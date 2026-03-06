Goal.com
Jun'ai Byfield: Tottenham'ın gelecekteki kaptanı Şampiyonlar Ligi rekorlarını kırıyor ve takımın savunma sorunlarının çözümü olabilir

Tottenham gibi büyük bir kulüp için, akademisi yüzyılın başından bu yana çok fazla başarılı mezun yetiştirmemiştir. Elbette Harry Kane öne çıkan isimdir ve herhangi bir gençlik sisteminin parlak örneği olabilir, ancak onun dışında seçenekler oldukça sınırlıdır. Spurs akademisinden mezun olup birinci takımda oynamaya devam eden aktif oyuncuların tam listesi şu şekildedir: Kane, Harry Winks, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters, Andros Townsend, Troy Parrott, Nabil Bentaleb, Massimo Luongo, Maksim Paskotsi, Milos Veljkovic, Anthony Georgiou ve Cameron Carter-Vickers.

Tottenham, yaklaşık on yıldır kendi altyapısından yetişen birinci sınıf yetenekleri ilk takımına dahil etmedi. Ancak, birinci takımın son zamanlarda gösterdiği düşüşe rağmen gelecek için umut var. Mikey Moore ve Luca Williams-Barnett gibi oyuncular, hem Spurs taraftarlarına hem de kulüp çalışanlarına iyimser olmak için nedenler sunarken, kulüp Archie Gray, Lucas Bergvall ve Luka Vuskovic gibi başka kulüplerden gelen genç yeteneklere de yatırım yaptı.

Hotspur Way'in kulislerinde heyecan uyandıran bir diğer genç oyuncu ise, Ocak ayında profesyonel olarak ilk kez sahaya çıkarak Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu olan savunma oyuncusu Jun'ai Byfield. Aralık ayında 17 yaşına giren Byfield, kısmen sakatlık krizi nedeniyle, kısmen de yeteneği sayesinde hızlı bir şekilde birinci takıma yükseldi.

Peki, Byfield kimdir ve neden kuzey Londra'nın lilywhite yarısı önümüzdeki birkaç on yıl için umutlarını ona bağlıyor?

  • Her şeyin başladığı yer

    Byfield, 6 Aralık 2008'de Londra'nın Lambeth semtinde doğdu - yani hayatındaki ilk Tottenham kupası, 2025 Avrupa Ligi zaferiydi - ve Bromley banliyölerinde büyüdü. Sekiz yaşında Spurs'un akademisine katıldı, başlangıçta forvet olarak oynadıktan sonra sahada geriye doğru ilerleyerek merkez savunma oyuncusu olarak yerini buldu.

    Henüz 15 ve 16 yaşındayken, Byfield 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Tottenham'ın 18 yaş altı takımına girdi ve aynı zamanda okula devam etti. Belki de daha da etkileyici olanı, geçen yıl Premier League Kupası'nı kazanan U17 takımının kaptanlığını yapmış olması ve şu anda birinci takımda görev almadığında U21 takımını temsil ediyor olmasıdır. Bu ilerleme ulusal ölçekte de takdir edildi ve Byfield şu anda İngiltere'nin U16, U17 ve U18 seviyelerinde forma giyiyor.

    Thomas Frank'ın Haziran 2025'te Spurs'un baş antrenörü olarak atanmasının ardından Byfield, Asya'daki sezon öncesi turu için A takım kadrosuna yükseldi. Bu sadece sembolik bir jest değildi, çünkü savunma oyuncusu, Paris Saint-Germain'e penaltılarla yenildikleri UEFA Süper Kupa finalinde maç kadrosuna da seçildi ve gümüş madalya kazandı. Byfield, 2025-26 sezonunun ilk yarısında birkaç Premier League kadrosunda yer aldıktan sonra, 17 yaşına bastığında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

    • Reklam
  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Büyük fırsat

    İlk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan yaklaşık bir ay sonra, Byfield Tottenham'da ilk kez forma giydi ve Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 2-0 yendikleri maçın son 30 dakikasında oyuna girdi. Başlangıçta standart dörtlü savunmada sağ bek olarak oyuna giren Byfield, maçın son dakikalarında daha da ileriye, kanat bek pozisyonuna kaydırıldı.

