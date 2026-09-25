Teknik direktörün değerlendirmesi büyük ölçüde çalışkanlık ile yaratıcılık arasındaki dengeye odaklandı. Klopp, çok çalışmanın ve tutkunun temellerinin mevcut olduğunu açıkça düşünüyor, ancak oyuncular onun özel taktik taleplerine uyum sağlarken teknik uygulamanın geliştirilmesi gerekiyor. Almanya, Klopp'un en iyi takımlarıyla özdeşleşen yüksek pres stilinden zaman zaman kesitler sundu, ancak ikinci yarıda baskı altında topa sahip olmakta da zorlandı.

"İyi giden şeylerin uzun bir listesi var" diyen Klopp, RTL'ye konuştu. "Bireysel performansların birçoğundan çok, çok, çok memnun kaldım. Genel olarak ortaya koyduğumuz tutkudan çok memnundum. Daha iyi oynayabilir ve daha fazla futbol oynayabiliriz, bu kesin. Kendimize iş çıkardık, bu da koşmamız ve efor sarf etmemiz gerektiği anlamına geliyordu; iki takım için de zorluydu. Gerçekten kazanmayı çok isterdim ama bir puandan yeterince memnunum."