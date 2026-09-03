Almanya Teknik Direktörü olarak görevine başlamasının üzerinden yalnızca iki hafta geçen Jurgen Klopp, Bundesliga kulüpleriyle doğrudan ve sahada yer alan bir ilişki kurarak milli takım yapılanmasında köklü değişikliklere gidiyor. Yalnızca tribünden gözlem yapmak yerine, 59 yaşındaki teknik adam antrenman sahalarını ziyaret ediyor, kulüp yöneticileriyle görüşüyor ve kamuya açık olmayan idmanları izliyor.

Son dönemdeki programında Bayern Münih, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt ve eski takımı Mainz 05'e ziyaretler yer alıyor. Bu doğrudan yaklaşım, Klopp'un Stuttgart savunmacısı Finn Jeltsch ile Frankfurt hücum oyuncusu Younes Ebnoutalib'in de aralarında bulunduğu potansiyel milli takım adaylarını bizzat değerlendirmesine olanak tanıyor.

Bu ziyaretler, Klopp Almanya Milli Takımı'nın başındaki resmi teknik direktörlük debutuna hazırlanırken stratejide net bir değişime işaret ediyor.