    Maç sonrası basına konuşan Frank, Byfield'a büyük güven duyduğunu, bunun en iyi kanıtının da önemli dakikalarda oynaması ve o akşam kullanılan iki yedek oyuncudan biri olması olduğunu söyledi.

    "Bence bu, genç bir oyuncuya ilk kez forma şansı vermek, ona sadece maçın sonlarında küçük bir ödül vermek değil, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maçta forma şansı vermek gibi özel anlardan biri. Vay canına, ne an ama. İyi oynadı, onun adına çok mutluyum," dedi Frank.

    "Jun'ai antrenmanlar boyunca etkileyiciydi. Oyuncular ona güveniyor, onu açıkça çok takdir ediyorlar. Ben de onu çok takdir ediyorum. Bir şey Tottenham'da ilk kez sahaya çıkmak, son beş dakikada, 4-0 öndesiniz ve her şey yolunda. Başka bir şey ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahaya çıkmak, Dortmund'a karşı büyük bir gece ve maçı kazanmamız gerekiyordu. O sadece sahaya çıktı, sakin, soğukkanlı, üstelik tüm bunların üstesinden geldi. Vay canına. Umarım ailesi onunla gurur duyuyordur. Duyuyor olmalılar."

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nasıl gidiyor?

    Byfield, Manchester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Premier Lig'de ilk kez forma giydikten iki hafta sonra, Tottenham, kötü sonuçların ardından 11 Şubat'ta Frank'ı kovdu ve savunma oyuncusu kulüpteki en büyük destekçilerinden birini kaybetti.

    Ancak Spurs'un sakatlık kaosu ve kaptan Cristian Romero'nun dört maçlık cezası nedeniyle taraftarlar, yeni teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Byfield'ın daha önemli bir rol üstleneceğini umuyorlardı. Ancak Byfield, Hırvat teknik adamın şu ana kadar oynadığı üç maçta da maç kadrosuna giremedi.

    Yine de Byfield, Tottenham'da kısa ve uzun vadede iyimser olmak için nedenlere sahip, çünkü Spurs'un son gençlik devriminin lideri olan eski teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yaz aylarında kulübe geri dönebileceği söylentileri artıyor. Bu gerçekleşirse, Byfield, takımın diğer yetersiz savunma seçeneklerinin önünde daha önemli bir rol alabilir.

  • En büyük güçlü yönler

    Byfield, akademi sahnesinde hem topun içinde hem de dışında gösterdiği yetenekleriyle övgü topladı ve Frank'in onu bek ve kanat bek olarak kullanma kararı, kısmen bu teknik becerisine duyduğu güvene bağlı olabilir. Arka sahadan dribbling yapmaktan çekinmiyor (bu, futbol politikasına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olarak yorumlanabilir) ve kendi yarı sahasının derinliklerinde faul kazanmasıyla tanınıyor.

    Belki de Byfield'ın eski forvetlik kariyeri, her iki ceza sahasında da tehdit oluşturmasına yardımcı olmuştur. Geçen sezon Spurs'un U18 takımında oynadığı 25 maçta beş gol attı ve hatta bir asist de yaptı. Özellikle Leicester City'yi yendikleri maçta, ceza sahasına gelen yüksek topu ilk dokunuşuyla kontrol etti, kaleciyi geçip golü attı.

    Mevcut Spurs savunmacısı Romero ve eski stoper Toby Alderweireld'e benzer şekilde, Byfield forvetlerini daha doğrudan bulmak için üstten paslar atmayı sever, ancak özellikle etkileyici geri kazanma hızı sayesinde, topun içinde veya dışında orta sahaya girmeye çekinmez.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    İyileştirme alanı

    Byfield, gençlik seviyesinde fiziksel özellikleriyle övgü toplasa da, bu özelliklerin erkekler liginde nasıl bir etki yaratacağı konusunda her zaman bir soru işareti vardır, çünkü erkekler liginde oyun alanı daha uzun ve daha güçlü gençlere göre daha dengelidir.

