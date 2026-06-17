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Ole WernerGetty Images
Jochen Tittmar ve Jonas Rütten

Çeviri:

Jürgen Klopp ile aralarındaki anlaşmazlık çok büyük! RB Leipzig, güçlü bir sezon geçirmesine rağmen teknik direktör Ole Werner’i kovdu

Bundesliga
RB Leipzig
O. Werner

Son günlerde ortaya çıkan gelişmeler artık resmiyet kazandı: Ole Werner artık RB Leipzig’in teknik direktörü değil.

Bundesliga kulübü bu haberi Çarşamba günü duyurdu. Werner’in yanı sıra yardımcı antrenörleri Tom Cichon ve Patrick Kohlmann da görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Buna göre, spor direktörü Marcel Schäfer bu kararı tüm ilgili kişilere bildirmiş. 

Sport Bild gazetesi daha önce, Leipzig’in kağıt üzerinde oldukça başarılı geçen sezonuna rağmen Werner ile Küresel Futbol Direktörü Jürgen Klopp arasında ciddi bir felsefi anlaşmazlık yaşandığını bildirmişti. Ole Werner’in yerine eski Bayern Münih oyuncusu Martin Demichelis’in geçeceği konuşuluyor. Sky’ın haberine göre, RB, RCD Mallorca’daki 2,5 milyon avroluk çıkış maddesini devreye sokarak Demichelis’i kadrosuna katacak.

  • "Geçtiğimiz günlerde, geride kalan sezonu bir kez daha kapsamlı ve nihai bir şekilde analiz ettik. Salı akşamı ise baş antrenör pozisyonunu yeniden doldurma kararı aldık," dedi RB’nin spor direktörü Marcel Schäfer. "Önümüzdeki görevler için içerik açısından gelişim ve farklı bir yaklaşım gerekli."

    Son olarak kicker dergisi, içerikle ilgili endişeler ve sözde şüpheli iletişimden bahsetmişti. Werner ile Klopp arasındaki ilişkinin belirgin şekilde soğuduğu söyleniyor. Werner, 1 Temmuz 2025'te takımın başına geçmişti; en golcü oyuncular Xavi Simons, Benjamin Sesko ve Lois Openda'nın ayrılmasının ardından devasa bir yeniden yapılanma sürecini yönetmiş ve Saksonya ekibiyle Bundesliga'da en yüksek puanlı sezonlardan birini geçirerek Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmüştü.

    Ancak Sport Bild’egöre, Saksonya ekibinin futbol felsefesi konusundaki zıt görüşler, teknik direktör ile Global Futbol Direktörü arasındaki nihai kopuşa yol açtı. Geçen yaz, Werner’in transferi için kulüp içinde bizzat kendisinin savunuculuğunu yapan Klopp, eski Bremen teknik direktöründen görünüşe göre beklenmedik bir dirençle karşılaştı.

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    Jürgen Klopp’un Ole Werner ile yollarını ayırması: Anında ayrılık, kurum içi veto nedeniyle gerçekleşemedi

    Bu süreçte Red Bull’un DNA’sının özüne inildi. Klopp, agresif pres, azami yoğunluk ve dörtlü savunma dizilişinden oluşan bir oyun stilini ısrarla savunurken, Werner buna karşı çıktı ve üçlü savunma dizilişini de meşru bir yöntem olarak savundu. Patron için bir hakaret: Raporda, Klopp’un bu reddedilme karşısında “kişisel olarak saldırıya uğramış hissettiği” belirtiliyor.

    Bu iç güç mücadelesinin sonuçları gecikmedi. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana 59 yaşındaki Klopp ile Werner arasındaki işbirliği neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Leipzig’in günlük rutininde verimli bir işbirliği artık düşünülemez hale gelmişti.

    Klopp bu durumdan erkenden ders çıkardı ve kurum içinde bu yanlış anlaşılmanın bir an önce sona ermesi için baskı yaptı. Kış arası ve Mart ayında, Werner’in derhal görevden alınmasını iki kez talep ettiği belirtiliyor.

    Teknik direktörün sezonu Leipzig’in yedek kulübesinde tamamlayabilmesi, kulüp içindeki bir veto sayesinde oldu. Spor direktörü Marcel Schäfer ve Red Bull CEO’su Oliver Mintzlaff, o dönemde devam eden sezonun ortasında böyle bir adımın atılmasını engelledi. Karar vericiler, teknik direktör meselesini sezon sonuna erteledi ve Çarşamba günü bu konuyu resmi olarak da açıklığa kavuşturdu. Artık Demichelis görevi devralacak.

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    RB Leipzig, Demichelis için muhtemelen milyonluk bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak

    Eski Bayern oyuncusu ile Red Bull camiası arasındaki bağ şimdiden oldukça güçlü. Klopp, Arjantinli teknik direktörü Santa Ponca’daki Mallorca Country Club’dan tanıyor.

    İkisi de orada düzenli olarak padel oynuyor. Klopp’un oğlu Marc da bu kulüpte sık sık görülüyor. Bild gazetesine göre Klopp, haftalar önce Demichelis’in gelecek planları hakkında bilgi almıştı.

    Ancak RB için arzu edilen çözüm hiç de ucuz olmayacak. Demichelis, şu anki işvereni RCD Mallorca ile sözleşmesini kısa süre önce 2028'e kadar uzatmıştı. Ancak sözleşmede bir çıkış maddesi bulunduğu söyleniyor.

    RB Leipzig ile anlaşma beklendiği gibi gerçekleşirse, duyumlara göre Balear Adaları’na 2,5 milyon tutarında bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek.