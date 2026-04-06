Avusturya'nın eski milli kalecisi Alex Manninger, yaklaşık on yıl önce Liverpool FC'ye yaptığı sürpriz transferin ayrıntılarını anlattı. O dönem Reds'in teknik direktörü olan Jürgen Klopp, Bundesliga'da oynanan bir maçtan hâlâ etkilenmişti.
"Jürgen benim hakkımda her şeyi biliyordu": Klopp, eski Bundesliga oyuncusunu Liverpool'a transfer etti – ama onu hiç sahaya sürmedi
Gazzetta dello Sport ile yaptığı uzun röportajda Manninger, sadece Serie A'daki günlerinden ve Antonio Conte ile Gianluigi Buffon gibi efsanelerle çalışmaktan bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda kariyerinin son dönemini geçirdiği İngiliz dev kulübü FC Liverpool'dan da söz etti.
O zamanlar 39 yaşında olan Manninger, 2016 yılında transfer ücreti ödemeden Reds'e katıldı. FC Augsburg ile olan sözleşmesi dört yılın ardından sona ermişti ve o dönemde Liverpool'da Jürgen Klopp takım menajeri olarak görev yapıyordu.
Alex Manninger, Liverpool'daki futbol kariyerinin sona ermesiyle ilgili olarak: "Harika bir duygu"
2016 yılında Reds, 23 yaşındaki Loris Karius'u Mainz 05'ten yaklaşık altı milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı; o dönemde Liverpool kadrosunda Belçikalı Simon Mignolet (29) de yer alıyordu. Ancak Klopp, görünüşe göre deneyimli bir kaleciye daha ihtiyaç duyuyordu ve iki yıl önce kendisini çileden çıkarmış olan Manninger'i hatırladı.
Avusturyalı oyuncu şöyle anlattı: "Her şey bir telefonla başladı. Jürgen benim hakkımda her şeyi biliyordu. İki yıl önce Augsburg ile onun Dortmund takımını yenmiştim. O da şöyle dedi: 'Bu kaleciyi istiyorum.' O gün bize karşı her şeyi kurtarmıştın, şimdi benim için de aynısını yapmalısın."
Söz konusu maç, 2015'in başında, Klopp'un Dortmund'daki son ve başarısız sezonunda Signal Iduna Park'ta oynanmıştı. BVB o dönemde Bundesliga'da son sırada yer alıyordu ve FCA ile oynanan maç, o sezonun en dip noktası olmuştu. Ev sahibi takım, Christoph Janker'in kırmızı kart görmesinin ardından 25 dakikadan fazla süre boyunca üstünlükle oynamasına rağmen, Raul Bobadilla'nın golüyle 0-1 mağlup oldu. Ancak, formunun zirvesinde olan Manninger karşısında defalarca başarısız oldular.
Manninger, bir buçuk yıl sonra Klopp'un telefonunun ardından, bir zamanlar Arsenal forması giydiği İngiltere'ye giderek bir yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Klopp'un takımında resmi maçlarda hiç forma giyemedi. Sonunda Manninger'in forma giyme sayısı sıfırda kaldı. "Hiç oynamadım. 40 yaşındaydım ve The Kop'un (Liverpool'un Anfield Road'daki efsanevi tribünü, ed.) önündeki taraftarların önünde futboldan veda etme şansı buldum. Bu harika bir duyguydu."
Alex Manninger'in FC Augsburg'daki performans istatistikleri
Maçlar 38 Yenilen goller 59 Gol yemeden bitirilen maçlar 6