Julian Quinones'in yükselişi: Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Suudi Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Meksika'nın Dünya Kupası kahramanı

Quinones, Liga MX'te önemli bir iz bıraktı. Tigres, Lobos BUAP, Atlas ve América'da geçirdiği dönemler boyunca, 206 lig maçında 75 gol ve 20 asist kaydetti. Meksika birinci lig kulüpleriyle oynadığı tüm müsabakaları da hesaba katarsak, bu rakam 88 gole çıkıyor.
Daha da önemlisi, bu gollerle birlikte madalyalar da geldi. Tigres ile şampiyon oldu. Atlas ile "bicampeon" oldu ve ardından America ile de aynı başarıyı tekrarladı. 2024 yazında Al-Qadsiah'a transfer olduğunda, Quinones artık sadece ara sıra parıldayan patlayıcı bir forvet değildi; o bir kazanan, finallerin getirdiği duygusal yükün üstesinden gelmeyi öğrenmiş biriydi.
Ardından Suudi Arabistan geldi ve beraberinde farklı bir tür onay da geldi.
Quinones, 16 milyon dolarlık bir anlaşma ile Al-Qadsiah'a katıldı ve bu transfer onu Liga MX tarihinin en pahalı transferi yaptı. Tüm turnuvalarda 25 gol atarak mükemmel bir ilk sezon geçirdi. Ancak bu sadece başlangıçtı.
2025-26 sezonunda Quinones, 31 maçta attığı 33 golle Suudi Pro Ligi'nin en golcü oyuncusu oldu; sezonun son gününde Al-Ittihad'a karşı attığı hat-trick, onu gol krallığı sıralamasında hem Ivan Toney'in hem de Cristiano Ronaldo'nun önüne taşıdı. Üstüne üstlük, Kral Kupası'nda da dört gol attı.
Hugo Sanchez'in günlerinden beri milli takım, Dünya Kupası'na bu kadar golcü bir formda gelen bir Meksikalı forvet gösterememişti. Suudi Pro Ligi, La Liga değil ve Quinones de Hugo değil, ancak topun defalarca ağları bulması hissi yine de önemli.