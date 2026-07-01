Jürgen Klopp “büyük bir istek” gösteriyor: DFB teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’ndaki utanç verici sonuçların ardından görünüşe göre görevinden alınmak üzere

Bild gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, 38 yaşındaki teknik direktörün görevden alınması konusunda “hızlı” bir karar alınacak. Bu kararın arkasında DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, Spor Direktörü Rudi Völler ve Genel Müdür Andreas Rettig bulunuyor. Ancak bu dörtlü, bir karar vermeden önce milli takım teknik direktörüyle bir kez daha görüşmek istiyor; bu görüşmede Nagelsmann'ın başarısızlığın nedenlerini kendi bakış açısıyla açıklaması bekleniyor.

Pazartesi günü, DFB takımı penaltı atışlarında Paraguay’a 3-4 yenilerek turnuvadan elenmişti. 90 dakikalık normal süre sonunda skor 1-1’di. Bu, DFB takımı için üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’nda son 16 turuna ulaşamadığı turnuva oldu.