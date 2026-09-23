Almanya milli takımı, Hollanda ile oynayacağı dev Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Klopp’un keyfi yerindeydi. Anfield’dan ayrıldığından bu yana ilk büyük görevine başlayan 59 yaşındaki isim, takımın son antrenmanı sırasında medyaya konuştu. Barcelona efsanesi Xavi’nin çalıştırdığı Hollanda ile karşılaşmaları hakkında soru yöneltildiğinde Klopp, İspanyol teknik adama onun kendi kadrosuna aşinalığı üzerinden esprili bir gönderme yapmadan duramadı. Klopp, göreve yeni gelen iki teknik direktörün aynı anda mesailerine başlamasının ironisine dikkat çekerken, oyuncu kadrosunu tanıma konusunda üstünlüğün kendisinde olabileceğini söyledi.

Klopp, muhabirlere, "Erken yaşta, değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmemeyi öğrendim. Şu anda kime karşı oynamayı tercih edeceğimi bile bilmiyorum. Yeni bir teknik direktöre sahip, çok sağlam bir rakipler. İyi olan şey, ikimizin de durumunun tamamen aynı olması. Pazartesi bir araya geldik ve perşembe oynuyoruz. Ve teknik direktör oyuncuları televizyondan tanıyor. Ben aslında Hollandalı oyuncuların daha fazlasını Xavi’den daha yakından tanıyorum. Bunun bir avantaj olup olmadığını bilmiyorum ama yine de bu bir gerçek" dedi.