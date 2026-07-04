Jürgen Klopp, Almanya için “en iyi çözüm” ancak efsane isim, DFB’nin Dünya Kupası’ndaki başarısızlığından ders alması gerektiği konusunda uyarıyor

Nagelsmann, takımın turnuvadan elenmesine neden olan Paraguay’a karşı 4-3’lük penaltı atışları sonucu alınan feci yenilgiden sadece birkaç gün sonra görevinden resmen ayrıldı. 38 yaşındaki teknik direktör başlangıçta kalma niyetini dile getirmiş olsa da, sonunda hem federasyon yönetimi hem de kamuoyundan gelen artan baskıya boyun eğmek zorunda kaldı.

Matthaus, durumun ele alınış biçimini eleştirdi ve DFB’nin kendileri kararlı bir adım atma cesaretinden yoksun olduğunu ima etti. “DFB’de bazen can yakıcı olsa da zor kararlar almak zorundasınız. Her şeyi her zaman güzelleştirmeye çalışılıyor,” dedi.

"Nagelsmann, üç gün önce istifa etmek istemese de şimdi istifa etti. Sanırım baskı artmıştı – sadece DFB tarafından değil, kamuoyundan da. Ancak, Nagelsmann’ın elbette tek suçlu olmadığı açık olsa da, bazı şeylerin yolunda gitmediğini de söyleyebiliriz."