Jürgen Klopp, Florian Wirtz'in "zorlu bir sezonda ne kadar iyi olabileceğini gösterdiğini" vurgulayarak, Liverpool'un yıldız oyuncusunun Almanya formasıyla "mükemmel" bir Dünya Kupası geçireceğine inandığını belirtti
Anfield'da zorlu bir ilk sezonun üstesinden gelmek
Wirtz, Premier Lig’deki ilk yılında inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Bazı yorumcular 22 yaşındaki oyuncuyu hemen eleştirmeye yönelse de, İngiliz futbolunun gerekliliklerine uyum sağladığını gösteren yadsınamaz parlak anlar yaşattı. Alman milli takım oyuncusu, Aralık ve Ocak ayları arasında özellikle umut verici bir dönem geçirdi; 15 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Almanya milli takımında Wirtz, Julian Nagelsmann'ın taktik düzeninde vazgeçilmez bir figür haline geldi. Geçtiğimiz yıl milli takımın oynadığı her maçta ilk 11'de yer alan oyuncu, İsviçre'ye karşı iki gol ve iki asistle dominant bir performans sergiledi.
Klopp, Liverpool'un yeni yıldızına övgüler yağdırıyor
Wirtz, Haziran 2025'te o dönemki kulüp rekoru niteliğinde bir transfer ücretiyle Liverpool'a katıldı ve şimdiden Merseyside'da kilit bir isim haline geldi. Klopp, genç yıldızın bu geçiş sürecini mükemmel bir şekilde yönettiğine ve Dünya Kupası'nı kasıp kavurmaya hazır olduğuna inanıyor.
BBC Sport'a bu yazki Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu kim olabilir diye sorulduğunda Klopp şöyle dedi: "Umarım Flo Wirtz harika, muhteşem bir Dünya Kupası geçirir. Bence öne çıkan bir oyuncu olmak için gereken her şeye sahip. Çocuğa baskı yapmak istemiyorum. Zor bir sezonda ne kadar iyi olabileceğini zaten gösterdiğini düşünüyorum."
Anfield efsaneleri için özel bir buluşma
2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nda Klopp'un eski öğrencileri birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Eski teknik direktörün dikkatini çeken maçlardan biri, en uzun süre birlikte çalıştığı iki oyuncusu olan İskoçya'dan Andy Robertson ile Brezilya'dan Alisson Becker'in olası karşılaşması.
Klopp, "Umarım oyuncularım harika bir Dünya Kupası geçirir" diye ekledi. "Umarım Andy Robertson ve Alisson Becker karşılaştıklarında bunun tadını çıkarabilirler. Bu kadar uzun süre birlikte oynadığınızı ve İskoçya'nın, ne zamandır bilmiyorum ama, ilk kez Dünya Kupası'na katıldığını ve birbirinizle, arkadaşlarınızla, ortak arkadaşlarınızla ve böyle bir maçta karşılaştığınızı hayal edebiliyor musunuz? Yani, bu hayatınızın en mutlu anlarından biri olmalı."
Eski öğrencilerine başarılar diliyor
Klopp, şampiyonluk kazanan Liverpool kadrolarındaki diğer birkaç oyuncudan da bahsetmeyi ihmal etmedi. Hollanda’yı sürükleyen Virgil van Dijk’ten Mısır’da parlak performansını sürdüren Mohamed Salah’a kadar, Red Bull’un küresel futbol başkanı, eski oyuncularının birçoğunun Dünya Kupası’nda parlamasını umut ediyor.
"Virgil'in harika bir turnuva geçirmesini diliyorum. Mo'nun da harika bir turnuva geçirmesini gerçekten diliyorum. Sadio [Mane]'nin de harika bir turnuva geçirmesini içtenlikle diliyorum," diye devam etti Klopp. "Macca [Alexis Mac Allister], eğer kazanırsa, eğer tekrar kazanırlarsa. Boynunda madalyayla Brighton'a döndüğünü görmek çok güzeldi."