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Nagelsmann KloppGetty Images
Daniel Buse

Çeviri:

Jürgen Klopp “büyük bir istek” gösteriyor: DFB teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’ndaki utanç verici sonuçların ardından görünüşe göre görevinden alınmak üzere

Dünya Kupası
Almanya
J. Nagelsmann
J. Klopp

Dünya Kupası'nda on altıncı turda yaşanan utanç verici elenmenin ardından, görünüşe göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın bir an önce görevden alınması ve yerine Jürgen Klopp'un getirilmesi bekleniyor.

Bild gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, 38 yaşındaki teknik direktörün görevden alınması konusunda “hızlı” bir karar alınacak. Bu kararın arkasında DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, Spor Direktörü Rudi Völler ve Genel Müdür Andreas Rettig bulunuyor. Ancak bu dörtlü, bir karar vermeden önce milli takım teknik direktörüyle bir kez daha görüşmek istiyor; bu görüşmede Nagelsmann'ın başarısızlığın nedenlerini kendi bakış açısıyla açıklaması bekleniyor. 

Pazartesi günü, DFB takımı penaltı atışlarında Paraguay’a 3-4 yenilerek turnuvadan elenmişti. 90 dakikalık normal süre sonunda skor 1-1’di. Bu, DFB takımı için üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’nda son 16 turuna ulaşamadığı turnuva oldu. 

  • Almanya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinden kısa bir süre sonra birçok uzman, Nagelsmann’ın görevden alınması gerektiğini dile getirmişti. Halefi olarak oybirliğiyle Jürgen Klopp önerildi; Klopp, Kuzey Amerika’daki turnuvada Magenta TV için görev yapıyordu ve Almanya’nın ilk maçı başlamadan önce bile Nagelsmann’a yönelik keskin yorumlarıyla dikkat çekmişti. 

    Habere göre, 59 yaşındaki Klopp gerçekten de yeni milli takım teknik direktörü olacak. Gazete, “Her şey Jürgen Klopp’un lehine” diye yazıyor ve Klopp’un, “Alman futbolunun ona acil olarak ihtiyaç duyması halinde” bu görevi üstlenmeye “büyük bir istek” gösterdiğini bildiriyor. Borussia Dortmund ve Liverpool FC’nin eski teknik direktörü, 2025 yılının başından beri Red Bull’da “Head of Global Soccer” olarak görev yapıyor. 

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Julian Nagelsmann, iletişim konusunda sert eleştirilere maruz kaldı

    Julian Nagelsmann, turnuva başlamadan önce bile iletişim tarzı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Örneğin, Deniz Undav’a sadece yedek rolü ayırmış ve bunu turnuvadan aylar önce açıklamıştı. Kaleci pozisyonunda başlangıçta Hoffenheim'dan Oliver Baumann'a güvenmişti, ancak kalecinin haberi olmadan Bayern Münih'ten Manuel Neuer'in geri dönüşü için çaba sarf etti; Baumann ise bunu ancak Bundesliga'nın son maç gününden sonra öğrendi. Dünya Kupası'nda kalede Neuer yer aldı, ancak parlak bir performans sergileyemedi.

    Curacao’ya karşı 7-1’lik ikna edici bir açılış galibiyetinin ardından, DFB takımı Fildişi Sahili karşısında zorlandı; ancak Undav’ın maçın sonlarında attığı iki gol, skoru 2-1’e çevirerek galibiyeti getirdi. Önemi olmayan üçüncü grup maçında ise zayıf bir performansın ardından Ekvador’a 1:2 yenildi. Altıncı turda ise Almanya, topun büyük bir kısmına sahip olmasına rağmen iyi fırsatlar yaratamadı ve sonuçta penaltı atışları sonunda turnuvadan elendi. 