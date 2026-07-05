Jürgen Klopp geri döndü! Liverpool’dan ayrılmasından iki yıl sonra Almanya milli takımının başına geçmeyi kabul etti; Julian Nagelsmann ise 2026 Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından görevinden alındı

Haberlere göre Klopp, Almanya’nın yeni baş antrenörü olma teklifini kabul ederek, teknik direktörlükten uzak kaldığı iki yıllık arayı sonlandırdı. Klopp, 2024 yılında Anfield’dan ayrılmış ve son olarak Red Bull Grubu’nun küresel futbol bölümünün başkanı olarak görev yapıyordu; ancak milli takım görevi, onu nihayet yeniden elit düzeydeki rekabetin ortasına çekmeyi başardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre anlaşma fiilen tamamlandı. Gazeteci, bu haberi kendine özgü “Jürgen Klopp, Almanya’nın yeni teknik direktörü, işte başlıyoruz!” sloganıyla doğruladı ve Red Bull’dan ayrılışıyla ilgili son ayrıntılar ile projenin spesifik koşulları üzerinde halen çalışmalar sürse de Klopp’un görevi devralmayı kesin olarak kabul ettiğini belirtti.



