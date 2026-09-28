Getty Images Sport
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Jurgen Klopp, Almanya'nın Yunanistan'a sürpriz yenilgisine rağmen dev 44 kişilik 'çift kadro'yu açıklamasını sert şekilde savundu
Klopp, deneme amaçlı 44 kişilik kadroyu gerekçelendirdi
Almanya'da Klopp döneminin şafağı, Yunanistan'a karşı alınan can yakıcı yenilginin ardından ilk önemli engeliyle karşılaştı. Toplam 44 oyuncudan oluşan iki ayrı kadroyu davet etme yönündeki manşetlere çıkan karar anında sorgulanmaya başlandı, ancak teknik direktör pişman değil. Son düdüğün ardından konuşan Klopp, alışılmadık seçim süreci konusunda dışarıdan gelen eleştirilerin kendisini etkilemeyeceğini açıkça dile getirdi.
"Yarın sabah şu anda gelen çocuklar antrenman yapacak. Onlar da uyum içinde değil, bunun farkındayım. Yine de benim bakış açıma göre bunu bu şekilde yapmaktan (çift kadro) başka alternatif yoktu. Bunun arkasındayım, hem de yüzde 100. Ama dışarıda hemen şu başlıyor: 'Bunu nasıl yapabilirsiniz ki?' Sorun değil, herkesin bir fikri olabilir. Biz buna bu şekilde yaklaştık ve çok iyi hissettirdi. Az önce çocuklara da bunu söyledim. Dürüst olmak gerekirse, bu maçın büyük bir bölümü dışında bu haftadaki her şey üst düzeydi" dedi teknik direktör, ARD'ye.
- Getty Images Sport
Anlık sonuçların önünde gelişim
Klopp’un stratejisi, milli takımın kültürünü ve oyuncu havuzunu aynı anda yenileme arzusuna dayanıyor. Çok sayıda yeni yüze kapıyı açarak, sahadaki sonuçlar henüz bu ilerlemeyi yansıtmasa da gerekli bir evrimi hızlandırdığına inanıyor.
Klopp, “Plan, bu iki buçuk hafta içinde mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak. Buraya Dünya Kupası’nda da oynayan aynı takımı getirmiş olsaydık diye düşünün: Bugünkü maçın çok daha farklı görünüp görünmeyeceğini bilmiyorum. Bu çok kötü haber olurdu” dedi.
“Şu anda birçok yeni yüze kapıyı açma sürecindeyiz. Yeni yüzler çok fazla yanlış yapmadı. Mesele de kimseyi suçlamak değil. Yerleşik oyuncular için bile gençlerle birlikte oynamak kolay değil. Ama baskın bir oyun tarzına dönüşmeyen birçok olumlu şey gördüm.”
Taktiksel başarısızlıkların sorumluluğu
Teknik direktör, oyuncu tercihlerini savunurken, disiplinli bir Yunanistan takımına karşı ortaya çıkan taktiksel yetersizliklerin tüm sorumluluğunu da hızla üstlendi. Bitiricilikteki eksiklik ve derinde savunma yapan bir rakibi çözmekte yaşanan yetersizlik, gece boyunca öne çıkan tekrar eden temalardı.
Klopp, kendi rolüne dair değerlendirmesinde nettİ: "Çok fazla. Bu, sürecin bir parçası. Kesinlikle. İlk 11, kadro kurgusu, oyuncu değişiklikleri: bunların hepsi yüzde 100 benim sorumluluğumda. Derinde bekleyen Yunan rakibi, belki kritik anlarda biraz şansımız eksikken ya da kalede olağanüstü bir kaleci varken tamamen darmadağın edemeyeceğimiz açıktı. Bu maçı farklı kazanamamış ya da bugün hiç kazanamamış olmamızla yaşayabilirdim ama kaybetmemeliydiniz."
- AFP
Klopp üzerindeki baskı artıyor
Bu yenilgi, Almanya'yı A2 Grubu'nda tehlikeli bir konumda bıraktı; ilk iki maçından yalnızca bir puan çıkaran takım, üçüncü sırada yer alıyor. Buna karşılık Yunanistan, şu ana kadar turnuvanın sürpriz ekibi olarak öne çıktı ve altı puanlık kusursuz performansıyla zirvede gururla oturuyor. Klopp'un artık kadrosunu kısa sürede yeniden motive etmenin bir yolunu bulması gerekiyor, çünkü uluslararası fikstür düşünmek için fazla zaman tanımıyor. Almanya'nın kampanyasını yeniden rayına oturtmak için bir sonraki fırsatı 1 Ekim'de, kazanmak zorunda olduğu maçta Sırbistan'ı ağırladığında gelecek. Bundan sadece üç gün sonra ise Yunanistan'la rövanş için deplasmana çıkacak; burada bu tarihi yenilginin rövanşını almak ve bu erken aksiliğe rağmen Klopp devriminin hâlâ yolunda olduğunu kanıtlamak için çaresizce mücadele edecek.
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