Jürgen Klopp, eski Liverpool teknik direktörünün Jamal Musiala ile ilgili önerisiyle ateşli eleştirilere yol açmasının ardından yanıt verdi

Matthäus'un basında Klopp ve Müller'i açıkça eleştirmesinin ardından tartışmalar daha da alevlendi. Matthäus, turnuvada başarılı bir performans için Musiala'nın bireysel kalitesinin hayati önem taşıdığını vurguladı – özellikle de genç oyuncunun 42 kez milli forma giymiş, 9 gol atmış, üç Dünya Kupası ve yedi Avrupa Şampiyonası maçında forma giymiş olması gibi büyük sahnelerdeki engin deneyimi göz önüne alındığında – ve onun yedek kulübesinde tutulması önerisine şaşırdığını dile getirdi.

"[Klopp] daha iyi bilmeli. Başarılı bir Dünya Kupası geçirmek için Almanya'nın Musiala gibi bir oyuncunun kalitesine ihtiyacı var," dedi. "Onun yorumları Nagelsmann'ın işini pek de kolaylaştırmıyor. Önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bir uzman, Klopp'a düzenli ilk 11'inde yer alan bir oyuncuyu yedek bırakmasını tavsiye etseydi, Klopp ne derdi merak ediyorum. Bu tür müdahaleler, özellikle de diğer teknik direktörler arasında pek hoş karşılanmaz."

Ancak Klopp, taktiksel çalışmanın arkasında herhangi bir kötü niyet olmadığını ısrarla vurguladı.

"Ve tabii ki birkaç yanlış anlaşılma oldu - bunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bize bir kadro oluşturmamız istendi. Biz sadece başka olasılıklar da olduğunu göstermek istedik, ki bunlar mutlaka olmalı," diye ekledi Klopp. Bu çalışmanın, Musiala'nın tartışmasız yeteneğine veya kadrodaki yerine şüphe düşürmekten ziyade, kadro derinliğini keşfetmekle ilgili olduğunu vurguladı.