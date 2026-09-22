Getty Images Sport
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Jürgen Klopp etkisi! Eintracht Frankfurt'tan Younes Ebnoutalib, Almanya'nın yeni patronundan gelen kişisel telefonun ardından Fas'ı geri çevirdi
Ebnoutalib'in kararında Klopp faktörü
Uluslararası futbolda oynama uygunluğunun yüksek önem taşıdığı dünyada, dünya çapında bir teknik direktörün varlığı çoğu zaman nihai belirleyici olabiliyor. Ebnoutalib, Klopp ile doğrudan temasın ardından geleceğini Almanya'ya bağladığını doğrulayarak bu durumun son örneği oldu. Kökenleri sayesinde Fas adına oynama hakkına da sahip olan Frankfurt forveti, Fas Futbol Federasyonu ile görüşmeler yapıldığını kabul ederken, Klopp'un yönetiminde oynama fırsatının geri çevrilemeyecek kadar önemli olduğunu söyledi.
"Fas ile görüşmeler oldu. Ama Jurgen Klopp aradığında hayır diyemezsiniz," dedi Ebnoutalib.
- Getty Images Sport
Alt liglerden hızlı yükseliş
Ebnoutalib'in uluslararası sahneye uzanan yolculuğu, daha sadece iki yıl önce FC Giessen formasıyla Regionalliga'da oynadığı düşünüldüğünde adeta bir masal. Eintracht'ta mevcut sezona yaptığı patlayıcı başlangıç ve şimdiden attığı dört gol, Klopp'un kulübün antrenman tesislerine yaptığı ziyaret sırasında dikkatini çekti.
Resmî daveti aldığı duygusal anı anlatan Ebnoutalib, izin gününde bir spor sahasındayken telefonunda Klopp'un numarasının belirdiğini söyledi. "Buna pek bir anlam yüklemedim. Belki sadece nasıl olduğumu sormak istiyordur diye düşündümTelefon görüşmesinden sonra gözlerim doldu. Birkaç yıl önce nerede olduğumu düşündüm ve bütün sıkı çalışmanın karşılığını bulmasının çılgınca olduğunu fark ettim" dedi.
Klopp'un enerjisi ve aurası Almanya kampını ateşliyor
Forvet oyuncusu, milli takım kampındaki yoğun atmosferi anlattı ve Klopp'un aurası ile geçmiş başarılarının grup içinde şimdiden tam anlamıyla saygı uyandırdığını belirtti. Almanya, Hollanda'ya karşı dikkat çekici bir karşılaşmanın da yer aldığı bir dizi UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanıyor. Ebnoutalib ise ilk A milli maçına çıkmayı ve geleceğini resmen DFB'ye bağlamayı umuyor.
Efsanevi teknik direktörle ilk etkileşimlerini anlatan Ebnoutalib, Klopp'un antrenman sahasına taşıdığı enerjiyi vurguladı. Forvet oyuncusu, "İlk izlenim çok olumlu. Kendisi elbette çok büyük tecrübe getiren biri ve yıllar içinde başardıkları nedeniyle zaten belli bir ağırlığı var. Bu yüzden doğal olarak ona büyük saygı duyuyorsunuz. Ama konuşmalarda çok nazik ve çok sevimliydi" dedi.
"Nasıl bir futbol oynamak istediğiyle zaten çok iyi tanınıyor. Önde yoğun baskıyla, çok fazla enerji ve güçle. Bizi şimdiden ateşledi. Bence onu tanımlayan şey de bu; insanlara ulaşmakta ve onları bu yapının parçası hâline getirmekte çok iyi. Kesinlikle bizi doğru zihinsel duruma soktu."
- Getty Images Sport
İki vatan arasında kalmış
Klopp’un yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için oluşturduğu deneysel 44 kişilik geniş kadroya dahil edilmesi, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu uluslararası tercih değişikliğinin ilk tohumlarının, Klopp’un bu ayın başlarında Eintracht Frankfurt’un antrenman tesisini ziyaret etmesiyle atıldığı bildirildi. Ebnoutalib, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi ile konuştuğunu doğruladı, ancak Almanya ile bağın, yeni Almanya Milli Takımı patronu kendisine ulaştığında daha doğrudan hissedildiğini vurguladı.
"Onunla konuştum ama yoğun bir görüşme değildi. Her iki ülkeyi de seviyorum; ikisi de benim kökenlerimin ülkesi. Fas’ı kesinlikle desteklemeye devam edeceğim," diyerek sözlerini tamamladı Ebnoutalib.
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