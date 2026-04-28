Julian Nagelsmann yönetiminde zor bir durumda: Jürgen Klopp, DFB milli takımındaki yedek oyuncunun hayranı olduğunu açıkladı

"Başarısını büyük emeklerle kazandı," diyen Klopp, "Oynama tarzını seviyorum," diye vurguladı. Red Bull'un şu anki Küresel Futbol Direktörü, Undav'ın alışılmadık kariyerine atıfta bulunuyordu; Undav hiçbir zaman bir altyapı akademisine gitmemiş ve profesyonel futbola ancak SV Meppen aracılığıyla adım atmıştı.

Union Saint-Gilloise ve Brighton & Hove Albion'dan sonra 2024'te VfB'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, burada adeta patlama yaşadı ve bir yıllık kiralık döneminin ardından Schwaben'in rekor transferi oldu. Bu sezon Undav, 37 gol katkısıyla (24 gol, 13 asist) en golcü Alman forvet konumunda. Ancak Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almıyor.

Bunun yerine, Nagelsmann yönetiminde sadece yedek rolüne razı olmak zorunda kaldı. Bu nedenle, Mart ayındaki hazırlık kampında Gana'ya karşı 2-1 kazanılan maçın ardından, milli takım teknik direktörünün Undav'a yaklaşımı konusunda ülke çapında bir tartışma alevlendi. VfB forveti maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmış olmasına rağmen, 38 yaşındaki teknik direktör kamuoyu önünde eleştiride bulundu.