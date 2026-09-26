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Jurgen Klopp espriye karşı koyamıyor! Almanya'nın patronu, Barcelona yıldızı Karim Adeyemi'yle dalga geçtikten hemen sonra ona övgüler yağdırdı
Klopp, Uluslar Ligi kaçırmasına esprili yaklaştı
Klopp, karizmatik kişiliğiyle iyi tanınıyor ve bu durum, Karim Adeyemi'nin mevcut formunu değerlendirdiği son basın toplantısında açıkça görüldü. Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Katalonya'ya taşınan Barcelona forveti, Almanya'nın Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta kaçırdığı önemli fırsatın ardından mercek altına girdi.
Johan Cruijff ArenA'daki karşılaşmada Adeyemi, Nathaniel Brown'ın pasının ardından yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi ve Almanya'ya belirleyici olabilecek iki farklı üstünlüğü getiremedi.
Gazeteciler teknik adama kaçan pozisyonu sorduğunda Klopp, oyuncusuna takılmadan duramadı. Kendine has kahkahasıyla konuşan teknik direktör, "Hangi kaçanı soracaktım az kalsın?" dedi. Bu, Klopp'un milli takım yapılanmasında oluşturmaya çalıştığı rahat atmosferin altını çizen esprili bir andı.
Ancak 24 yaşındaki oyuncunun teknik kalitesini savunmakta da gecikmedi ve bu hatanın, onun seviyesindeki bir futbolcu için istisnai bir durum olduğunu belirtti. Klopp, "Top sekse ve sert gelmiş olsa bile onu normalde gole çevirirdi" diyerek, forvetin en üst seviyede gereken bitiricilik keskinliğine genelde sahip olduğunu vurguladı."
- Getty Images Sport
Zihinsel dayanıklılık ve “bütün paket”
Şakaların ötesinde Klopp, Adeyemi gibi genç oyuncuların elit kulüpler ve milli takımda oynarken aşmak zorunda olduğu psikolojik engeller hakkında ciddi şekilde konuştu. Böylesine önemli fırsatların kaçmasının, özellikle de Uluslar Ligi'nin spot ışıkları altında, bir futbolcunun zihninde ağır bir yük oluşturabileceğini kabul etti. Klopp, "Bununla başa çıkmak bir futbolcunun hayatındaki en büyük meydan okumadır ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Onun gerçekten çok iyi birçok anı vardı" diye konuştu.
Teknik direktör, oyuncunun karakterine ve beceri setine duyduğu gerçek hayranlığı dile getirerek medyaya şunları söyledi: "Harika bir çocuk ve çok hoş bir insan. Ortaya koyduğu bütün paketi gerçekten çok beğeniyorum. Koşarken topu soluyla mı yoksa sağıyla mı alacağına karar verebilen çok az insan tanıyorum. Ve inanılmaz bir hızı var. Karim çok şey sunuyor. Daha iyi oynayabilir mi? Evet! Ama çok daha kötü de olabilirdi. İleriye bakıyoruz!"
Wirtz için beklentileri yönetmek
Adeyemi, Klopp'un şu anda özenli bir yaklaşımla yönettiği tek yüksek profilli yıldız değil; Almanya teknik direktörü Florian Wirtz'ün etrafındaki duruma da değindi. Liverpool'un oyun kurucusu, Jamal Musiala'nın sakatlığının ardından kadroya son anda dahil edildi ve Klopp'a, Yunanistan'a karşı oynanacak yaklaşan maçta Wirtz'ü hemen ilk 11'e koyup koymayacağı soruldu.
Klopp, eski Bayer Leverkusen oyuncusunu aceleye getirmenin yanlış olacağı fikrini reddederek, "Şu anda yapabileceğimiz en kötü şey bu olur" dedi ve oyuncunun uzun vadeli fiziksel durumunu ve formunu korumayı amaçladı.
- Getty Images Sport
Yunanistan karşılaşmasına doğru
Almanya, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Yunanistan'la karşılaşmaya hazırlanırken Klopp, sonuç alma ihtiyacıyla yıldız hücumcularını etkili şekilde takıma entegre etme gerekliliği arasında denge kuruyor. Almanya Teknik Direktörü, oyuncularının özgüvenine olan bağlılığını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Onu yeterli antrenman süresiyle takımımıza entegre etmekten ve kademeli olarak ona özgüven, iyi bir his ve ideal olarak olumlu deneyimler kazandırmaktan daha fazlasını yapamayız."
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