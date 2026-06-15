Jürgen Klopp ile anlaşmazlık: Ole Werner, RB Leipzig'de kadroya alınmayan "favori oyuncuları" nedeniyle ayrılmak zorunda mı?

Maksimovic, Red Star Belgrad'dan 14 milyon euro transfer ücreti karşılığında geldi ve sadece 108 dakika sahada kaldı. Bakayoko (PSV Eindhoven'dan 18 milyon euroya transfer edildi), ilk beş maçta iki gol atarak sezona güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra, ikinci yarıda bir kez bile ilk 11'de yer almadı. Yılbaşından sonraki yedi maçta hiç forma giyemedi, bunun dışında sadece kısa süreli görevlerde yer aldı (tüm turnuvalarda toplamda 900 dakikadan az süre).

Ancak Klopp'u en sonunda Werner'in performansından rahatsız eden tek şey bu değil. Leipzig, hedeflediği Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü başardı ve Werner'in ilk yılında Bundesliga'da 20 galibiyetle kulüp rekoru kırdı, ancak RB, ilk altı sıradaki rakiplerine karşı sadece iki maç kazandı. Raporda, bunun Klopp için "yetersiz" olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık bir yıl önce, Klopp, Werner'in tanıtımında onun çalışmalarını "olağanüstü" olarak nitelendirmişti, ancak bu arada ilişkiler "aylardır soğumuş" durumda ve iletişim "sadece çok az" gerçekleşiyor.