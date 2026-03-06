Jun'ai Byfield: Tottenham'ın gelecekteki kaptanı Şampiyonlar Ligi rekorlarını kırıyor ve takımın savunma sorunlarının çözümü olabilir

Tottenham, yaklaşık on yıldır kendi altyapısından yetişen birinci sınıf yetenekleri ilk takımına dahil etmedi. Ancak, birinci takımın son zamanlarda gösterdiği düşüşe rağmen gelecek için umut var. Mikey Moore ve Luca Williams-Barnett gibi oyuncular, hem Spurs taraftarlarına hem de kulüp çalışanlarına iyimser olmak için nedenler sunarken, kulüp Archie Gray, Lucas Bergvall ve Luka Vuskovic gibi başka kulüplerden gelen genç yeteneklere de yatırım yaptı.

Hotspur Way'in kulislerinde heyecan uyandıran bir diğer genç oyuncu ise, Ocak ayında profesyonel olarak ilk kez sahaya çıkarak Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu olan savunma oyuncusu Jun'ai Byfield. Aralık ayında 17 yaşına giren Byfield, kısmen sakatlık krizi nedeniyle, kısmen de yeteneği sayesinde hızlı bir şekilde birinci takıma yükseldi.

Peki, Byfield kimdir ve neden kuzey Londra'nın lilywhite yarısı önümüzdeki birkaç on yıl için umutlarını ona bağlıyor?