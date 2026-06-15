Bild gazetesinin haberine göre, Werner'e yönelik en büyük eleştiri, teknik direktörün "as kadroya giremeyen" oyuncuların güvenini kaybetmiş olması. Haberde, özellikle Klopp'un yaz aylarında transferlerini zorladığı Andrija Maksimovic ve Johan Bakayako gibi oyuncuların isimleri geçiyor. Haberde "Klopp'un gözdeleri"nden söz ediliyor.
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Jürgen Klopp ile anlaşmazlık: Ole Werner, RB Leipzig'de kadroya alınmayan "favori oyuncuları" nedeniyle ayrılmak zorunda mı?
Maksimovic, Red Star Belgrad'dan 14 milyon euro transfer ücreti karşılığında geldi ve sadece 108 dakika sahada kaldı. Bakayoko (PSV Eindhoven'dan 18 milyon euroya transfer edildi), ilk beş maçta iki gol atarak sezona güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra, ikinci yarıda bir kez bile ilk 11'de yer almadı. Yılbaşından sonraki yedi maçta hiç forma giyemedi, bunun dışında sadece kısa süreli görevlerde yer aldı (tüm turnuvalarda toplamda 900 dakikadan az süre).
Ancak Klopp'u en sonunda Werner'in performansından rahatsız eden tek şey bu değil. Leipzig, hedeflediği Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü başardı ve Werner'in ilk yılında Bundesliga'da 20 galibiyetle kulüp rekoru kırdı, ancak RB, ilk altı sıradaki rakiplerine karşı sadece iki maç kazandı. Raporda, bunun Klopp için "yetersiz" olduğu belirtiliyor.
Yaklaşık bir yıl önce, Klopp, Werner'in tanıtımında onun çalışmalarını "olağanüstü" olarak nitelendirmişti, ancak bu arada ilişkiler "aylardır soğumuş" durumda ve iletişim "sadece çok az" gerçekleşiyor.
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RB Leipzig'den Ole Werner: "Şans", "tesadüf" ve "Diomande faktörü"
Geçen sezon elde edilen fiili olarak iyi sonuçlar (38 resmi maçta maç başına 1,95 puan) bile Werner'i muhtemel bir ayrılıktan kurtaramayacak gibi görünüyor. Sky, Mayıs ayı sonunda, Klopp'un liderliğindeki şirketin "Global Ekibi"nin büyük şüpheler beslediğini ve sonuçların kısmen şans eseri olduğunu düşündüğünü bildirmişti. "Burada biraz şans, orada biraz tesadüf, orada çok fazla Diomande faktörü, tamamen ikna edici bir oyun fikri yok" denilen haber, Bild'inşimdi yazdıklarıyla örtüşüyor.
Orada da, konsorsiyumun bakış açısına göre, sezonun genel olarak tatmin edici geçmesinde Werner'in çalışması değil, Yan Diomande veya Christoph Baumgartner gibi tek tek oyuncuların bireysel yeteneklerinin belirleyici bir rol oynadığı belirtiliyor.
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RB Leipzig: Spor Direktörü Schäfer ve Ole Werner'in ikisi de ayrılacak mı?
Spor direktörü Marcel Schäfer'in ise kulüp içinde oldukça farklı bir görüşü olduğu söyleniyor. Schäfer, Werner'in çalışmalarından "son derece memnun" ve 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Ancak bu büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek, bu nedenle Schäfer'in Saksonya ekibinde kalıp kalmayacağı da belirsiz. FAZ gazetesi kısa süre önce, Markus Krösche'nin yaz aylarında sürpriz bir şekilde AC Milan'a transfer olması durumunda Schäfer'in Eintracht Frankfurt'un en güçlü adayı olacağını yazdı.
Hafta ortasında Ole Werner'in Leipzig'e dönmesi bekleniyor. Bild'in haberine göre, 38 yaşındaki teknik direktör şu anda Malezya'da tatilde ve tatilin hemen ardından Leipzig yetkilileriyle bir görüşme planlanıyor. Büyük olasılıkla, Werner'in sadece bir sezonun ardından ayrılığı duyurulacak.
Oysa Werner, büyük bir sportif baskı altında RB'de radikal bir dönüşümü kağıt üzerinde başarılı bir şekilde yönetmişti. Çünkü RB, Benjamin Sesko, Xavi Simons ve Lois Openda ile geçen sezon takımın en iyi üç golcüsünü kaybetmişti. Ayrıca Yussuf Poulsen ve Kevin Kampl gibi kulübün az sayıdaki simge isimlerinden ikisi de kulüpten ayrılmıştı.
Martin Demichelis (Real Mallorca) ise şimdiden halefi olarak gösteriliyor.