Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann (38) ile VfB Stuttgart'ın forveti Deniz Undav (29) arasında gizli bir anlaşma olduğu söyleniyor. Her ikisi de forvetin Alman Milli Takımı'ndaki rolü konusunu bir kenara bırakmak istiyor. Bu haberi Sport Bild verdi.
Çeviri:
Julian Nagelsmann telefonu eline aldı: Milli takım teknik direktörü ile VfB'nin golcüsü Deniz Undav arasında bir anlaşma olduğu söyleniyor
Buna göre Nagelsmann, geçen hafta Gana ile oynanan ve 2-1 biten hazırlık maçının ertesi günü Undav'ı aramış. Bu, "uzlaşmacı bir görüşme" olmuş ve taraflar, Undav'ın rolüne ilişkin medyadaki tartışmayı yeni açıklamalarla daha da alevlendirmeme konusunda mutabık kalmışlar.
"Başka bir tartışma başlatılmayacak" ve "spekülasyonlara yer verilmeyecek".
Deniz Undav: "Aramızda her şey yolunda"
Bu düzenleme, Undav'ın Nagelsmann yönetimindeki konumu taraftarlar ve uzmanlar arasında hararetli tartışmalara yol açtığı için açıkça gerekli hale gelmişti. Her iki ayağını da kullanabilen bu santrfor, 39 maçta 36 puan (23 gol, 13 asist) toplayarak bu sezonun en tehlikeli Alman forveti oldu. Ancak Nagelsmann, Undav'ı şimdilik Dünya Kupası ilk on birinde yer alacak bir aday olarak görmüyor ve Undav'ın yedek rolünü kabul etmesi gerektiğini defalarca ima etti.
Stuttgart'ta Gana karşısında oyuna sonradan girerek galibiyet golünü atan Undav, sezonun son haftalarında atacağı gollerle rolünü değiştirebileceğini umduğunu belirtti. Nagelsmann ise bunun pek olası olmadığını ve Undav'ın bu tür açıklamalarla sadece kendine baskı uyguladığını söyledi.
Bunun üzerine eski milli futbolcu Stefan Effenberg, Sport1'deki "Doppelpass" programında şu eleştiride bulundu: "Takımındaki bir oyuncu hakkında asla bu şekilde konuşmamalısın. Böyle bir şey yapılmaz. Bu tür konuşmalar kapalı kapılar ardında yapılır, kamuoyuna açık bir şekilde değil."
Ancak bu durum ikilinin ilişkisine zarar vermemiş, ilişkinin "bozulmamış ve büyük bir açıklıkla şekillenmiş" olduğu belirtiliyor.
Bu, hafta sonu Stuttgart'ın BVB'ye 0-2 yenilmesinin ardından Undav'ın Sky'da yaptığı açıklamayla da örtüşüyor. Nagelsmann'a atıfta bulunarak şöyle dedi: "Bu konuya hiç girmek istemiyorum. Olay bitti, aramızda her şey yolunda."
Deniz Undav'ın Alman Milli Takımı'ndaki performansı
Maçlar 7 90 dakikadan fazla süre alan maçlar 0 Gol 4 Asist 1