    Aşırı eleştirel davranıp, bilinen gerçeklere değil teorilere dayalı bir argüman ortaya koyacak olursak, Tudor'un ilk birkaç maçında Byfield'ın yerine Radu Dragusin ve orta saha oyuncuları Joao Palhinha ve Gray'i savunmada kullanmaya ısrar etmesi, 17 yaşındaki oyuncunun Frank'in öne sürdüğünden daha uzak bir mesafede olduğunu gösterebilir.

    Ancak bu da, şu aşamada gerçeklerden çok kurguya dayanan bir fikir. Önemli olan nokta, Byfield'ın gençler seviyesinde oyununda önemli bir zayıflık göstermemiş olması ve şimdi profesyonel sahneye atılma aşamasında olmasıdır.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sıradaki... Ledley King mi?

    Tamam, Byfield'ı Tottenham'ın kendi yetiştirdiği bir savunma oyuncusu olarak görmek ve onu kulübün son gerçek anlamda büyük kendi yetiştirdiği savunma oyuncusuyla karşılaştırmak çok kolay. Ancak daha derin bir bağlantı da var.

    Ledley King, Spurs tarafından ilk olarak Londra'nın doğusundaki saygın Senrab FC'de keşfedildi ve gelecekteki İngiltere takım arkadaşı John Terry ile birlikte oynadı. O zamanlar modern bir defans oyuncusu olarak görülüyordu, zamanının ötesinde ve akranlarından daha rahat top oynayan biriydi, bu da kariyerinin büyük bir bölümünde orta sahada oynamasına neden oldu. Akademi günlerinde King, savunma içgüdüsü ve öğretilemeyecek bir şekilde oyunu okuma yeteneği nedeniyle Three Lions efsanesi Bobby Moore ile karşılaştırılıyordu.

    Profesyonel olarak King, kalıcı diz problemleri nedeniyle hafta boyunca antrenman yapmamasına rağmen bu kadar yüksek seviyede oynayabildiği için, o dönemki Spurs menajeri Harry Redknapp tarafından "mutlak bir ucube" olarak övüldü. Thierry Henry, King'in kendisine faul yapmadan temiz bir şekilde topu elinden alabilen tek kişi olduğu için karşılaştığı en iyi defans oyuncusu olduğunu iddia etti.

    Byfield de benzer bir yörünge izliyor. Bugüne kadar çağdaş oyunun bir savunma oyuncusu olarak tüm kriterleri karşıladı ve Spurs'un King ile olan bağlantısı büyük bir artı. Tottenham'da böylesine belirsiz bir dönemde, taraftarlar en azından kendi yetiştirdikleri bir savunma oyuncusunun, takımlarının tüm zamanların en iyilerinden birine benziyor olduğu düşüncesine tutunabilirler.

  • Sırada ne var?

    Tottenham'ın Premier Lig'de kalma mücadelesi verdiği bu dönemde, Byfield, sakatlıklar ve cezalar yeniden artmadıkça bu sezon birinci takımda daha fazla forma şansı bulamayabilir, ancak diğer seçeneklerden daha kötü bir performans sergileyeceği de söylenemez. Spurs'un Championship'e düşmesi, aslında gelecek sezon onun forma şansı artırabilir, ancak bu, kulübün düşünmek istemediği bir felaket senaryosu.

    Bununla birlikte, Byfield daha üst düzey futbol oynamak için sabırsızlanıyor ve antrenman sahasında şimdiden bazı dostlar edindi.

    "Kevin Danso, birinci takımda olduğum süre boyunca bana karşı çok iyi davrandı. Maça girerken bana yardım edeceğini biliyordum ve bu gece bana karşı gerçekten çok iyiydi" dedi. "Bu da başka bir maç, düşünmeniz gereken şey bu. Adım adım ilerledim ve oyuna oldukça iyi bir şekilde girdiğimi hissediyorum. Umarım daha niceleri gelir."

