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Donny Afroni
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Jurgen Klopp, Almanya’nın Hollanda ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde Barcelona efsanesi Xavi’ye esprili bir gönderme yaptı

J. Klopp
Almanya
Hollanda
UEFA Nations League A

Jurgen Klopp resmen yeniden kulübede ve karizmatik teknik adam, mizah ile yoğunluğu harmanlayan kendine has tarzını Almanya Milli Takımı'na taşımakta gecikmedi. Eski Liverpool patronu, Hollanda karşısında çıkacağı merakla beklenen ilk maç öncesinde, mevkidaşı ve Barcelona efsanesi Xavi'ye şakayla karışık bir gönderme yapma fırsatını değerlendirdi.

  • Klopp, Xavi'nin kadro bilgisini tiye aldı

    Almanya milli takımı, Hollanda ile oynayacağı dev Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Klopp’un keyfi yerindeydi. Anfield’dan ayrıldığından bu yana ilk büyük görevine başlayan 59 yaşındaki isim, takımın son antrenmanı sırasında medyaya konuştu. Barcelona efsanesi Xavi’nin çalıştırdığı Hollanda ile karşılaşmaları hakkında soru yöneltildiğinde Klopp, İspanyol teknik adama onun kendi kadrosuna aşinalığı üzerinden esprili bir gönderme yapmadan duramadı. Klopp, göreve yeni gelen iki teknik direktörün aynı anda mesailerine başlamasının ironisine dikkat çekerken, oyuncu kadrosunu tanıma konusunda üstünlüğün kendisinde olabileceğini söyledi.

    Klopp, muhabirlere, "Erken yaşta, değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmemeyi öğrendim. Şu anda kime karşı oynamayı tercih edeceğimi bile bilmiyorum. Yeni bir teknik direktöre sahip, çok sağlam bir rakipler. İyi olan şey, ikimizin de durumunun tamamen aynı olması. Pazartesi bir araya geldik ve perşembe oynuyoruz. Ve teknik direktör oyuncuları televizyondan tanıyor. Ben aslında Hollandalı oyuncuların daha fazlasını Xavi’den daha yakından tanıyorum. Bunun bir avantaj olup olmadığını bilmiyorum ama yine de bu bir gerçek" dedi.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Teknik direktör, görülmemiş taktiklere hazırlanıyor

    Duruma hafif alaycı bir göndermede bulunmasına rağmen Klopp, ekibinin bilinmeze hazırlandığını kabul etti ve rakibin nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağını henüz bilmediklerini söyledi. Buna rağmen, takımının yüksek kalitede futbol oynama konusundaki kararlılığını yineledi; taktik ayrıntıları son düdüğe kadar paylaşmamayı tercih ederken, kendilerinin de birkaç sürpriz hazırladığını açıkça dile getirdi.

    "Burada oturuyoruz ve rakibin ne yaptığını bile bilmiyoruz. İyi futbol oynamak istediğimiz açık. Hepiniz ne görmek istediğimizi tahmin edebilirsiniz ama bunun hakkında maçtan sonra konuşacağım. Biz de biraz sürpriz yapmak istiyoruz," dedi Klopp.

  • Sistemi zaman baskısı altında inşa etmek

    Bu yüksek riskli karşılaşmanın hazırlık sürecinde yoğun taktik toplantıları yapıldı; Klopp, felsefesini çok kısa bir zaman diliminde uygulamaya koymaya çalışıyor. Yeni bir kadronun başına geçmenin başlangıçta sürekli iletişim gerektirdiğinin farkında olan Klopp, oyuncuların sistemini hızlıca benimsemesini sağlamak için art arda akşam toplantıları ve antrenman öncesi konuşmalardan oluşan sıkı bir program yürüttü.

    "Çok sayıda toplantı yaptık. Ben yeniyim, bu yüzden başlangıçta biraz daha fazla konuşmanız gerekiyor. Pazartesi akşamı toplantı, dün akşam toplantı, az önce de. Şimdi antrenman yapacağız ve daha sonra uçacağız. Şu ana kadar her şey yolunda," dedi Klopp.

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  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    İki yıllık aranın ardından pasını atıyor

    Klopp için bu hafta, kişisel kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Premier League'in dur durak bilmeyen temposundan uzaklaştıktan sonra iki yılı aşkın süre boyunca antrenman sahasının günlük temposundan uzak kaldı. Bazıları bu kadar uzun bir aranın ardından bir uyum süreci bekleyebilir, ancak Alman teknik adam, antrenörlük içgüdülerinin hâlâ eskisi kadar keskin olduğunu vurguladı.

    "Bir şeyler biraz paslanmış mı, emin değilim ama bence sorun yok. İki yıl üç aydır antrenman sahasında bulunmadım. Ama bu biraz bisiklete binmek gibi, hepsi hâlâ orada," dedi Klopp.

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