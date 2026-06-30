38 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonrasına kadar devam ediyor. Nagelsmann, Paraguay’a karşı alınan şaşırtıcı yenilginin ardından istifa etmeyi reddetmişti: “Eğer istenirse hazırım; istenmiyorsa da bunu bana söylemek gerekir,” diye açıklamıştı DFB teknik direktörü MagentaTV’de.

Almanya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda erken elenmesinin ertesi günü, DFB, aslında ABD'den ayrılmadan önce planlanan basın toplantısını aniden iptal etti. Bunun yerine DFB Başkanı Bernd Neuendorf bir açıklama yaptı ve dün akşam kendisi, Nagelsmann, DFB Spor Direktörü Rudi Voller ve Genel Müdür Andreas Rettig arasında ilk uzun süreli bir görüşme yapıldığını doğruladı.

"Böylesine ağır bir darbenin ardından, önümüzdeki görevleri göz önünde bulundurarak işlerin normal seyrine dönemeyiz ve dönmek de istemiyoruz," diyen Neuendorf, bunun ne anlama geldiğine dair ayrıntılara girmeden bazı önlemler alınacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde turnuvaya ilişkin kapsamlı bir analiz yapılması planlanıyor. Bunun ardından, Nagelsmann ile devam edilip edilmeyeceği ya da milli takım teknik direktörlüğü pozisyonuna yeni bir ismin getirilip getirilmeyeceği konusunda bir karar alınması bekleniyor.