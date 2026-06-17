Bundesliga kulübü bu haberi Çarşamba günü duyurdu. Werner’in yanı sıra yardımcı antrenörleri Tom Cichon ve Patrick Kohlmann da görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Buna göre, spor direktörü Marcel Schäfer bu kararı tüm ilgili kişilere bildirmiş.
Sport Bild gazetesi daha önce, Leipzig’in kağıt üzerinde oldukça başarılı geçen sezonuna rağmen Werner ile Küresel Futbol Direktörü Jürgen Klopp arasında ciddi bir felsefi anlaşmazlık yaşandığını bildirmişti. Ole Werner’in yerine eski Bayern Münih oyuncusu Martin Demichelis’in geçeceği konuşuluyor. Sky’ın haberine göre, RB, RCD Mallorca’daki 2,5 milyon avroluk çıkış maddesini devreye sokarak Demichelis’i kadrosuna katacak.