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Julian Quinones Mexico GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Julian Quinones'in yükselişi: Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Suudi Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Meksika'nın Dünya Kupası kahramanı

Analysis
Meksika
J. Quinones
Dünya Kupası
Premier Lig
FEATURES
Meksika - Güney Kore

2026 Dünya Kupası'nın açılış golünü attığı günün ertesi günü, Julian Quinones'in adı sadece Meksika'da tezahüratlarla anılmakla kalmadı, Kolombiya'da da yoğun bir şekilde konuşuldu. Estadio Azteca'da Güney Afrika'ya gol atan Quinones, başka bir ülke adına Dünya Kupası'nda gol atan ilk Kolombiya doğumlu oyuncu oldu.

Quinones bunu Meksika'da başardı; profesyonel futbola henüz ilk adımlarını atarken kendisine kucak açan, ona bir kariyer, bir yuva, bir aile, bir sahne ve nihayetinde milli takım forması kazandıran ülke.

Quinones, Kolombiya'nın Magui Payan kentinde doğmuş olabilir, ancak bir futbolcu olarak Meksika'da yetişti. Narino'nun çamurlu sokaklarında ve küçük sahalarında yetişti, Cali'deki Futbol Paz'dan geçti ve ardından kendisine sadece bir sözleşme değil, bir gelecek de sunan bir futbol ülkesine adım attı.

  • Çıplak ayakla oynayan çocuk

    O ilk Dünya Kupası golünden önce, Azteca Stadyumu’nun coşkusundan önce, yeşil formadan önce, Magui Payan’da çıplak ayakla oynayan bir çocuk vardı.

    Quinones, anne babasının izni olmadan gizlice dışarı çıkıp oynardı; sahada o kadar uzun süre kalırdı ki bazen yemek için eve bile dönmezdi; şortu yırtılsa ve annesi onu dikmek zorunda kalsa bile oynamaya devam ederdi.

    Magui Payan, gelişmiş bir akademi ortamı değildi. Orada futbol, içgüdü, kaçış ve hayatta kalma aracıydı. Top sadece eğlence değildi; Quinones'in kendisini çevresindeki sınırların ötesine taşıyabilecek bir şeye sahip olduğunun ilk işaretlerinden biriydi.

    Futbol Paz'daki akıl hocalarından biri olan Cesar Valencia, ESPN MX'e verdiği demeçte, o çıplak ayakla oynanan maçların sadece Quinones'in spora olan sevgisini şekillendirmekle kalmadığını, aynı zamanda vücudunu farklı bir şekilde geliştirdiğini söyledi. Ayak bileğindeki güç, topa vurma şekli, hareketlerindeki denge ve güç - Valencia'ya göre bunların hepsi o ilk dönemdeki koşullara bağlıydı.

    Futbol Paz'da Quinones, sadece yetenekli bir çocuk olarak hatırlanmıyordu. O, takım arkadaşları tarafından "Pantera (Panter)" lakabıyla anılan, yılmaz bir oyuncu olarak hatırlanıyordu. Ancak Valencia, bu lakabın bile yetersiz olduğunu düşünüyordu. Ona göre Quinones, kaleye saldırış şekli nedeniyle daha çok bir aslana benziyordu.

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    'İmkansızı başarabilen'

    Meksika’ya taşınması Quinones için her şeyi değiştirdi. 2016’da Tigres’e katıldı, ancak yolu hiçbir zaman düz bir çizgi izlemedi. Meksika’da anında yıldızlığa yükseldi, ancak bu ülke ona Kolombiya’nın asla veremediği şeyleri sundu: Zaman, görünürlük ve inanç.

    Amcası Jefferson Quinones, Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 yendiği maçın ertesi günü LA FM'e verdiği röportajda bunu açıkça dile getirdi: "Julian her zaman imkansızı başarabilecek biri olduğunu gösterdi. Bence bugün ilk Dünya Kupası'nda oynamak gibi büyük hayalini yaşıyor."

    Quinones, Meksika'nın beklentilerini sırtlayan ilk vatandaşlığa kabul edilmiş forvet değil. Bu yüzyılda Guillermo Franco ve Rogelio Funes Mori gibi isimler de yeşil, beyaz ve kırmızı formayı giydi, ancak ikisi de Dünya Kupası'nda Meksika adına gol atamadı. Buna karşın Quinones'in bunu başarması dokuz dakika sürdü.


  • FBL-MEX-TIGRES-ATLASAFP

    Kutsal topraklar

    Şans eseri, Kolombiya’nın Dünya Kupası kampı Guadalajara’daki Academia Atlas FC’de bulunuyor. Quinones için burası kutsal bir yer.

    Guadalajara, 2021'de Tigres'ten ayrıldıktan sonra Atlas'ın kralı olduğu yer. 70 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan bir kulübün, 2021 Apertura'da nihayet bu laneti kırdığı yer. Ardından, birkaç ay sonra Atlas daha da imkansız görünen bir şey başardı: Tekrar kazandı. Arka arkaya şampiyonluklar. Bicampeonato. Yetmiş yıl bekleyen bir takım, birdenbire iki turnuvada da iki yıldız sahibi oldu.

    Quinones bu dönüşümün merkezindeydi. 2022 Clausura finalinde Pachuca'ya karşı, Estadio Jalisco'daki ilk maçta gol atarak Atlas'a 2-0'lık bir avantaj sağladı ve kulübü ikinci üst üste şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Bu, onu önemli bir oyuncudan efsane bir figüre dönüştüren türden bir andı.

