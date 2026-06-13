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Jürgen Klopp, eski Liverpool teknik direktörünün Jamal Musiala ile ilgili önerisiyle ateşli eleştirilere yol açmasının ardından yanıt verdi
Klopp, Musiala hakkındaki açıklamalarını netleştirdi
2026 Dünya Kupası'nda yorumcu olarak görev yapan Klopp, deneysel bir kadro analizinin ardından hararetli bir tartışmanın odağında yer aldı. Thomas Müller ile birlikte çalışan eski Liverpool teknik direktörü, Almanya'nın Curacao ile oynayacağı açılış maçında Stuttgart'tan Deniz Undav'ın, Bayern Münih'in yıldızı Musiala'nın yerine ilk 11'de yer alabileceğini öne sürmüştü.
Magenta TV'de konuyla ilgili olarak konuşan Klopp, sözlerinin bağlamından koparıldığını açıkladı. "Bu konunun biraz tartışıldığına dikkatimizi çekti. Hayatım boyunca 25 yıldır liderlik pozisyonundaki insanlarla uğraşıyorum. Söyledikleriniz önemlidir, ancak çok daha önemli olan, bunu söylediğiniz kişinin ne anladığıdır," dedi Klopp.
- Getty Images Sport
Matthaus'a yönelik tepkilere yanıt vermek
Matthäus'un basında Klopp ve Müller'i açıkça eleştirmesinin ardından tartışmalar daha da alevlendi. Matthäus, turnuvada başarılı bir performans için Musiala'nın bireysel kalitesinin hayati önem taşıdığını vurguladı – özellikle de genç oyuncunun 42 kez milli forma giymiş, 9 gol atmış, üç Dünya Kupası ve yedi Avrupa Şampiyonası maçında forma giymiş olması gibi büyük sahnelerdeki engin deneyimi göz önüne alındığında – ve onun yedek kulübesinde tutulması önerisine şaşırdığını dile getirdi.
"[Klopp] daha iyi bilmeli. Başarılı bir Dünya Kupası geçirmek için Almanya'nın Musiala gibi bir oyuncunun kalitesine ihtiyacı var," dedi. "Onun yorumları Nagelsmann'ın işini pek de kolaylaştırmıyor. Önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bir uzman, Klopp'a düzenli ilk 11'inde yer alan bir oyuncuyu yedek bırakmasını tavsiye etseydi, Klopp ne derdi merak ediyorum. Bu tür müdahaleler, özellikle de diğer teknik direktörler arasında pek hoş karşılanmaz."
Ancak Klopp, taktiksel çalışmanın arkasında herhangi bir kötü niyet olmadığını ısrarla vurguladı.
"Ve tabii ki birkaç yanlış anlaşılma oldu - bunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bize bir kadro oluşturmamız istendi. Biz sadece başka olasılıklar da olduğunu göstermek istedik, ki bunlar mutlaka olmalı," diye ekledi Klopp. Bu çalışmanın, Musiala'nın tartışmasız yeteneğine veya kadrodaki yerine şüphe düşürmekten ziyade, kadro derinliğini keşfetmekle ilgili olduğunu vurguladı.
Eleştirme niyetim yok
Klopp, yaptığı değerlendirmenin hiçbir oyuncuya ya da milli takım kadrosuna yönelik bir hakaret olarak algılanmaması gerektiği konusunda kararlıydı. Musiala'ya olan hayranlığını yinelerken, oyuncunun son zamanlarda önemli ölçüde maç süresini kaçırdığını da kabul etti. 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda ciddi bir sakatlık geçiren Musiala, uzun bir süre sahalardan uzak kalmış ve geçen sezon tüm turnuvalarda sadece 24 maça çıkıp 5 gol atabilmişti. Bu durum, turnuvadaki ilk ritmini etkileyebilir.
"Bu, hiçbir şekilde eleştiri amaçlı değildi. Kimi eleştirmeliyiz ki? Henüz oynamadılar. Ne teknik direktör ne de takım. Ve elbette, biz de dahil olmak üzere herkesin sevdiği Musiala'yı da eleştirmemeliyiz," diye açıkladı Klopp. "Bu çocuğun kendine olan güvenini çok çabuk yeniden kazanmasını istiyoruz. Ve tabii ki, şu anda durum böyle değil. Bunun için çok az maç oynadı."
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Doğru dengeyi bulmak
Undav'ın "10 numara" pozisyonunda görev alabileceği öne sürülse de Klopp, Musiala'nın fiziksel durumu ve gelişiminin öncelikli konular olduğunu vurguladı. Eski Borussia Dortmund teknik direktörü, modern Dünya Kupası fikstürünün getirdiği zorlukların – özellikle Almanya'nın E Grubu'nda Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacağı bu tarihi ilk 48 takımlı turnuvada – bir oyuncunun süperstar statüsüne bakılmaksızın rotasyonun kaçınılmaz olduğunu belirtti.
"Elbette hepimiz Musiala'nın oynamasını istiyoruz, ancak ilk dakikadan son dakikaya kadar her maçta oynayamayacak. Gelişmesi gerekiyor," diye konuştu Klopp. Daha önce taktiksel düşüncesini şöyle açıklamıştı: "Undav'ı oyuna dahil ettik çünkü 10 numarada oynayabilir."
Şimdilik, Julian Nagelsmann'ın uluslararası zafer arayışında zengin hücum kadrosunu nasıl dengeleyeceği merak konusu.