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Jurgen Klopp, Almanya’nın Hollanda ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde Barcelona efsanesi Xavi’ye esprili bir gönderme yaptı
Klopp, Xavi'nin kadro bilgisini tiye aldı
Almanya milli takımı, Hollanda ile oynayacağı dev Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Klopp’un keyfi yerindeydi. Anfield’dan ayrıldığından bu yana ilk büyük görevine başlayan 59 yaşındaki isim, takımın son antrenmanı sırasında medyaya konuştu. Barcelona efsanesi Xavi’nin çalıştırdığı Hollanda ile karşılaşmaları hakkında soru yöneltildiğinde Klopp, İspanyol teknik adama onun kendi kadrosuna aşinalığı üzerinden esprili bir gönderme yapmadan duramadı. Klopp, göreve yeni gelen iki teknik direktörün aynı anda mesailerine başlamasının ironisine dikkat çekerken, oyuncu kadrosunu tanıma konusunda üstünlüğün kendisinde olabileceğini söyledi.
Klopp, muhabirlere, "Erken yaşta, değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmemeyi öğrendim. Şu anda kime karşı oynamayı tercih edeceğimi bile bilmiyorum. Yeni bir teknik direktöre sahip, çok sağlam bir rakipler. İyi olan şey, ikimizin de durumunun tamamen aynı olması. Pazartesi bir araya geldik ve perşembe oynuyoruz. Ve teknik direktör oyuncuları televizyondan tanıyor. Ben aslında Hollandalı oyuncuların daha fazlasını Xavi’den daha yakından tanıyorum. Bunun bir avantaj olup olmadığını bilmiyorum ama yine de bu bir gerçek" dedi.
- Getty Images
Teknik direktör, görülmemiş taktiklere hazırlanıyor
Duruma hafif alaycı bir göndermede bulunmasına rağmen Klopp, ekibinin bilinmeze hazırlandığını kabul etti ve rakibin nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağını henüz bilmediklerini söyledi. Buna rağmen, takımının yüksek kalitede futbol oynama konusundaki kararlılığını yineledi; taktik ayrıntıları son düdüğe kadar paylaşmamayı tercih ederken, kendilerinin de birkaç sürpriz hazırladığını açıkça dile getirdi.
"Burada oturuyoruz ve rakibin ne yaptığını bile bilmiyoruz. İyi futbol oynamak istediğimiz açık. Hepiniz ne görmek istediğimizi tahmin edebilirsiniz ama bunun hakkında maçtan sonra konuşacağım. Biz de biraz sürpriz yapmak istiyoruz," dedi Klopp.
Sistemi zaman baskısı altında inşa etmek
Bu yüksek riskli karşılaşmanın hazırlık sürecinde yoğun taktik toplantıları yapıldı; Klopp, felsefesini çok kısa bir zaman diliminde uygulamaya koymaya çalışıyor. Yeni bir kadronun başına geçmenin başlangıçta sürekli iletişim gerektirdiğinin farkında olan Klopp, oyuncuların sistemini hızlıca benimsemesini sağlamak için art arda akşam toplantıları ve antrenman öncesi konuşmalardan oluşan sıkı bir program yürüttü.
"Çok sayıda toplantı yaptık. Ben yeniyim, bu yüzden başlangıçta biraz daha fazla konuşmanız gerekiyor. Pazartesi akşamı toplantı, dün akşam toplantı, az önce de. Şimdi antrenman yapacağız ve daha sonra uçacağız. Şu ana kadar her şey yolunda," dedi Klopp.
- Getty Images Sport
İki yıllık aranın ardından pasını atıyor
Klopp için bu hafta, kişisel kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Premier League'in dur durak bilmeyen temposundan uzaklaştıktan sonra iki yılı aşkın süre boyunca antrenman sahasının günlük temposundan uzak kaldı. Bazıları bu kadar uzun bir aranın ardından bir uyum süreci bekleyebilir, ancak Alman teknik adam, antrenörlük içgüdülerinin hâlâ eskisi kadar keskin olduğunu vurguladı.
"Bir şeyler biraz paslanmış mı, emin değilim ama bence sorun yok. İki yıl üç aydır antrenman sahasında bulunmadım. Ama bu biraz bisiklete binmek gibi, hepsi hâlâ orada," dedi Klopp.
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