AFP
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Jürgen Klopp bu görevi istiyor! Almanya, istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine geçmek için eski Liverpool teknik direktörünün ilgilendiğini doğruladı
DFB, yönetimde yeniden yapılanma sürecini başlattı
Almanya, Dünya Kupası’nda Paraguay’a yenilerek son 32 turunda elendikten sadece dört gün sonra Nagelsmann’ın istifasını sunmasının ardından yeni bir baş antrenör arıyor. DFB yönetimi, Frankfurt’ta üç saat süren bir kriz toplantısı düzenledi ve bu toplantı sonucunda, 2028 yılına kadar sürmesi planlanan sözleşmesinin feshedilmesi için Nagelsmann’a 7 milyon avroluk bir tazminat paketi sunulduğu bildirildi. Başarısız antrenörlerin görevden alınmasında geçmişte yaşanan gecikmeleri önlemek isteyen futbol federasyonu, birincil hedefiyle temasa geçmek için hızlı bir şekilde harekete geçti.
- Getty Images Sport
Klopp, oyuncunun hemen sahaya çıkabileceğini belirtti
Nagelsmann’ın ayrılışını teyit eden DFB’nin resmi açıklamasında, yönetim kurulunun boşalan pozisyonun şartlarını görüşmek üzere derhal Klopp ile temasa geçeceği de belirtildi. Şu anda televizyon yorumculuğu yapan ve Red Bull grubunun küresel futbol başkanı olarak görev yapan 59 yaşındaki Klopp’un, milli takım görevi için özel olarak hazırlanmış bir serbest kalma maddesi olduğu bildiriliyor.
DFB açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili olarak, DFB yönetimi şimdi Jürgen Klopp ile görüşmeler yapmaya çalışacak. Klopp, bu görevi üstlenmeye genel olarak istekli olduğunu zaten belirtmişti.”
Ayrılan antrenör özür diledi
Nagelsmann, yaklaşık üç yıllık görev süresinin ardından görevinden ayrılırken, dört kez dünya şampiyonu olan takımı turnuvada daha ileriye taşıyamadığı için derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Euro 2024 sırasında milli takımı kısa süreli bir canlanışa kavuşturmasına rağmen, arka arkaya yaşanan iki turnuva başarısızlığının bıraktığı yapısal izler, genç teknik direktörü takımın ortak yararı için görevinden ayrılmaya zorladı.
Nagelsmann şunları söyledi: "Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Benim en büyük önceliğim her zaman takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla futbol gecesi yaşatamadığımız için içtenlikle üzgünüm ve üzülüyorum."
- AFP
Önümüzde yeniden canlanan bir dönem bizi bekliyor
Almanya, bu yılın ilerleyen aylarında uluslararası futbolun yeniden başlamasından önce Klopp ile bir anlaşma imzalamak için zamana karşı bir yarış içinde. Morali bozuk olan milli takım, 24 Eylül’de Hollanda’ya konuk olacağı Uluslar Ligi maçıyla resmi maçlara geri dönecek. Taktiksel kimliği yeniden kazanmak ve üst düzey savunma direncini geri kazanmak, bir sonraki eleme turunu başarıyla atlatmak ve sarsılan ulusal güveni yeniden tesis etmek açısından son derece büyük önem taşıyacak.
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