Julian Quinones'in yükselişi: Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Suudi Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Meksika'nın Dünya Kupası kahramanı

O ilk Dünya Kupası golünden önce, Azteca Stadyumu’nun coşkusundan önce, yeşil formadan önce, Magui Payan’da çıplak ayakla oynayan bir çocuk vardı.

Quinones, anne babasının izni olmadan gizlice dışarı çıkıp oynardı; sahada o kadar uzun süre kalırdı ki bazen yemek için eve bile dönmezdi; şortu yırtılsa ve annesi onu dikmek zorunda kalsa bile oynamaya devam ederdi.

Magui Payan, gelişmiş bir akademi ortamı değildi. Orada futbol, içgüdü, kaçış ve hayatta kalma aracıydı. Top sadece eğlence değildi; Quinones'in kendisini çevresindeki sınırların ötesine taşıyabilecek bir şeye sahip olduğunun ilk işaretlerinden biriydi.

Futbol Paz'daki akıl hocalarından biri olan Cesar Valencia, ESPN MX'e verdiği demeçte, o çıplak ayakla oynanan maçların sadece Quinones'in spora olan sevgisini şekillendirmekle kalmadığını, aynı zamanda vücudunu farklı bir şekilde geliştirdiğini söyledi. Ayak bileğindeki güç, topa vurma şekli, hareketlerindeki denge ve güç - Valencia'ya göre bunların hepsi o ilk dönemdeki koşullara bağlıydı.

Futbol Paz'da Quinones, sadece yetenekli bir çocuk olarak hatırlanmıyordu. O, takım arkadaşları tarafından "Pantera (Panter)" lakabıyla anılan, yılmaz bir oyuncu olarak hatırlanıyordu. Ancak Valencia, bu lakabın bile yetersiz olduğunu düşünüyordu. Ona göre Quinones, kaleye saldırış şekli nedeniyle daha çok bir aslana benziyordu.