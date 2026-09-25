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Jurgen Klopp, Cody Gakpo'nun Hollanda karşısında yeni teknik direktörün ilk maç galibiyetini engellemesinin ardından Almanya'nın "daha iyi oynayabileceğini" kabul etti
Johan Cruyff Arena'da son dakika dramı
Klopp dönemi, Avrupa'nın köklü iki rakibi arasındaki bir karşılaşmadan beklendiği tüm yoğunlukla başladı, ancak puanlar paylaşıldı. Felix Nmecha'nın ilk yarıda attığı golün ardından Almanya, Hollanda deplasmanında mesaj niteliğinde bir galibiyete gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Klopp'un kusursuz bir başlangıç yapma umutları, 92. dakikada Liverpool'un Cody Gakpo'sunun ağları bulmasıyla suya düştü ve UEFA Uluslar Ligi karşılaşması dramatik bir şekilde sona erdi. Bu sonuç, Yunanistan'ın Sırbistan'ı yenmesinin ardından A2 Grubu'nun zirvesinde iki takımın da Yunanistan'ı takip etmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Klopp'tan Almanya yorumu
Teknik direktörün değerlendirmesi büyük ölçüde çalışkanlık ile yaratıcılık arasındaki dengeye odaklandı. Klopp, çok çalışmanın ve tutkunun temellerinin mevcut olduğunu açıkça düşünüyor, ancak oyuncular onun özel taktik taleplerine uyum sağlarken teknik uygulamanın geliştirilmesi gerekiyor. Almanya, Klopp'un en iyi takımlarıyla özdeşleşen yüksek pres stilinden zaman zaman kesitler sundu, ancak ikinci yarıda baskı altında topa sahip olmakta da zorlandı.
"İyi giden şeylerin uzun bir listesi var" diyen Klopp, RTL'ye konuştu. "Bireysel performansların birçoğundan çok, çok, çok memnun kaldım. Genel olarak ortaya koyduğumuz tutkudan çok memnundum. Daha iyi oynayabilir ve daha fazla futbol oynayabiliriz, bu kesin. Kendimize iş çıkardık, bu da koşmamız ve efor sarf etmemiz gerektiği anlamına geliyordu; iki takım için de zorluydu. Gerçekten kazanmayı çok isterdim ama bir puandan yeterince memnunum."
Sakatlık sorunları taktik planları sekteye uğratıyor
Klopp’un ilk maçı hiç de kolay geçmedi; zira karşılaşma başlamadan önce bile ciddi kadro sorunlarıyla baş etmek zorunda kaldı. Almanya kampı, ısınma sırasında Jamal Musiala’nın kas rahatsızlığı nedeniyle ilk 11’den çıkmak zorunda kalmasıyla büyük bir darbe aldı. İşler, maçın sadece 30. dakikasında Arsenal forveti Kai Havertz’in sert bir müdahalenin ardından oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla daha da kötüye gitti.
“İkisi de şu anda MR’dan geçiyor. Umarım bu akşam teşhisi alırız. Ama elbette bu iyi değil. Umarım ciddi bir şey yoktur. Çocuklar muhtemelen bizim için oynayamayacak. Ama umarım nispeten kısa sürede yeniden sahalara dönerler” diye açıkladı Klopp.
- Getty Images Sport
Yunanistan sınavına doğru
Beraberlik, Gakpo'nun eşitlik golünün zamanlaması göz önüne alındığında iki puan kaybı gibi hissettirse de Almanya, Uluslar Ligi serüvenini sürdürürken saygın bir konumda bulunuyor. Odak şimdi hemen pazar günkü Yunanistan maçına kayıyor; burada Klopp, uluslararası arenadaki ilk üç puanını arayacak. Kısa toparlanma süresi, Klopp'un Amsterdam'da "zorlu" bir mesai geçirdiğini söylediği kadronun toparlanma seviyelerini test edecek, ancak aynı zamanda onun tespit ettiği pürüzleri gidermek için de anında bir fırsat sunuyor.
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