Liverpool FC ve BVB'nin eski teknik direktörü, Bild gazetesi ile yaptığı röportajda bu golcünün hayranı olduğunu açıkladı.
Çeviri:
Julian Nagelsmann yönetiminde zor bir durumda: Jürgen Klopp, DFB milli takımındaki yedek oyuncunun hayranı olduğunu açıkladı
"Başarısını büyük emeklerle kazandı," diyen Klopp, "Oynama tarzını seviyorum," diye vurguladı. Red Bull'un şu anki Küresel Futbol Direktörü, Undav'ın alışılmadık kariyerine atıfta bulunuyordu; Undav hiçbir zaman bir altyapı akademisine gitmemiş ve profesyonel futbola ancak SV Meppen aracılığıyla adım atmıştı.
Union Saint-Gilloise ve Brighton & Hove Albion'dan sonra 2024'te VfB'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, burada adeta patlama yaşadı ve bir yıllık kiralık döneminin ardından Schwaben'in rekor transferi oldu. Bu sezon Undav, 37 gol katkısıyla (24 gol, 13 asist) en golcü Alman forvet konumunda. Ancak Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almıyor.
Bunun yerine, Nagelsmann yönetiminde sadece yedek rolüne razı olmak zorunda kaldı. Bu nedenle, Mart ayındaki hazırlık kampında Gana'ya karşı 2-1 kazanılan maçın ardından, milli takım teknik direktörünün Undav'a yaklaşımı konusunda ülke çapında bir tartışma alevlendi. VfB forveti maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmış olmasına rağmen, 38 yaşındaki teknik direktör kamuoyu önünde eleştiride bulundu.
- Getty Images Sport
Nagelsmann, Undav'dan kamuoyu önünde özür diledi
"Eğer daha önce 70 dakika koşmuşsa, onu bu şekilde gol yapabilir mi bilmiyorum. 70. dakikada atmak, özellikle yazın 42 derece sıcaklıkta, onun için zor olabilecek uzun bir adımdı," dedi ve golcünün ilk 11'de oynamak istemesiyle kendine baskı uyguladığını açıkladı: "Bu açıdan, gol atmaya azaldığı anda benim için sorun yok. Eğer bununla kendisi başa çıkabiliyorsa, bunu yapabilir."
Kısa süre sonra Nagelsmann 180 derecelik bir dönüş yaptı. MagentaTV'deki "Bestbesetzung" adlı talk show'da sözleri için özür diledi. "Doğru değildi ve kamuoyuna karşı çok sert ve kaba bir tavırdı." Bu farkındalığın, eşi Lena ile yaptığı konuşmalardan da kaynaklandığı belirtildi. Nagelsmann ayrıca, "ertesi gün hemen Deniz'den özür dilediğini" ve Undav'ın da "Tanrıya şükür" özrünü kabul ettiğini açıkladı.
Almanya'nın hücum hattında Kai Havertz ve Florian Wirtz yer alacak. Özellikle "tekrar formuna kavuşan" Havertz, Klopp için de Dünya Kupası'nda başarıya ulaşmanın temel taşlarından biri: "O son derece önemli!"
Jamal Musiala, Nick Woltemade ve Leroy Sane de denizaşırı Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alma şansını yüksek tutuyor.
Undav, VfB tarihine adını yazdırabilir bile
Undav, 37 gol ve asistle VfB'nin tüm zamanların gol sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Opta veritabanına göre, Mario Gomez'in 2008/09 sezonunda 35 gol ve 6 asistle kırdığı rekoru egale etmek için, Undav'ın dört gol katkısı daha yapması gerekiyor. Bunun için önünde hâlâ üç Bundesliga maçı ve FC Bayern Münih ile oynanacak kupa finali bulunuyor.
Undav tarih kitaplarına adını yazdırırsa, yeni sözleşme müzakerelerinde kulüp yönetimine karşı bir başka güçlü mesaj vermiş olacak. Undav'ın rekor düzeyde bir maaş talep ettiği söyleniyor, ancak bir anlaşmaya varılması muhtemel görünüyor.
VfB Stuttgart'ın kulüp rekoru sallanıyor: Deniz Undav ve Mario Gomez karşılaştırması
Sezon Oyuncular Maçlar Goller Asistler Toplam Puan 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37