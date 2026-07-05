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Jürgen Klopp geri döndü! Liverpool’dan ayrılmasından iki yıl sonra Almanya milli takımının başına geçmeyi kabul etti; Julian Nagelsmann ise 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından görevinden alındı
Koçun yedek kulübesine dönüşü
Haberlere göre Klopp, Almanya’nın yeni baş antrenörü olma teklifini kabul ederek, teknik direktörlükten uzak kaldığı iki yıllık arayı sonlandırdı. Klopp, 2024 yılında Anfield’dan ayrılmış ve son olarak Red Bull Grubu’nun küresel futbol bölümünün başkanı olarak görev yapıyordu; ancak milli takım görevi, onu nihayet yeniden elit düzeydeki rekabetin ortasına çekmeyi başardı.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre anlaşma fiilen tamamlandı. Gazeteci, bu haberi kendine özgü “Jürgen Klopp, Almanya’nın yeni teknik direktörü, işte başlıyoruz!” sloganıyla doğruladı ve Red Bull’dan ayrılışıyla ilgili son ayrıntılar ile projenin spesifik koşulları üzerinde halen çalışmalar sürse de Klopp’un görevi devralmayı kesin olarak kabul ettiğini belirtti.
- Getty Images
Nagelsmann, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından görevinden ayrıldı
DFB yönetim kurulunun yoğun baskısı altında görevinden ayrılan Nagelsmann’ın istifasının ardından Klopp’un önü açıldı. Almanya, 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda Paraguay’a yenilerek utanç verici bir şekilde turnuvadan elendi. Bu yenilgi, ülke tarihinde ilk kez penaltı atışları sonucu elenilmesi nedeniyle özellikle acı vericiydi; bu durum, Nagelsmann’ın konumunu savunulamaz hale getirdi.
Turnuvada yorumcu olarak görev yapan Klopp, Magenta TV’ye katıldığı programda kendisine teklif geldiğini bizzat doğruladı. Klopp şöyle konuştu: “Evet, görüşmelerin yapıldığını teyit edebilirim. İşler oldukça hızlı gelişti. Julian [Nagelsmann] istifa etti ve DFB, halefi konusunda çalışıyor. Bu değerlendirmeler sırasında bana da teklifte bulundular." DFB, uzun süredir Klopp’u hayalindeki aday olarak görüyordu ve Nagelsmann’ın ayrılışının zamanlaması, bu süreç için mükemmel bir katalizör oldu.
Geniş yetkiler ve teknik kadroda kapsamlı bir yeniden yapılanma
Klopp sadece sembolik bir figür olmayacak; haberlere göre, milli takımın tüm yapısını baştan aşağı yenilemek üzere geniş yetkiler verilecek. Buna, gençlik geliştirme kademelerinin tamamen yeniden yapılandırılması ve yüksek yoğunluklu felsefesine uyum sağlamak amacıyla oyun tarzında köklü bir değişiklik de dahil. Bu devrimin bir parçası olarak, Manchester City’den ayrılmasının ardından serbest kalan eski Liverpool yardımcısı Pep Lijnders ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Müzakereleri doğrulayan Klopp, mevcut işvereniyle olan durumu hakkında açık sözlü davrandı. "Red Bull ile hâlâ devam eden bir sözleşmem var. Bu işi ne kadar sevdiğimi defalarca söyledim. Kişisel olarak genellikle sözleşmelere sadık kalırım. Ancak DFB ile görüşmelere ilgi duyduğumu da açıkça belirttim. Oliver Mintzlaff ile konuşmam gerekiyor. O benim işverenim. Bu konuyu zaten konuştuk. Sanırım yoluma çıkmayacaktır. Orada 19 ay kaldım. Yoğun bir dönemdi. İdeal olarak, sonunda herkes kazanır. Red Bull’un bu durumdan temiz çıkması gerekiyor," diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Geleceğe yönelik yatırımlar
Bu atama, kadrodaki bazı yıldız oyuncuların gelişimi konusunda şimdiden heyecan uyandırdı. En çok konuşulan konulardan biri, Klopp’un Liverpool’un yıldızı Florian Wirtz ile yakın bir şekilde çalışma fırsatı; Wirtz, Anfield’da hâlâ formunu yakalamaya çalışan bir oyuncu. Bu ilişki, son dönemdeki büyük turnuvalarda uyum sorunu yaşayan Alman milli takımını yeniden canlandırmada hayati öneme sahip olabilir.
Klopp uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Red Bull ise küresel futbol bölümünün başındaki Klopp’un halefini aramaya çoktan başladı. Oliver Glasner bu görev için gündeme gelse de, eski Crystal Palace teknik direktörünün Nottingham Forest’a katılacağı bildiriliyor.
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