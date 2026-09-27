Getty Images Sport
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Jurgen Klopp, Almanya kalecisini Yunanistan maçı için kadro dışı bırakmasına rağmen Marc-Andre ter Stegen'e yönelik eleştiriler karşısında şaşkın
Klopp, Ter Stegen'e yönelik eleştirilere yanıt verdi
Klopp, Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından eleştirilerin hedefi olan Ajax Amsterdam kalecisi Ter Stegen'e güçlü bir şekilde sahip çıktı. WWK Arena'da teknik direktör olarak iç sahadaki ilk maçına hazırlanan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kalecinin perşembe günkü Uluslar Ligi karşılaşmasındaki katkılarına yönelik olumsuz değerlendirmeleri duyunca şaşırdığını kabul etti. Klopp, rakip teknik direktör Xavi'nin bile kalecinin DFB ekibine bir puan kazandırmadaki hayati rolünü vurguladığına dikkat çekerek, kamuoyundaki algının sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini öne sürdü.
"Marc'ın eleştirildiğini duydum, rakip teknik direktörün 'kıçımızı kurtardı' dediği bir maçtan sonra bu beni şaşırttı" diyen Klopp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika kurtarışlar yaptı ama iki kez istemediği ya da topu o şekilde oynamaması gereken paslar verdi; bunlar olur. En ufak bir eleştirim bile yok, hatta performansından gerçekten çok memnunum."
- Getty Images Sport
Nubel'e Uluslar Ligi fırsatı verildi
Ter Stegen’e güçlü desteğine rağmen Klopp, Yunanistan’la oynanacak yaklaşan maçta kalede değişikliğe gidileceğini doğruladı. Beşiktaş’ın Alexander Nubel’inin kendini gösterme şansı bulması bekleniyor ancak teknik direktör, bunun önceki maça dayalı ani bir karar olmadığını da net şekilde ifade etti. Rotasyon, bu milli maç arasında kaleci departmanını değerlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçasıydı ve buna 28 yaşındaki Finn Dahmen de dahil.
Klopp, Nubel’i ilk 11’de başlatma kararının tamamen performansa dayalı olduğunu ve önceden belirlendiğini söyledi. Teknik direktör, “Bunu hak etti. Umarım keyfini çıkarır ve kalesini gole kapatır. Alex yine oynayacak ama bunun yüzünden değil” dedi.
Kadroda, kondisyon endişeleri nedeniyle değişiklik
Almanya kampı, Yunanistan maçı öncesinde birçok kondisyon sorunuyla uğraşmak zorunda kaldı. Klopp, hem Jamal Musiala'nın hem de Kai Havertz'in kadro seçimi için uygun olmadığını doğruladı. Musiala kas lifi yırtığı nedeniyle forma giyemeyecek, Arsenal forveti ise bir zorlanma yaşıyor. Bu durum, teknik direktörü daha yeni çağrılan oyunculara yönelmeye mecbur bıraktı. Sonuç olarak Florian Wirtz ve Jonathan Burkardt yeniden kadroya dahil edildi. Amaç, Yunanistan'ın kısa süre önce Sırbistan'da aldığı galibiyetin ardından Uluslar Ligi grubunda zirveye yükselmek isteyen takıma hücum gücü katmak.
- Getty Images Sport
Almanya, Yunanistan sınavı öncesinde programını ayarladı
Milli takım adına alışılmadık bir hamle yapan Klopp, seyahat programında değişikliğe giderek DFB yıldızlarının bir gece önce yerine maç günü otobüsle yolculuk etmesini tercih etti. Lojistikte alınan bu taktik karar, Herzogenaurach'taki üslerinde toparlanma süresini en üst düzeye çıkarmak ve oyuncuların sürekli valiz hazırlama ile yolculuk yorgunluğunun yükünü taşımamasını sağlamak amacıyla verildi. Teknik direktör, Yunanistan ekibine büyük saygı duyduğunu ifade ederken onların mevcut "altın jenerasyonunu" övdü ve Almanya kendi liderliğinde ivme kazanmaya çalışırken Augsburg'da zorlu bir sınav beklediğini belirtti.
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