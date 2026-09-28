Klopp’un stratejisi, milli takımın kültürünü ve oyuncu havuzunu aynı anda yenileme arzusuna dayanıyor. Çok sayıda yeni yüze kapıyı açarak, sahadaki sonuçlar henüz bu ilerlemeyi yansıtmasa da gerekli bir evrimi hızlandırdığına inanıyor.

Klopp, “Plan, bu iki buçuk hafta içinde mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak. Buraya Dünya Kupası’nda da oynayan aynı takımı getirmiş olsaydık diye düşünün: Bugünkü maçın çok daha farklı görünüp görünmeyeceğini bilmiyorum. Bu çok kötü haber olurdu” dedi.

“Şu anda birçok yeni yüze kapıyı açma sürecindeyiz. Yeni yüzler çok fazla yanlış yapmadı. Mesele de kimseyi suçlamak değil. Yerleşik oyuncular için bile gençlerle birlikte oynamak kolay değil. Ama baskın bir oyun tarzına dönüşmeyen birçok olumlu şey gördüm.”