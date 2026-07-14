Bu iletişimin X’te aktarıldığı gibi gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği maalesef şimdilik doğrulanamıyor. Ancak bu, maçın sonucuyla gayet uyumlu olurdu. 38 yaşında, Julian Nagelsmann ile aynı yaşta olan ve Münsterland doğumlu Wissing, o dönemde hâlâ Gamba Osaka’nın teknik direktörüydü.

Japonya’nın bu büyük şehrinden gelen kulüp, bir önceki sezonu dokuzuncu sırada tamamlamış ve bu süreçte 55 gol yemişti. Ardından Wissing, 2026 yılının başında görevi devraldı ve baş antrenör olarak ilk görevinde, kulübü hiç tereddüt etmeden ve tamamen sürpriz bir şekilde, Avrupa Ligi’nin Asya’daki karşılığı olan AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig’in finaline taşıdı.

16 Mayıs'taki rakip, Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı, Joao Felix, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi diğer üst düzey yıldızlarla dolu Al-Nassr'dan başkası değildi. "Bireysel olarak bu kaliteyle boy ölçüşemeyiz," demişti Wissing, maç öncesinde kicker dergisine. “Önemli olan, bir takım olarak sahaya çıkmamız, güçlü yanlarımızı tutarlı bir şekilde sahaya yansıtmamız ve fiziksel olarak karşı koymamız. Bunu başarabilirsek, fırsatlar yakalayacağız. Kesinlikle bir şansımız var.”