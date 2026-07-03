Jürgen Klopp bu görevi istiyor! Almanya, istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine geçmek için eski Liverpool teknik direktörünün ilgilendiğini doğruladı

Nagelsmann’ın ayrılışını teyit eden DFB’nin resmi açıklamasında, yönetim kurulunun boşalan pozisyonun şartlarını görüşmek üzere derhal Klopp ile temasa geçeceği de belirtildi. Şu anda televizyon yorumculuğu yapan ve Red Bull grubunun küresel futbol başkanı olarak görev yapan 59 yaşındaki Klopp’un, milli takım görevi için özel olarak hazırlanmış bir serbest kalma maddesi olduğu bildiriliyor.

DFB açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili olarak, DFB yönetimi şimdi Jürgen Klopp ile görüşmeler yapmaya çalışacak. Klopp, bu görevi üstlenmeye genel olarak istekli olduğunu zaten belirtmişti.”