Mainz'daki Uluslararası Antrenörler Kongresi'nde konuşan Voller, Nagelsmann'ın milli takımın kontrolünü neden sonunda kaybettiğini değerlendirdi.

Kicker'in aktardığına göre Voller, Nagelsmann'ın stadyumlarda görünürlük ve takım üzerindeki etki konusunda zorlandığını kabul ederken, çöküşünde yoğun medya baskısının da büyük rol oynadığını söyledi. Voller, "Jurgen kesinlikle stadyumlarda daha sık olacaktır; bu Julian'ın pek tarzı değildi. Ama Jonathan Tah'ın Paraguay karşısında penaltıyı kaçırmasının nedeni bu değil. Sonunda Julian artık insanlara ilham verecek desteğe sahip değildi. Belki zaman zaman biraz fazla hassastı ama hangi teknik direktör böyle değil ki?

"Hangi kararı verirse versin, olumsuz yorumlanıyordu. Oyuncuları eleştirirse bunun için eleştiriliyordu. Oyuncuları korursa bunun için de eleştiriliyordu. Bazen bu çok sertti ve düpedüz adaletsizdi. Dürüst olmak gerekirse, bunu uzun süre hafife aldım; bu benim büyük hatamdı. Sonra Dünya Kupası sırasında zaman zaman medyaya müdahale etmeye çalıştım.

"Bu, profesyonel futbolda teknik direktör olmanın bir parçası. Sonunda ham sonuçlara göre değerlendiriliyorsunuz ve onlar da hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca oyun tarzına göre de değerlendiriliyorsunuz, o da iyi değildi. Yine de sözümün arkasındayım: Julian üst düzey bir karakter, üst düzey bir insan; şimdiden harika bir teknik direktörlük kariyeri oldu ve önünde hâlâ harika bir kariyer var. Yeniden işinin başına dönmesi uzun sürmeyecek."