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Jürgen Klopp, Almanya’ya ‘yeni bir iyimserlik’ getirecek; Bastian Schweinsteiger, eski Liverpool teknik direktörünün Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından Julian Nagelsmann’ın yerini alacağından emin
Schweinsteiger, Klopp’un atanmasını bekliyor
Almanya’nın 32’li turda şok bir şekilde elenmesinin ardından, Dünya Kupası şampiyonu Schweinsteiger, liderlikte bir değişikliğin kaçınılmaz olduğuna inandığını dile getirdi. ARD’de yorumcu olarak konuşan efsanevi orta saha oyuncusu, Klopp’un nihayet milli takımın başına geçmesi için yolun açıldığını ima etti. Klopp’un Nagelsmann’ın yerine geçme olasılığı sorulduğunda Schweinsteiger, “Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum,” dedi. "Elbette henüz kesin bir şey yok. Ama içimden bir his, işlerin muhtemelen bu şekilde gelişeceğini söylüyor."
Eski Bayern Münih yıldızı, şu anda kargaşa içindeki federasyona eski Liverpool teknik direktörünün getireceği benzersiz otoriteye dikkat çekti. Schweinsteiger, “Jürgen Klopp milli takım teknik direktörü olursa, beraberinde böyle bir güç tabanını da getirecektir,” diye ekledi. “DFB zaten olağanüstü hal durumunda ve bunun gerçekleşeceği hissine kapılıyorum.”
Değişim çağrıları, 2026 Dünya Kupası'ndan felaketle sonuçlanan ve erken bir elenme yaşayan DFB-Elf'in tarihi bir düşüşünün ardından geldi. Turnuvaya yüksek beklentilerle girmesine rağmen Almanya, kendisinden 31 sıra aşağıda yer alan Paraguay'ı geçememesinin ardından büyük bir şok yaşadı ve ardından Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışlarında (4-3) mağlup oldu.
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Nagelsmann döneminin sonu mu?
Nagelsmann’ın sözleşmesi 2028’e kadar sürmesine rağmen, geleceği şu anda DFB yönetimi tarafından yoğun bir şekilde mercek altına alınmış durumda. Schweinsteiger, Klopp’un şu an için bir seçenek olmasa bile, DFB’nin Euro 2028 öncesinde takımı yeniden canlandırmak için teknik direktör değişikliğini ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğine inanıyor.
Schweinsteiger, "Böyle bir elenmenin ardından her zaman teknik direktör hakkında konuşmak gerekir" dedi. "Jürgen Klopp'un harika bir teknik direktör olduğuna ve yeni bir iyimserlik havası yaratabileceğine inanıyorum. Avrupa Şampiyonası öncesinde bunun çok önemli olacağını düşünüyorum."
Başkan Bernd Neuendorf, başkan yardımcısı Hans-Joachim Watzke ve sportif direktör Rudi Voller’in de aralarında bulunduğu DFB yönetimi, turnuvadaki başarısızlığı kapsamlı bir şekilde değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. Birçok kişi için Paraguay maçı, Almanya’nın on yılı aşkın bir süredir dünya sahnesinde tarihi standartlarına ulaşamadığı bir döngünün bardağı taşıran son damla oldu. Teknik kadroda köklü bir değişiklik yapılması yönündeki baskı artarken, Klopp başlıca hedef olarak öne çıktı; haberlere göre, eski Liverpool teknik direktörü, Dünya Kupası’nda takım çalıştırmayı futbol kariyerinde geriye kalan son hedeflerinden biri olarak görüyor ve özellikle 2030 finallerini hedefliyor. Ancak, İngiltere ve İrlanda’da düzenlenecek olan Euro 2028, İngiltere’de neredeyse on yıl geçirmiş olan Klopp için de önemli bir cazibe unsuru olabilir.
Almanya bir kimlik kriziyle karşı karşıya
Saha içindeki taktiksel konuların ötesinde Schweinsteiger, Alman futbolunun “DNA’sı” hakkında sert bir değerlendirmede bulunarak, ülkenin bir zamanlar dünya çapında korkulan o azmi yitirdiğini öne sürdü. “Eski takım arkadaşlarım bana, DNA’mızı kaybettiğimizi söylüyorlar,” dedi. “Yıllar önce sadece futbolsal çözümler aramakla hata yaptık. Yurtdışında saygı duyulmamızı sağlayan kendi güçlü yanlarımızı ve erdemlerimizi ya bir kenara bıraktık ya da ihmal ettik.”
Schweinsteiger, sözlerine devam ederek mevcut kadronun yükselen ülkelerle rekabet etmek için gerekli fiziksel güce sahip olmadığını belirtti. “Artık maçlarda futbol çözümlerimizi bulamıyoruz – dayanıklılık ve yoğunluk açısından da artık ayak uyduramıyoruz. Örneğin Meksika, bu özelliklerde bizden daha üstün. Geçmişte büyük hatalar yaptık ve şimdi Dünya Kupası’nda üç kez erken elendik; bu artık bir tesadüf değil.”
- Getty Images Sport
Klopp, spekülasyonlar karşısında soğukkanlılığını koruyor
Atanması yönündeki sesler giderek yükselirken, Klopp turnuva süresince yorumcu olarak görev yaparken kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ölçülü davranmaya devam etti. Kısa süre önce Red Bull’da küresel futbol başkanı olarak göreve başlayan 59 yaşındaki teknik adam, bu olasılığı resmi olarak reddetmemiş olsa da, görevdeki teknik direktörü zayıflatmamaya özen gösterdi. Klopp, milli takımla ilgili spekülasyonlar hakkında yakın zamanda yaptığı açıklamada, “Henüz bu konuyu düşünmedim,” dedi. "Milli takım teknik direktörlüğü konusu gündeme geldiğinde, bir şekilde benim adımın da geçmesini anlıyorum. Ancak şu an bu konuyu gerçekten konuşmak için uygun bir zaman değil. Bu konuda söylenecek bir şey yok."