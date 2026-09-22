Forvet oyuncusu, milli takım kampındaki yoğun atmosferi anlattı ve Klopp'un aurası ile geçmiş başarılarının grup içinde şimdiden tam anlamıyla saygı uyandırdığını belirtti. Almanya, Hollanda'ya karşı dikkat çekici bir karşılaşmanın da yer aldığı bir dizi UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanıyor. Ebnoutalib ise ilk A milli maçına çıkmayı ve geleceğini resmen DFB'ye bağlamayı umuyor.

Efsanevi teknik direktörle ilk etkileşimlerini anlatan Ebnoutalib, Klopp'un antrenman sahasına taşıdığı enerjiyi vurguladı. Forvet oyuncusu, "İlk izlenim çok olumlu. Kendisi elbette çok büyük tecrübe getiren biri ve yıllar içinde başardıkları nedeniyle zaten belli bir ağırlığı var. Bu yüzden doğal olarak ona büyük saygı duyuyorsunuz. Ama konuşmalarda çok nazik ve çok sevimliydi" dedi.

"Nasıl bir futbol oynamak istediğiyle zaten çok iyi tanınıyor. Önde yoğun baskıyla, çok fazla enerji ve güçle. Bizi şimdiden ateşledi. Bence onu tanımlayan şey de bu; insanlara ulaşmakta ve onları bu yapının parçası hâline getirmekte çok iyi. Kesinlikle bizi doğru zihinsel duruma soktu."