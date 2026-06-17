Bu süreçte Red Bull’un DNA’sının özüne inildi. Klopp, agresif pres, azami yoğunluk ve dörtlü savunma dizilişinden oluşan bir oyun stilini ısrarla savunurken, Werner buna karşı çıktı ve üçlü savunma dizilişini de meşru bir yöntem olarak savundu. Patron için bir hakaret: Raporda, Klopp’un bu reddedilme karşısında “kişisel olarak saldırıya uğramış hissettiği” belirtiliyor.

Bu iç güç mücadelesinin sonuçları gecikmedi. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana 59 yaşındaki Klopp ile Werner arasındaki işbirliği neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Leipzig’in günlük rutininde verimli bir işbirliği artık düşünülemez hale gelmişti.

Klopp bu durumdan erkenden ders çıkardı ve kurum içinde bu yanlış anlaşılmanın bir an önce sona ermesi için baskı yaptı. Kış arası ve Mart ayında, Werner’in derhal görevden alınmasını iki kez talep ettiği belirtiliyor.

Teknik direktörün sezonu Leipzig’in yedek kulübesinde tamamlayabilmesi, kulüp içindeki bir veto sayesinde oldu. Spor direktörü Marcel Schäfer ve Red Bull CEO’su Oliver Mintzlaff, o dönemde devam eden sezonun ortasında böyle bir adımın atılmasını engelledi. Karar vericiler, teknik direktör meselesini sezon sonuna erteledi ve Çarşamba günü bu konuyu resmi olarak da açıklığa kavuşturdu. Artık Demichelis görevi devralacak.