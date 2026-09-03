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Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

Jurgen Klopp Almanya teknik direktörü: Hollanda maçı öncesi Mainz, Frankfurt ve Bayern Münih'i ziyaret etti

Almanya
J. Klopp
Bayern Münih
Mainz 05
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt

Almanya'nın yeni teknik direktörü Jurgen Klopp, kulüp antrenörleri ve oyuncularıyla daha yakın ilişkiler kurmak için Bundesliga'daki antrenman sahalarını kapsayan, işin içine doğrudan girdiği bir gözlem turu başlattı. 59 yaşındaki teknik adam, Hollanda karşısındaki ilk milli maçına hazırlanırken antrenmanlarda aktif olarak yer alıyor.

  • Klopp, Bundesliga turuna erken başladı

    Almanya Teknik Direktörü olarak görevine başlamasının üzerinden yalnızca iki hafta geçen Jurgen Klopp, Bundesliga kulüpleriyle doğrudan ve sahada yer alan bir ilişki kurarak milli takım yapılanmasında köklü değişikliklere gidiyor. Yalnızca tribünden gözlem yapmak yerine, 59 yaşındaki teknik adam antrenman sahalarını ziyaret ediyor, kulüp yöneticileriyle görüşüyor ve kamuya açık olmayan idmanları izliyor.

    Son dönemdeki programında Bayern Münih, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt ve eski takımı Mainz 05'e ziyaretler yer alıyor. Bu doğrudan yaklaşım, Klopp'un Stuttgart savunmacısı Finn Jeltsch ile Frankfurt hücum oyuncusu Younes Ebnoutalib'in de aralarında bulunduğu potansiyel milli takım adaylarını bizzat değerlendirmesine olanak tanıyor.

    Bu ziyaretler, Klopp Almanya Milli Takımı'nın başındaki resmi teknik direktörlük debutuna hazırlanırken stratejide net bir değişime işaret ediyor.



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  • imago-sport-1053575309.jpgKirchner-Media

    Kulüp menajerleriyle güven inşa etmek

    Klopp'un stratejisinin temel unsurlarından biri, kulüp teknik direktörlüğü döneminde önem verdiği bir unsur olan yerel teknik adamlarla açık iletişim kanalları kurmak. Mainz ziyaretinde Klopp, teknik direktör Urs Fischer ve sportif direktör Christian Heidel ile kapsamlı görüşmeler yaptı.

    Klopp, milli takım ekibi ile yerel teknik direktörler arasında iş birliğine dayalı bir çalışma ilişkisine dair vizyonunu anlattı.

    Klopp, "Gelecekte oyuncularla çalıştığım gibi teknik direktörlerle de çalışmak istiyorum" dedi. "Mesele, teknik direktörlerle güvene dayalı bir ilişki kurmak. Bu, benim hâlâ bir kulüp teknik direktörü olduğum dönemde görmek isteyeceğim türden bir iş birliği olmalı. Benim sunduğum şey de bu."



  • Çifte vatandaş oyuncu takibi ve duygusal geri dönüşler

    Klopp'un ziyaretleri hem taktiksel hem de transfer amaçlarına hizmet ediyor; bunun en dikkat çekici örneklerinden biri de Eintracht Frankfurt'un 22 yaşındaki forveti Younes Ebnoutalib ile yaptığı uzun görüşmeydi. Frankfurt'ta Alman bir anne ve Faslı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen hücum oyuncusu, açılış haftasında hat-trick yaptı ve bu da Klopp'un Alman milli takımıyla ilgili geleceği bizzat anlatmasına neden oldu.

    Tur kapsamında, Klopp'un 18 yılını oyuncu ve teknik direktör olarak geçirdiği Mainz 05'e duygusal bir dönüş de yer aldı. Bruchweg'deki Wolfgang Frank Kampüsü'nde basına kapalı antrenmanı izledi ve kulübün modern altyapı gelişimlerine dikkat çekti.

    Klopp, Mainz'a dönüşüyle ilgili olarak, "Bu sadece nostaljik nedenlerle değildi, gerçi neyse ki birkaç eski simayla da karşılaştım" dedi.



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    Amsterdam'daki ilk maç için geri sayım

    Klopp, ilk resmi Almanya kadrosunu açılış UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde 17 Eylül'de açıklayacak. Teknik direktörlükteki ilk maçı ise dokuz gün sonra, 26 Eylül'de Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynanacak.

    Yüksek profilli karşılaşmada rakip kulübede de bir teknik direktör ilkini yaşayacak; Xavi Hernandez, Hollanda milli takımının başında ilk kez sahaya çıkacak.

    Bayern Münih'in VfL Osnabrueck ile oynayacağı DFB-Pokal maçı öncesindeki hazırlıklarını izleyen ve Almanya genelindeki yetenekleri değerlendiren Klopp, kadro seçimlerine ilişkin nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek.