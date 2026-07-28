Getty/GOAL
Çeviri:
‘Jurgen Klopp kesinlikle stadyumlarda daha sık olacak!’: Rudi Voller, Almanya’nın yeni teknik direktörünü resmen açıklamasının ardından ‘fazla hassas’ Julian Nagelsmann’a gönderme yaptı
Völler, Nagelsmann'ın ayrılığını değerlendirdi
Voller, Nagelsmann'ın ayrılığının arkasındaki dinamiklere değindi. Bu ayrılık, Almanya'nın Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a şok şekilde elenmesinin ardından artan yoğun kamuoyu baskısı ve sert medya eleştirileriyle şekillendi. DFB sportif direktörü, Nagelsmann'ın sonunda takım üzerinde ilham verme becerisini kaybettiğini öne sürdü. Voller ayrıca, eski teknik direktörün kamuoyu denetimine ve dışarıdan gelen suçlamalara karşı hassasiyetinin, görevini giderek sürdürülemez hâle getirdiğini de belirtti.
- Getty Images Sport
Yönetici eski menajeri eleştiriyor
Mainz'daki Uluslararası Antrenörler Kongresi'nde konuşan Voller, Nagelsmann'ın milli takımın kontrolünü neden sonunda kaybettiğini değerlendirdi.
Kicker'in aktardığına göre Voller, Nagelsmann'ın stadyumlarda görünürlük ve takım üzerindeki etki konusunda zorlandığını kabul ederken, çöküşünde yoğun medya baskısının da büyük rol oynadığını söyledi. Voller, "Jurgen kesinlikle stadyumlarda daha sık olacaktır; bu Julian'ın pek tarzı değildi. Ama Jonathan Tah'ın Paraguay karşısında penaltıyı kaçırmasının nedeni bu değil. Sonunda Julian artık insanlara ilham verecek desteğe sahip değildi. Belki zaman zaman biraz fazla hassastı ama hangi teknik direktör böyle değil ki?
"Hangi kararı verirse versin, olumsuz yorumlanıyordu. Oyuncuları eleştirirse bunun için eleştiriliyordu. Oyuncuları korursa bunun için de eleştiriliyordu. Bazen bu çok sertti ve düpedüz adaletsizdi. Dürüst olmak gerekirse, bunu uzun süre hafife aldım; bu benim büyük hatamdı. Sonra Dünya Kupası sırasında zaman zaman medyaya müdahale etmeye çalıştım.
"Bu, profesyonel futbolda teknik direktör olmanın bir parçası. Sonunda ham sonuçlara göre değerlendiriliyorsunuz ve onlar da hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca oyun tarzına göre de değerlendiriliyorsunuz, o da iyi değildi. Yine de sözümün arkasındayım: Julian üst düzey bir karakter, üst düzey bir insan; şimdiden harika bir teknik direktörlük kariyeri oldu ve önünde hâlâ harika bir kariyer var. Yeniden işinin başına dönmesi uzun sürmeyecek."
Klopp teknik direktörlük otoritesi kazanıyor
Klopp, Mainz'ta bizzat katılım göstermekten vazgeçti ve bir video mesajında, göreve dönüşü üzerine değerlendirmede bulunmadan önce yeniden "hemen başta manşetler yaratmak" istemediğini açıkladı: "Teknik direktör olmak zor değil. Teknik direktör olarak kalmak ise çok daha zor... Şimdi ben de yeniden teknik direktör oldum, bu zaten yeterince zordu; şimdi bunu sürdürebildiğimi göstermem gerekiyor. Artık tüm odağımı buna vermek istiyorum."
Ayrıca Voller'in sahnede onun yerine geçmesiyle ilgili esprili bir yorum da yaptı: "Bunun da olacağını hiç düşünmemiştim."
Alman kamuoyunun beklentilerinin ağırlığını kabul eden Voller, Klopp'un parlak kariyerinin ona denemeler yapma yetkisi verdiğine inanıyor ve DFB'nin eski Liverpool menajerine tam desteğini yineledi: "Son derece tecrübeli bir teknik direktör olmasına rağmen, bu görevin taşıdığı büyük yükü şimdiden fark ediyor. Bu, en üst düzey kulüp takımlarıyla kıyaslandığında bile tamamen farklı bir seviye.
"Ne karar verirseniz verin, 80 milyon insan bunu her zaman tartışıyor. Yine de Jürgen söz konusu olduğunda, bir şeyler yolunda gitmezse insanlar zaman zaman bunu görmezden gelecektir. Bunu teknik direktörlük kariyeriyle hak etti; bu size bedavadan verilmez. İşte bu yüzden bir şeyleri deneme konusunda yetkiye ve güce sahip. Ve sonuçta onun fikirlerini ve oyun tarzını sahaya yansıtabilecek oyuncuları seçecek."
- Getty Images
Sırada ne var?
Klopp artık bir sonraki milli ara öncesinde Almanya Milli Takımı'na taktiksel ve zihinsel istikrarı yeniden kazandırmaya tamamen odaklanmış durumda. Ana önceliği, Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Kai Havertz gibi kilit isimlerin tüm potansiyelini ortaya çıkararak Almanya'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından takımın kaderini yeniden canlandırmak olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun