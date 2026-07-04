Getty Images Sport
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Jürgen Klopp, Almanya için “en iyi çözüm” ancak efsane isim, DFB’nin Dünya Kupası’ndaki başarısızlığından ders alması gerektiği konusunda uyarıyor
Matthaus, kökten bir reform talep ediyor
Almanya’nın efsane ismi Matthäus, ülkenin Dünya Kupası’ndaki feci performansının ardından DFB’nin baştan aşağı yenilenmesi çağrısında bulundu. Şok edici bir şekilde son 16 turunda elenilmesinin ardından Matthäus, federasyon içindeki sorunların sadece teknik direktörden çok daha derinlerde yattığını vurguladı.
Matthaus, Sky Sport’a yaptığı açıklamada, “Her taşın altına bakılmalı ve DFB’deki herkes kendini sorgulamalı” dedi. “Sadece milli takım teknik direktörü değil, tüm DFB yetkilileri, Almanya’nın Dünya Kupası’nda bir kez daha bu kadar utanç verici bir şekilde başarısız olması konusunda sorumluluk almalıdır. İlk büyük hata, neredeyse bir yıl önce Nagelsmann’ın sözleşmesinin uzatılması kararıydı.”
- Getty Images Sport
Düdüklü tencere, Nagelsmann’ın ayrılmasına yol açtı
Nagelsmann, takımın turnuvadan elenmesine neden olan Paraguay’a karşı 4-3’lük penaltı atışları sonucu alınan feci yenilgiden sadece birkaç gün sonra görevinden resmen ayrıldı. 38 yaşındaki teknik direktör başlangıçta kalma niyetini dile getirmiş olsa da, sonunda hem federasyon yönetimi hem de kamuoyundan gelen artan baskıya boyun eğmek zorunda kaldı.
Matthaus, durumun ele alınış biçimini eleştirdi ve DFB’nin kendileri kararlı bir adım atma cesaretinden yoksun olduğunu ima etti. “DFB’de bazen can yakıcı olsa da zor kararlar almak zorundasınız. Her şeyi her zaman güzelleştirmeye çalışılıyor,” dedi.
"Nagelsmann, üç gün önce istifa etmek istemese de şimdi istifa etti. Sanırım baskı artmıştı – sadece DFB tarafından değil, kamuoyundan da. Ancak, Nagelsmann’ın elbette tek suçlu olmadığı açık olsa da, bazı şeylerin yolunda gitmediğini de söyleyebiliriz."
Klopp, kurtarıcı olarak gösteriliyor
Halefinin aranması süreci devam ederken, tüm gözler eski Liverpool teknik direktörü Klopp’a çevrildi. Matthäus, 57 yaşındaki Klopp’un bir sonraki büyük turnuva döngüsü başlamadan önce Almanya’nın dünya futbolundaki süper güç statüsünü geri kazanabilecek tek kişi olduğu konusunda ısrarcı.
Matthaus, "Klopp milli takım teknik direktörü olursa – ki hepimiz bunun olacağını varsayıyoruz – bence o, DFB'nin isteyebileceği en iyi çözümdür," diye açıkladı. "Onunla birlikte, önümüzdeki turnuvalarda yeniden daha başarılı olmak için ihtiyacınız olan adaya sahip olursunuz."
DFB, Klopp’un Nagelsmann’ın yerine geçmeye istekli olduğunu doğruladı ve efsanevi teknik direktör de o günden beri sahalara dönmeye “hazır” olduğunu açıkladı.
"Yaklaşık iki yıl önce Liverpool’da durup, başka bir iş ya da Liverpool’da bir yıl daha geçirmek için yeterli enerjim olmadığını söylemiştim," dedi. "O zamandan beri enerjimi fazlasıyla yeniledim, hazırım."
- AFP
Yapısal değişim hâlâ hayati önem taşıyor
Klopp’un atanma olasılığı etrafında yaşanan heyecana rağmen Matthäus, yeni bir teknik direktörün tek başına temel sorunları çözemeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Dünya Kupası şampiyonu, DFB’nin yetkilileri koruma alışkanlığından vazgeçmesi ve bunun yerine gerçek anlamda sportif gelişime odaklanması gerektiğine inanıyor.
Nagelsmann, görevinden ayrılırken duygularını şöyle özetledi: “Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Benim için her zaman en önemli öncelik takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor.” Bu yeni başlangıçta Klopp’un mevcut sportif direktör Rudi Voller ile birlikte yer alıp almayacağı henüz belli değil; ancak Matthaus, Voller’in görevde kalmasının “her zaman büyük bir kazanç” olduğunu savunuyor.
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