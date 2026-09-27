Klopp, Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından eleştirilerin hedefi olan Ajax Amsterdam kalecisi Ter Stegen'e güçlü bir şekilde sahip çıktı. WWK Arena'da teknik direktör olarak iç sahadaki ilk maçına hazırlanan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kalecinin perşembe günkü Uluslar Ligi karşılaşmasındaki katkılarına yönelik olumsuz değerlendirmeleri duyunca şaşırdığını kabul etti. Klopp, rakip teknik direktör Xavi'nin bile kalecinin DFB ekibine bir puan kazandırmadaki hayati rolünü vurguladığına dikkat çekerek, kamuoyundaki algının sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini öne sürdü.

"Marc'ın eleştirildiğini duydum, rakip teknik direktörün 'kıçımızı kurtardı' dediği bir maçtan sonra bu beni şaşırttı" diyen Klopp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika kurtarışlar yaptı ama iki kez istemediği ya da topu o şekilde oynamaması gereken paslar verdi; bunlar olur. En ufak bir eleştirim bile yok, hatta performansından gerçekten çok memnunum."