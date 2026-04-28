Jürgen Klopp, Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann ile kamuoyu önünde tartışan eski Brighton forvetinin hayranı olduğunu açıkladı
"Başarısı için çok çalıştı," diyen Klopp, sözlerine şöyle devam etti: "Oynama tarzını beğeniyorum." Red Bull'un şu anki Küresel Futbol Direktörü, Undav'ın alışılagelmişin dışında kalan kariyer yoluna atıfta bulunuyordu; zira Undav hiçbir zaman bir gençlik akademisine gitmemiş ve profesyonel futbola ancak SV Meppen aracılığıyla adım atmıştı.
Union Saint-Gilloise ve Brighton & Hove Albion'da forma giydikten sonra, 2024'te VfB'ye transfer oldu. Şu anda 29 yaşında olan oyuncu, bir yıllık kiralık dönemdeki etkileyici performansıyla sahneye çıkmış ve ardından kulübün rekor transferi olmuştu. Bu sezon 37 gol katkısıyla (24 gol, 13 asist) tüm Alman forvetler arasında birinci sırada yer alıyor. Yine de Dünya Kupası kadrosunda ilk 11'de yer almadı.
Bunun yerine, Nagelsmann yönetiminde yedek kulübesinde kalıyor. Bu nedenle, Mart ayındaki hazırlık kampında Gana'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyet, milli takım teknik direktörünün Undav'ı yönetme şekli hakkında ülke çapında bir tartışma başlattı. VfB'nin forveti maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmış olmasına rağmen, 38 yaşındaki teknik direktör onu kamuoyu önünde eleştirdi.
Nagelsmann, Undav'dan kamuoyuna özür diledi
Nagelsmann, Undav hakkında şöyle demişti: "42 derecelik sıcaklıkta 70 dakika koştuktan sonra, hâlâ böyle bir golü atacak kadar keskin olabileceğinden emin değilim. Bu uzun bir koşu ve 42 derece sıcaklıkta 70 dakika sonra bu zor olabilir. İlk 11'deki yerini haklı çıkarmak için baskı altında olacak, bu yüzden benim bakış açımdan, kendi gol sayısından memnun olduğu sürece devam edebilir."
Kısa bir süre sonra Nagelsmann tam bir U dönüşü yaptı. MagentaTV'de konuşan Nagelsmann, yorumları için özür diledi. "Doğru değildi ve kamuoyuna açık bir ortamda söylenmek için çok sert bir yorumdu." Bu sonuca varmasında eşi Lena ile yaptığı konuşmaların etkili olduğunu ekleyen Nagelsmann, ertesi gün Undav'dan özür dilediğini ve Undav'ın bu özrü minnetle kabul ettiğini açıkladı.
Kai Havertz ve Florian Wirtz'in Almanya'nın hücumunda düzenli olarak yer alacağını doğruladı. "Şu anda formuna geri dönen" Havertz, Klopp'un Dünya Kupası umutları için de kilit bir isim: "O son derece önemli!"
Jamal Musiala, Nick Woltemade ve Leroy Sane de denizaşırı Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alma şansına sahip.
Undav, VfB tarihine geçebilir
Toplamda 37 gol ve asistle Undav, şu anda VfB’nin tüm zamanların kulüp sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Opta’ya göre, Mario Gomez’in 2008-09 sezonundaki 35 gol ve 6 asistlik rekoruna ulaşması için sadece dört gol katkısı daha gerekiyor. Bunu başarmak için önünde üç Bundesliga maçı ve FC Bayern Münih ile oynanacak kupa finali bulunuyor.
Bunu başarırsa, Undav devam eden sözleşme görüşmelerindeki pazarlık gücünü de artıracak; kulüp rekoru niteliğinde bir maaş talep ettiği bildiriliyor, ancak anlaşma sağlanması muhtemel görünüyor.
Deniz Ündav - Mario Gomez
Sezon Oyuncular Maçlar Goller Asistler Puan (toplam) 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37