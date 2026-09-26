Şakaların ötesinde Klopp, Adeyemi gibi genç oyuncuların elit kulüpler ve milli takımda oynarken aşmak zorunda olduğu psikolojik engeller hakkında ciddi şekilde konuştu. Böylesine önemli fırsatların kaçmasının, özellikle de Uluslar Ligi'nin spot ışıkları altında, bir futbolcunun zihninde ağır bir yük oluşturabileceğini kabul etti. Klopp, "Bununla başa çıkmak bir futbolcunun hayatındaki en büyük meydan okumadır ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Onun gerçekten çok iyi birçok anı vardı" diye konuştu.

Teknik direktör, oyuncunun karakterine ve beceri setine duyduğu gerçek hayranlığı dile getirerek medyaya şunları söyledi: "Harika bir çocuk ve çok hoş bir insan. Ortaya koyduğu bütün paketi gerçekten çok beğeniyorum. Koşarken topu soluyla mı yoksa sağıyla mı alacağına karar verebilen çok az insan tanıyorum. Ve inanılmaz bir hızı var. Karim çok şey sunuyor. Daha iyi oynayabilir mi? Evet! Ama çok daha kötü de olabilirdi. İleriye bakıyoruz!"