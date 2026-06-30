Buna göre, Alman Futbol Federasyonu’nda mevcut milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın görevden alınması konusu ciddi bir şekilde tartışılıyor. DFB Yönetim Kurulu’nda, Dünya Kupası son 16 turunda sürpriz rakip Paraguay’a (penaltılarda 4-5) yenilmesinin ardından Nagelsmann’a verilen desteğin azaldığı belirtiliyor.
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Jürgen Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörü mü olacak? Dünya Kupası fiyaskosunun ardından Julian Nagelsmann’ın halefi olarak adı geçen isim hazır olduğu iddia ediliyor
38 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonrasına kadar devam ediyor. Nagelsmann, Paraguay’a karşı alınan şaşırtıcı yenilginin ardından istifa etmeyi reddetmişti: “Eğer istenirse hazırım; istenmiyorsa da bunu bana söylemek gerekir,” diye açıklamıştı DFB teknik direktörü MagentaTV’de.
Almanya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda erken elenmesinin ertesi günü, DFB, aslında ABD'den ayrılmadan önce planlanan basın toplantısını aniden iptal etti. Bunun yerine DFB Başkanı Bernd Neuendorf bir açıklama yaptı ve dün akşam kendisi, Nagelsmann, DFB Spor Direktörü Rudi Voller ve Genel Müdür Andreas Rettig arasında ilk uzun süreli bir görüşme yapıldığını doğruladı.
"Böylesine ağır bir darbenin ardından, önümüzdeki görevleri göz önünde bulundurarak işlerin normal seyrine dönemeyiz ve dönmek de istemiyoruz," diyen Neuendorf, bunun ne anlama geldiğine dair ayrıntılara girmeden bazı önlemler alınacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde turnuvaya ilişkin kapsamlı bir analiz yapılması planlanıyor. Bunun ardından, Nagelsmann ile devam edilip edilmeyeceği ya da milli takım teknik direktörlüğü pozisyonuna yeni bir ismin getirilip getirilmeyeceği konusunda bir karar alınması bekleniyor.
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Nagelsmann’ın yerine milli takım teknik direktörü olarak kim geçecek? Klopp kasıtlı olarak temkinli davranıyor
Dünya Kupası sırasında MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak görev yapan Klopp, Almanya’nın turnuvadan elenmesinin ardından, milli takım teknik direktörlüğü görevine ilişkin hedefleri hakkında sorulduğunda kasıtlı olarak çekingen davranmıştı. "Bu bağlamda adımın bir şekilde anılmasını anlıyorum. Ancak şu an bu konuyu gerçekten konuşmak için uygun bir zaman değil," diyen 59 yaşındaki Klopp, "Çok severek yaptığım bir işim var," diye vurguladı.
Klopp'un tekrar teknik direktörlük yapmaya ilgi duyup duymadığı, 2024 yazında Liverpool FC'den ayrılışının ardından defalarca sorgulanmıştı. 2025'in başından beri Red Bull'da Global Futbol Başkanı olarak görev yapan Klopp, bu kapsamda RB Leipzig'de de rol üstleniyor. Bu görev için imzaladığı sözleşmesi, 2029'un sonuna kadar yaklaşık üç buçuk yıl daha devam edecek.
Dünya Kupası’nın başlangıcında Klopp, uzman meslektaşı ve hem DFB hem de Bayern’in efsane ismi Thomas Müller ile şakacı bir diyalog kurarak manşetlere konu olmuştu. Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı (2-0) sırasında MagentaTV’de Alman kadrosu hakkında yapılan tartışmalar sırasında Klopp, Müller’e dönerek şöyle demişti: "Thomas, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde fikrini saklamıyor – ve neyse ki takımı Julian Nagelsmann kuruyor. Henüz," diye espri yapan Klopp, bu sözleriyle açıkça Thomas Müller’in milli takım teknik direktörü olabileceğine ironik bir şekilde atıfta bulunmuştu. Müller ise gülerek şöyle cevap verdi: "Kloppo, daha Haziran ayındayız, sen şimdiden Eylül’e geçtin."
