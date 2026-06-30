AFP
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Jürgen Klopp, Almanya milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi ve Dünya Kupası’ndan erken elenmenin ardından yapısal değişiklikler çağrısında bulundu
Almanya turnuvadan elendi
Die Mannschaft, sıralamada kendilerinden 31 basamak aşağıda yer alan bir takım tarafından turnuvadan elendikten sonra tarihi bir spor felaketiyle karşı karşıya kaldı. Rekor kıran 55 orta yapmasına rağmen, Nagelsmann’ın takımı golcü vasıflarından yoksun kaldı ve Kai Havertz’in ikinci yarıda attığı beraberlik golünün ardından 120 dakikalık maç 1-1 berabere sonuçlandı. Sinirleri yıpratan ani ölüm penaltı atışları sonucunda, dört kez dünya şampiyonu olan takım, tarihinde ilk kez penaltılarla Dünya Kupası'ndan elendi.
- AFP
Klopp, yakın zamanda boşalacak pozisyonu reddetti
Magenta TV’ye konuk olan Red Bull’un küresel futbol sorumlusu Klopp’a, ülkesini kurtarmak için tekrar teknik direktörlük koltuğuna dönmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu.
Eski Liverpool ve Borussia Dortmund teknik direktörü şu açıklamayı yaptı: "Henüz bu konuyu düşünmedim. Milli takım teknik direktörlüğü gündeme geldiğinde adımın bir şekilde anıldığını biliyorum. Ancak şu an bu konuyu konuşmak için uygun bir zaman değil. Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda çok keyif aldığım bir işim var. Bildiğim kadarıyla bu, yarı zamanlı bir iş değil."
Taktiksel yaklaşım şiddetli eleştirilere maruz kaldı
Nagelsmann’ın sözleşmesi 2028’e kadar devam etse de, Almanya’nın Paraguay’ın inatçı derin savunmasını aşamadaki zorlukları, ülkede büyük bir tartışma dalgası yarattı. Klopp, takımın en önemli yaratıcı oyuncularında belirgin bir uygulama eksikliğine dikkat çektikten sonra, Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) tepeden tırnağa tamamen yeni bir gelişim felsefesine ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.
Klopp sözlerine şöyle devam etti: “Kanatlardan saldırmak zorundasınız. Başka bir alternatif yok. Bu oyuncuların ne kadar iyi oynayabileceğini hepimiz biliyoruz, ancak sahada bunu gösteremediler. Üç ay sonra, [Florian] Wirtz ve [Jamal] Musiala’nın ne kadar harika oldukları konusunda yine coşacağız, ama şu anda değil.
"Paraguay bir şeyler başarma fırsatını yakaladı, Almanya ise bir şeyler başarmak için baskı altındaydı. Stadyumdaki herkes şöyle düşündü: 'Şimdi durumu tersine çevirecekler! ' Ama çeviremedik. Onları kurtardık.
"DFB’den bahsedebiliriz. Kesinlikle bazı şeyleri değiştirmeliyiz. U-10’lardan başlayabilir ve sonuçların ne olacağını görmek için birkaç yıl bekleyebiliriz."
- AFP
Ciddi bir yapısal iç gözlem bizi bekliyor
Yıkılmış bir Alman takımı, teknik kadro ve yönetim üzerindeki baskı artarken, rahatsız edici bir değerlendirme süreciyle karşı karşıya. Bir sonraki uluslararası turnuva dönemi ufukta görünürken, DFB, Nagelsmann’ın uzun vadeli vizyonunu destekleyip desteklemeyeceğine ya da acil değişikliklere gidip gitmeyeceğine karar vermek zorunda. Buna karşılık Paraguay, itibarından hiç etkilenmeden, Philadelphia’da Fransa ya da İsveç ile oynayacağı tarihi son 16 maçı büyük bir özgüvenle bekliyor.