Jürgen Klopp, Almanya milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi ve Dünya Kupası’ndan erken elenmenin ardından yapısal değişiklikler çağrısında bulundu

Nagelsmann’ın sözleşmesi 2028’e kadar devam etse de, Almanya’nın Paraguay’ın inatçı derin savunmasını aşamadaki zorlukları, ülkede büyük bir tartışma dalgası yarattı. Klopp, takımın en önemli yaratıcı oyuncularında belirgin bir uygulama eksikliğine dikkat çektikten sonra, Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) tepeden tırnağa tamamen yeni bir gelişim felsefesine ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.

Klopp sözlerine şöyle devam etti: “Kanatlardan saldırmak zorundasınız. Başka bir alternatif yok. Bu oyuncuların ne kadar iyi oynayabileceğini hepimiz biliyoruz, ancak sahada bunu gösteremediler. Üç ay sonra, [Florian] Wirtz ve [Jamal] Musiala’nın ne kadar harika oldukları konusunda yine coşacağız, ama şu anda değil.

"Paraguay bir şeyler başarma fırsatını yakaladı, Almanya ise bir şeyler başarmak için baskı altındaydı. Stadyumdaki herkes şöyle düşündü: 'Şimdi durumu tersine çevirecekler! ' Ama çeviremedik. Onları kurtardık.

"DFB’den bahsedebiliriz. Kesinlikle bazı şeyleri değiştirmeliyiz. U-10’lardan başlayabilir ve sonuçların ne olacağını görmek için birkaç yıl bekleyebiliriz."