpool’dan Nice’e özel bir jet kiralamaya kadar gitti.
Fransız göklerinde forvetin ailesiyle birlikte gerçekleştirdikleri son derece gizli takibi anımsayan Klopp, şunları ekledi: "Mbappe ile olan olay, onun Paris'e gitmesinden önceydi. Bu, yaklaşık 500 milyon avro tutarındaydı; şimdiye kadar yaptığımız en pahalı transfer dışı işlemdi.
"Blackpool'dan Nice'e uçtuk. Nice'te Mbappé ailesi, beş kabinli özel bir jete bindi. Sonra havada daireler çizerek uçtuk ve lezzetli bir yemek yedik. Kimse tarafından görülmememiz gerekiyordu. Harikaydı – ve sonra o Paris'e gitti."
Anfield, süperstar transferini kaçırdı
Liverpool'un cömert çabalarına rağmen Mbappé, 180 milyon avroluk bir transferle Paris Saint-Germain'e geçmeyi tercih etti. Ancak Fransa'daki kariyeri, Lionel Messi ve Neymar ile yaşadığı iç rekabetler nedeniyle gölgelendi. 27 yaşındaki süperstar, o günden bu yana Real Madrid'de yeni bir sayfa açsa da, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma konusundaki en büyük hayalini gerçekleştirmek için hâlâ bekliyor; oysa PSG, onun ayrılmasından bu yana geçen iki yıl içinde bu kupayı iki kez kazandı.
- Getty Images Sport
Menajer, Almanya’daki görevi gözlüyor
2024 yılında Anfield’daki görevinden ayrılmaya karar veren Klopp, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanmadan önce şu anda medya alanındaki rolünün tadını çıkarıyor. 59 yaşındaki teknik adam, ABD’de düzenlenecek büyük turnuva sona erdiğinde Julian Nagelsmann’ın yerine Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne geçmek üzere. Bu arada Mbappé, çeyrek finalde attığı golle Fransa’nın Fas’ı elemesine katkıda bulunarak takımını yarı finale taşıdı ve şu anda tamamen Les Bleus’u yönetmeye odaklanmış durumda.
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