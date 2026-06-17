Jürgen Klopp ile aralarındaki anlaşmazlık çok büyük! RB Leipzig, başarılı bir sezona rağmen teknik direktör Ole Werner’i kovdu

"Geçtiğimiz günlerde, geride kalan sezonu bir kez daha kapsamlı ve nihai bir şekilde analiz ettik. Salı akşamı ise baş antrenör pozisyonunu yeniden doldurma kararı aldık," dedi RB’nin spor direktörü Marcel Schäfer. “İçerik açısından gelişim ve önümüzdeki görevler için farklı bir yaklaşım gerekli.”

Son olarak kicker dergisi, içerikle ilgili endişelerden ve sözde şüpheli iletişimden bahsetmişti. Werner ile Klopp arasındaki ilişkinin belirgin şekilde soğuduğu söyleniyor. Şu anda ABD’deki Dünya Kupası’nda TV yorumcusu olarak görev yapan Klopp, kısa ve gizemli bir açıklama yaptı. “Ole harika bir iş çıkardı, Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandık. Ancak ileriye de bakmalıyız,” dedi.

Werner, 1 Temmuz 2025'te takımın başına geçmişti; en golcü oyuncular Xavi Simons, Benjamin Sesko ve Lois Openda'nın ayrılmasının ardından devasa bir yeniden yapılanma sürecini yönetmiş ve Saksonya ekibiyle Bundesliga'nın en yüksek puanlı sezonlarından birini geçirerek Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmüştü.

Ancak Sport Bild’e göre, Saksonya ekibinin futbol felsefesi konusundaki zıt görüşler, teknik direktör ile Global Futbol Direktörü arasındaki nihai kopuşa yol açtı. Geçen yaz, Werner’in göreve getirilmesi için kulüp içinde bizzat kendisi savunmada bulunan Klopp, eski Bremen teknik direktöründen görünüşe göre beklenmedik bir dirençle karşılaştı.