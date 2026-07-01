Jürgen Klopp, Almanya’ya ‘yeni bir iyimserlik’ getirecek; Bastian Schweinsteiger, eski Liverpool teknik direktörünün Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından Julian Nagelsmann’ın yerini alacağından emin

Almanya’nın 32’li turda şok bir şekilde elenmesinin ardından, Dünya Kupası şampiyonu Schweinsteiger, liderlikte bir değişikliğin kaçınılmaz olduğuna inandığını dile getirdi. ARD’de yorumcu olarak konuşan efsanevi orta saha oyuncusu, Klopp’un nihayet milli takımın başına geçmesi için yolun açıldığını ima etti. Klopp’un Nagelsmann’ın yerine geçme olasılığı sorulduğunda Schweinsteiger, “Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum,” dedi. "Elbette henüz kesin bir şey yok. Ama içimden bir his, işlerin muhtemelen bu şekilde gelişeceğini söylüyor."

Eski Bayern Münih yıldızı, şu anda kargaşa içindeki federasyona eski Liverpool teknik direktörünün getireceği benzersiz otoriteye dikkat çekti. Schweinsteiger, “Jürgen Klopp milli takım teknik direktörü olursa, beraberinde böyle bir güç tabanını da getirecektir,” diye ekledi. “DFB zaten olağanüstü hal durumunda ve bunun gerçekleşeceği hissine kapılıyorum.”

Değişim çağrıları, 2026 Dünya Kupası'ndan felaketle sonuçlanan ve erken bir elenme yaşayan DFB-Elf'in tarihi bir düşüşünün ardından geldi. Turnuvaya yüksek beklentilerle girmesine rağmen Almanya, kendisinden 31 sıra aşağıda yer alan Paraguay'ı geçememesinin ardından büyük bir şok yaşadı ve ardından Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışlarında (4-3) mağlup oldu.