    Bu yüzden Perşembe günü Meksika'nın Güney Kore ile karşılaşacağı maçta Guadalajara'ya dönüşü özel bir an olacak. Quinones artık sadece eski bir Atlas forveti değil; Meksika milli takımının Dünya Kupası'ndaki kıvılcımı ve en güzel futbol anılarının saklandığı şehre geri dönüyor.

    Quinones, Atlas taraftarlarına çoğunun sadece eski nesillerden duyduğu bir şeyi yaşattı. Onlara şampiyonluklar ve imkansızın artık bir şaka gibi gelmediği geceler yaşattı. Şimdi de Meksika için benzer bir şey yapmaya çalışıyor.


  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Suudi süperstar

    Quinones, Liga MX'te önemli bir iz bıraktı. Tigres, Lobos BUAP, Atlas ve América'da geçirdiği dönemler boyunca, 206 lig maçında 75 gol ve 20 asist kaydetti. Meksika birinci lig kulüpleriyle oynadığı tüm müsabakaları da hesaba katarsak, bu rakam 88 gole çıkıyor.

    Daha da önemlisi, bu gollerle birlikte madalyalar da geldi. Tigres ile şampiyon oldu. Atlas ile "bicampeon" oldu ve ardından America ile de aynı başarıyı tekrarladı. 2024 yazında Al-Qadsiah'a transfer olduğunda, Quinones artık sadece ara sıra parıldayan patlayıcı bir forvet değildi; o bir kazanan, finallerin getirdiği duygusal yükün üstesinden gelmeyi öğrenmiş biriydi.

    Ardından Suudi Arabistan geldi ve beraberinde farklı bir tür onay da geldi.

    Quinones, 16 milyon dolarlık bir anlaşma ile Al-Qadsiah'a katıldı ve bu transfer onu Liga MX tarihinin en pahalı transferi yaptı. Tüm turnuvalarda 25 gol atarak mükemmel bir ilk sezon geçirdi. Ancak bu sadece başlangıçtı.

    2025-26 sezonunda Quinones, 31 maçta attığı 33 golle Suudi Pro Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu; sezonun son gününde Al-Ittihad'a karşı attığı hat-trick, onu gol krallığı sıralamasında hem Ivan Toney'in hem de Cristiano Ronaldo'nun önüne taşıdı. Üstüne üstlük, Kral Kupası'nda da dört gol attı.

    Hugo Sanchez'in günlerinden beri milli takım, Dünya Kupası'na bu kadar golcü bir formda gelen bir Meksikalı forvet gösterememişti. Suudi Pro Ligi, La Liga değil ve Quinones de Hugo değil, ancak topun defalarca ağları bulması hissi yine de önemli.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anı yaşamak

    Bir futbolcunun Estadio Azteca'yı sanki kendi evinin bahçesiymiş gibi hissettirmesi nadir görülen bir durumdur. Bu stadyum genellikle oyuncuları kucaklamadan önce yutar. Rakım, gürültü, tarih, beklentiler... Hepsi üstüne baskı yapar.

    Ancak Quinones, Güney Afrika maçının ilk düdüğünden itibaren rahat görünüyordu. Topa her dokunduğunda bir şeyler yaratıyordu; acele etmeden doğrudan oynuyordu, dikkatsiz olmadan agresifti. O anın önemini anlayan, ancak bunun kendisini küçültmesine izin vermeyen bir adam gibi oynadı. Fırsat geldiğinde, Meksika’nın yıllardır forvetlerinden beklediği şeyi yaptı: Golü attı.

    Bu ilk gol, turnuvanın duygusal atmosferini değiştirdi. Meksika bir rahatlama bekliyordu ve Quinones bunu sağladı. Artık, ev sahibi olarak katıldıkları turnuvada ileriye gitme umutları, onun bu performans seviyesini sürdürmesine bağlı.


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hayalleri gerçeğe dönüştürmek

    Quinones’in hikâyesinin karmaşıklığı, bu hikâyenin sadece reddetme ya da çıkar meselesine indirgenemeyişinde yatıyor. O doğuştan Kolombiyalı ve gençlik seviyesinde ülkesini temsil etti. Magui Payan’daki halkı hâlâ hikâyesinin bir parçası ve o, onları silmeye çalışmadı. Ancak Meksika konusunda da net bir tavır sergiledi.

    Quinones, ESPN MX’e verdiği röportajda, “Hikayemi bilmeyen insanlar her zaman sizi yargılayacaktır,” dedi. “Ama bu gerçekten önemli değil. Önemli olan benim ne hissettiğimdir ve ben Meksika’ya büyük bir sevgi besliyorum.”

    Annesi Gloria da bunu anlıyor: "Onu orada bırakmak bana acı verdi," dedi ESPN MX'e, "ama bunun onun hayali için olduğunu biliyordum... Kimse kendi ülkesinde peygamber değildir. Gerçekleştirmek istediğin hayallerin varsa, gitmen gereken yere gidebilirsin ve orada onları gerçekleştirebilirsin."

    Bu hayalin artık bir Dünya Kupası hedefi var. İki ülke onu izliyor. Kolombiyalı bir annesi, Meksika forması, Suudi Altın Ayakkabı ödülü ve şimdiden kişisel haritasının bir parçası gibi hissettiren bir stadyumu var. Quinones'in en iyi hali bu turnuvada henüz önümüzde olabilir. 



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