Tam da birçok uzmanın ideal milli takım teknik direktörü olarak gördüğü Klopp’un bu olaya dahil olması nedeniyle, ikili daha sonra birçok yerden Nagelsmann’a saygısızlık etmekle suçlandı. Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki Curacao’ya karşı 7:1’lik açılış galibiyetinin ardından Klopp, DFB teknik direktöründen özür diledi: “Yılın en kötü kelimesini çoktan buldum: O da ‘henüz’. Bunun için kendime bir tokat atabilirdim, ama artık çok geçti ve televizyondaydım. Düşüncesizce ağzımdan kaçtı ve hiçbir önemi yok. Yarından sonra 59 yaşına gireceğim – ve hâlâ aptalım," dedi Nagelsmann ile yaptığı maç sonrası röportajın sonunda.
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DFB takımı bir başka Dünya Kupası fiyaskosu yaşıyor: Mats Hummels, önlem alınmasını istiyor
Klopp, geçmişte defalarca Almanya milli takım teknik direktörlüğü göreviyle anılmıştı; daha Mayıs ayı sonunda, eski BVB oyuncusu Marco Reus, Sports Illustrated Deutschland’a şöyle demişti: “Julian Nagelsmann ile bu pozisyonda mükemmel bir teknik direktörümüz var. Yine de Kloppo’nun tarzı ve yetenekleriyle mükemmel bir milli takım teknik direktörü olacağına inanıyorum. Ve bir gün bu görevi üstleneceğinden de eminim.”
BVB'de Klopp yönetiminde büyük başarılara imza atan Mats Hummels, Paraguay'a karşı elenmenin ardından en azından Nagelsmann hakkında bir tartışma başlattı: "Yönetim açısından bu durum bir şekilde sonuçlar doğurması gerektiğini gösteriyor. Başka türlü ifade edemem," dedi 2014 Dünya Şampiyonu ve aynı zamanda MagentaTV'de yorumcu olarak görev yapan Hummels.
Nagelsmann, kısa bir süre önce Hansi Flick’in görevden alınmasının ardından Eylül 2023’te DFB takımının başına geçmişti. Kasım 2023’te Türkiye ve Avusturya’ya karşı iki acı hazırlık maçı yenilgisiyle zorlu bir başlangıç döneminin ardından Nagelsmann, 2024’te ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım etrafında yeniden bir coşku uyandırmayı başardı.
Almanya, onun yönetiminde son Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi, ancak daha sonra şampiyon olacak İspanya’ya karşı son derece talihsiz bir şekilde elendi. Ancak ev sahibi olduğu turnuvadan sonra bu olumlu gidişat sadece kısmen devam etti; 2025 yılında, kendi seyircisi önünde yaşanan hayal kırıklığı yaratan Uluslar Ligi Final Four'u ya da Dünya Kupası elemelerinin açılışında Slovakya'da alınan ağır yenilgi gibi gerilemeler yaşandı.
Nagelsmann’ın takımı, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma biletini nihayetinde almayı başardı. Ancak Almanya, Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele etme hedefinden o zaman çok uzaktaydı. İlk eleme turunda, tutkuyla savunma yapan ancak yetenekleri son derece sınırlı bir Paraguay karşısında DFB takımı uzun süre boyunca yaratıcılıktan yoksun bir görüntü sergiledi ve penaltı atışlarında utanç verici bir şekilde mağlup oldu. "Ne diyeceğimi bilemiyorum. İkinci Dünya Kupam, iki kez de fiyaskoyla sonuçlandı. Sadece özür dileyebilirim. Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık, büyük hedeflerimiz vardı,” dedi hayal kırıklığına uğramış Kai Havertz.
Nagelsmann’ın teknik direktör koltuğunda olup olmadığına bakılmaksızın, DFB takımı Eylül sonunda yeni görevlerle karşı karşıya kalacak. Yeni Uluslar Ligi sezonunun açılışında Almanya, önce Hollanda’ya konuk olacak ve birkaç gün sonra Augsburg’da Yunanistan ile karşılaşacak. A Ligi 2. Grubu’ndaki bir diğer rakip ise Sırbistan.