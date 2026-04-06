"Jürgen benim hakkımda her şeyi biliyordu": Klopp, eski Bundesliga oyuncusunu Liverpool'a transfer etti – ama onu hiç sahaya sürmedi

2016 yılında Reds, 23 yaşındaki Loris Karius'u Mainz 05'ten yaklaşık altı milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı; o dönemde Liverpool kadrosunda Belçikalı Simon Mignolet (29) de yer alıyordu. Ancak Klopp, görünüşe göre deneyimli bir kaleciye daha ihtiyaç duyuyordu ve iki yıl önce kendisini çileden çıkarmış olan Manninger'i hatırladı.

Avusturyalı oyuncu şöyle anlattı: "Her şey bir telefonla başladı. Jürgen benim hakkımda her şeyi biliyordu. İki yıl önce Augsburg ile onun Dortmund takımını yenmiştim. O da şöyle dedi: 'Bu kaleciyi istiyorum.' O gün bize karşı her şeyi kurtarmıştın, şimdi benim için de aynısını yapmalısın."

Söz konusu maç, 2015'in başında, Klopp'un Dortmund'daki son ve başarısız sezonunda Signal Iduna Park'ta oynanmıştı. BVB o dönemde Bundesliga'da son sırada yer alıyordu ve FCA ile oynanan maç, o sezonun en dip noktası olmuştu. Ev sahibi takım, Christoph Janker'in kırmızı kart görmesinin ardından 25 dakikadan fazla süre boyunca üstünlükle oynamasına rağmen, Raul Bobadilla'nın golüyle 0-1 mağlup oldu. Ancak, formunun zirvesinde olan Manninger karşısında defalarca başarısız oldular.

Manninger, bir buçuk yıl sonra Klopp'un telefonunun ardından, bir zamanlar Arsenal forması giydiği İngiltere'ye giderek bir yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Klopp'un takımında resmi maçlarda hiç forma giyemedi. Sonunda Manninger'in forma giyme sayısı sıfırda kaldı. "Hiç oynamadım. 40 yaşındaydım ve The Kop'un (Liverpool'un Anfield Road'daki efsanevi tribünü, ed.) önündeki taraftarların önünde futboldan veda etme şansı buldum. Bu harika bir duyguydu."