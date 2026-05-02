"Elbette Borussia Dortmund'da beklentiler, Bundesliga'daki diğer 16 kulüpten çok daha yüksek. Size soruyorum: Bayern Münih dışında Bundesliga'da sürekli olarak çekici bir futbol sergileyen başka hangi takım var? Ve çekicilik, başarıdan daha mı önemli?" dedi FAZ'a verdiği röportajda. Kovac, göreve başladığından bu yana elde edilen dikkate değer puan hasılatı ile kendi oyun tarzının çekiciliği arasındaki farkın orantısız olduğu yönünde sürekli olarak dile getirilen eleştirilere bu şekilde yanıt verdi.
Çeviri:
"Jürgen Klopp bile burada üç yıl geçirdi": Niko Kovac cesur bir karşılaştırma yapıyor ve BVB'de FC Bayern Münih'e kıyasla kalite eksikliği olduğunu belirtiyor
"Bundesliga'nın her maçın aynı şekilde geçtiği bir tiyatro sahnesi olmadığını, pek çok şeyin öngörülemez olduğunu bilmek gerekir," diye ekleyen Berlin doğumlu teknik adam, şunları vurguladı: "Neredeyse hiçbir kulüp, taraftarlarına her hafta dört gol ve hücumda heyecan sunmuyor. Bence bu sezon da kesinlikle çok iyi ve çekici maçlar sergiledik."
Kovac, BVB teknik direktörü olarak kendi istatistiklerine atıfta bulunarak tezini destekledi. "'Kovac futbolu', bunu bir zamanlar biri ortaya attı, o zamandan beri muhtemelen ortalıkta dolaşıyor. Önyargıları biliyorum: 'çok pasif, çok defansif'. İstatistiklere bakıldığında bu kesinlikle doğrulanmıyor. [...] Ortalama olarak maç başına iki golün üzerinde gol atıyoruz, sadece Bayern ve Stuttgart bizden daha fazla gol attı," dedi ve cesur bir karşılaştırma yaparak sabır istedi: "Jürgen Klopp da o zamanlar burada teknik direktör olarak ilk şampiyonluğuna ulaşana kadar üç yıl geçirdi."
Kovac, 69 maçın 41'ini kazandı, BVB sadece 15 kez mağlup olarak sahadan ayrıldı. Bu da 1,97'lik bir puan ortalaması anlamına geliyor. Son iki mağlubiyete ve şampiyonluğun FC Bayern lehine kesinleşmesine rağmen, Kovac'ın hâlâ büyük bir hedefi var. "Takımımın 72 puan toplayabileceğine inanıyorum - bu durumda Borussia Dortmund 2023'te Almanya şampiyonu olacaktı. Ne yazık ki bu sefer bu puan yeterli değil."
- AFP
Kovac: "Bayern'de bolca bulunan şey bizde eksik"
Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen ile oynanacak kalan üç maçta, Siyah-Sarılar hedefledikleri puan toplamına ulaşmak için beş puan daha toplamak zorunda. Bu, BVB'nin Lucien Favre yönetiminde 2018/19 sezonunda 76 puan topladığından bu yana elde edilen en iyi sonuç olacak.
Aynı zamanda Kovac, takımının "son 15 aydaki gelişiminden çok memnun" olduğunu vurguladı. Ancak bir noktada maçın sonucunu sadece oyuncuların belirleyeceğini belirterek, Dortmund'un ebedi zihniyet tartışmasına da değindi. "Bir teknik direktör olarak takımınızı belirli bir noktaya kadar götürebilirsiniz, o noktadan sonrası oyuncuların elindedir."
Kovac, bu açıdan FC Bayern'in belirleyici bir avantaja sahip olduğunu belirtti. "Bizde belki biraz eksik olan şey, Bayern'de bolca bulunan şey: birçok özel bireysel yeteneğe sahip, inanılmaz derecede güçlü bir kadro." 100 gol atan forvet üçlüsü Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'ın yer aldığı Alman rekor şampiyonu, "çekiciliği başarıyla birleştirmeyi özellikle iyi başarır. 31 maçta 113 gol olağanüstü bir şey. Şu anda İngiltere'deki en zengin kulüpler bile bunu bu şekilde sunamıyor. Bunu kıskançlık duymadan kabul etmek gerekir."
Ancak Hırvat teknik adam, Westfalen ekibinin oyun olanaklarının henüz tam olarak kullanılmadığını düşünüyor. "Harika futbolcularımız var, kalitemiz yüksek, bu sezon maksimum seviyeye yakın oynuyoruz. Yine de günlük çalışmalarda, hala daha fazla gelişme potansiyelimiz olduğunu fark ediyorum. Ancak bazen bazı şeyler zaman gerektirir ki, günümüzde bu zaman neredeyse hiç yok," diyen Kovac, sözlerine şöyle devam etti: "İstikrarın temeli üzerine çekicilik inşa edebilirsiniz - tersi ise daha zordur. Başarılı olmak için çalışıyoruz. Konuşarak kimse şampiyonluk kazanmadı."
Kovac'a göre, Dortmund'daki kulüp ve taraftarların 2012'den bu yana ilk şampiyonluk özlemi, finansal hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir sorun teşkil etmiyor: "BVB, 2023'te Almanya şampiyonluğuna çok yakındı ve 2024'te Şampiyonlar Ligi finalindeydi. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ekonomik açıdan son derece önemli, ancak bu hedef, bunun ötesindeki diğer hedefleri dışlamıyor," diye açıkladı Kovac.
Yeteneklerin desteklenmemesi mi? Kovac, öne çıkan örneklerle karşılık veriyor
Ayrıca Kovac, kendi yeteneklerine yeterince güvenmediği yönündeki eleştirilere de karşı çıktı. "Diğer çoğu teknik direktörden daha fazla deneyime güvendiğimi de duydum. Ancak son yıllarda ve şu anda benim teknik ekibim ve benim yönetimimde çok iyi gelişen, daha sonra kulüpleri tarafından yüksek bedellere satılan genç oyuncuların oldukça uzun bir listesi var" dedi. Örnek olarak, Frankfurt ve Monaco'daki önceki görevlerinde Luka Jovic ve Aurelien Tchouameni'yi gösterdi.
Ayrıca VfL Wolfsburg'da genç Felix Nmecha'ya da şans verdiğini ve Jobe Bellingham'ın BVB'de "neredeyse her hafta ilk 11'de" yer aldığını belirtti. Ancak gerçeğin tamamı, Jobe Bellingham'ın küçük kardeşinin ilk yarıda ikincil bir rol oynadığı ve bu nedenle kulislerde ciddi bir gerginlik yaşandığı yönündedir.
Kovac'ın Dortmund'daki sözleşmesi, Şubat 2025'te BVB'nin başına geçtikten ve başarılı bir ikinci yarı sezonunun ardından erken uzatıldıktan sonra, 2027'ye kadar geçerli.