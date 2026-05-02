"Jürgen Klopp bile burada üç yıl geçirdi": Niko Kovac cesur bir karşılaştırma yapıyor ve BVB'de FC Bayern Münih'e kıyasla kalite eksikliği olduğunu belirtiyor

"Bundesliga'nın her maçın aynı şekilde geçtiği bir tiyatro sahnesi olmadığını, pek çok şeyin öngörülemez olduğunu bilmek gerekir," diye ekleyen Berlin doğumlu teknik adam, şunları vurguladı: "Neredeyse hiçbir kulüp, taraftarlarına her hafta dört gol ve hücumda heyecan sunmuyor. Bence bu sezon da kesinlikle çok iyi ve çekici maçlar sergiledik."

Kovac, BVB teknik direktörü olarak kendi istatistiklerine atıfta bulunarak tezini destekledi. "'Kovac futbolu', bunu bir zamanlar biri ortaya attı, o zamandan beri muhtemelen ortalıkta dolaşıyor. Önyargıları biliyorum: 'çok pasif, çok defansif'. İstatistiklere bakıldığında bu kesinlikle doğrulanmıyor. [...] Ortalama olarak maç başına iki golün üzerinde gol atıyoruz, sadece Bayern ve Stuttgart bizden daha fazla gol attı," dedi ve cesur bir karşılaştırma yaparak sabır istedi: "Jürgen Klopp da o zamanlar burada teknik direktör olarak ilk şampiyonluğuna ulaşana kadar üç yıl geçirdi."

Kovac, 69 maçın 41'ini kazandı, BVB sadece 15 kez mağlup olarak sahadan ayrıldı. Bu da 1,97'lik bir puan ortalaması anlamına geliyor. Son iki mağlubiyete ve şampiyonluğun FC Bayern lehine kesinleşmesine rağmen, Kovac'ın hâlâ büyük bir hedefi var. "Takımımın 72 puan toplayabileceğine inanıyorum - bu durumda Borussia Dortmund 2023'te Almanya şampiyonu olacaktı. Ne yazık ki bu sefer bu puan yeterli değil."