Jürgen Klopp, Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann ile kamuoyu önünde tartışan eski Brighton forvetinin hayranı olduğunu açıkladı

"Başarısı için çok çalıştı," diyen Klopp, sözlerine şöyle devam etti: "Oynama tarzını beğeniyorum." Red Bull'un şu anki Küresel Futbol Direktörü, Undav'ın alışılagelmişin dışında kalan kariyer yoluna atıfta bulunuyordu; zira Undav hiçbir zaman bir gençlik akademisine gitmemiş ve profesyonel futbola ancak SV Meppen aracılığıyla adım atmıştı.

Union Saint-Gilloise ve Brighton & Hove Albion'da forma giydikten sonra, 2024'te VfB'ye transfer oldu. Şu anda 29 yaşında olan oyuncu, bir yıllık kiralık dönemdeki etkileyici performansıyla sahneye çıkmış ve ardından kulübün rekor transferi olmuştu. Bu sezon 37 gol katkısıyla (24 gol, 13 asist) tüm Alman forvetler arasında birinci sırada yer alıyor. Yine de Dünya Kupası kadrosunda ilk 11'de yer almadı.

Bunun yerine, Nagelsmann yönetiminde yedek kulübesinde kalıyor. Bu nedenle, Mart ayındaki hazırlık kampında Gana'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyet, milli takım teknik direktörünün Undav'ı yönetme şekli hakkında ülke çapında bir tartışma başlattı. VfB'nin forveti maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmış olmasına rağmen, 38 yaşındaki teknik direktör onu kamuoyu önünde eleştirdi.