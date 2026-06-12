Curacao, birçok açıdan özel bir Dünya Kupası katılımcısıdır. Yaklaşık 156.000 nüfusu ile bu Karayip adası, finallere katılmaya hak kazanan en küçük ülkedir. Ancak resmi nüfus rakamı bir bakıma yanıltıcıdır, çünkü aslında milli takım teknik direktörü Dick Advocaat (78 yaşında, bu arada Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü), çok daha geniş bir havuzdan milli takım oyuncuları seçebilmektedir.
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Julian Nagelsmann onu bir zamanlar kadrodan çıkarmıştı, hapishaneden kıl payı kurtuldu: Almanya’nın Dünya Kupası’nda bir mükerrer suçluyla yeniden buluşması
Eski bir koloni olan Curacao, günümüzde hâlâ Hollanda Krallığı'nın bir parçasıdır, ancak bu çerçeve içinde geniş bir özerkliğe sahiptir. Yıllar içinde binlerce Curacao'lu Hollanda'ya göç etti. Onların torunları, 2010'dan beri FIFA tarafından tanınan milli takımın belkemiğini oluşturuyor. Aslında, Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncudan sadece biri Curacao'da doğdu. O da uluslararası alanda en tanınanı: Tahith Chong.
Chong, bir zamanlar Manchester United'da profesyonel futbola adım attı ve toplam 16 resmi maçta forma giydi, ardından 2021'de Werder Bremen'de altı ay boyunca pek başarılı olamadan deneme sürecinden geçti. Böylece, şu anda Sheffield United'da forma giyen orta saha oyuncusu, kadroda Almanya geçmişi olan altı oyuncudan biri oldu. Gervane Kastaneer bir zamanlar 1. FC Kaiserslautern'de, Riechedly Bazoer VfL Wolfsburg'da, Roshon van Eijma Preußen Münster'de, Jürgen Locadia ve Joshua Brenet ise TSG Hoffenheim'da oynamıştı.
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Julian Nagelsmann, Hoffenheim'da Joshua Brenet'i kadro dışı bıraktı
Sağ bek Brenet, 2018 yılında şu anki Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da desteğiyle 3,5 milyon avroya PSV Eindhoven'dan Hoffenheim'a transfer oldu. Üç kez Eredivisie şampiyonu ve iki kez Hollanda milli takımında forma giymiş bir oyuncuydu. Ancak TSG'de Brenet pahalı bir fiyasko oldu. Transferinden sonraki ilk Bundesliga maçlarında sadece yedek kulübesinde oturduktan sonra, Hoffenheim'ın Shakhtar Donetsk ile oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki video toplantısına katılmadı ve bunun üzerine Nagelsmann onu kadrodan çıkardı.
Nagelsmann daha sonra Brenet'i affetmiş olsa da, sezonun geri kalanında sadece ara sıra forma giyebildi. Ardından gelen ve şu anda Nagelsmann'ın DFB'deki yardımcı antrenörü olan Alfred Schreuder, onu hiç kadroda kullanmadı; Sebastian Hoeneß ise sonunda onu dördüncü ligdeki Regionalliga Südwest'teki yedek takımına gönderdi. Brenet'in, sürekli geç kalması gibi disiplin sorunları yarattığı söyleniyor. Hoffenheim, 2022'de Twente Enschede'ye bedelsiz transfer olana kadar ona alıcı bulamadı.
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"Sanki kırmızı kart gördükten sonra da futbol oynamaya devam ediyormuş gibi geliyor bana"
Orada sportif açıdan yine etkileyici bir performans sergilese de, saha dışında tamamen kenara itildi. Ocak 2023’te Brenet, sadece iki hafta içinde iki kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Ehliyetini 2020 yılında alkollü araç kullanmaktan kaybetmişti.
"Görünüşe göre yetkililere hiç saygı göstermiyor. Sanki kırmızı kart gördükten sonra da futbol oynamaya devam ediyormuş gibi geliyor bana," diyen yargıç, Brenet'i 2024 yılında bir aylık hapis cezasına çarptırdı. Brenet, 2021 yılında da aile içi şiddet suçundan para cezasına ve şartlı olarak toplum hizmetine çarptırılmıştı. Ehliyetsiz araç kullanma suçundan aldığı hapis cezası temyiz sonucunda toplum hizmetine çevrilse de, Twente kulübü sözleşmesini feshetti.
Brenet, Katar'da Al-Rayyan'a transfer oldu, ancak 2024/25 sezonunda orada sadece altı maçta forma giydi. Geçtiğimiz sonbaharda İskoçya'da FC Livingston forması giydi, ikinci yarıda ise Türkiye'de Kayserispor'da oynadı. Şimdi Curacao ile Dünya Kupası'na katılıyor. Brenet, çeşitli Hollanda genç milli takımlarında pek çok maça çıkmış ve 2016'da Dünya Kupası elemelerinde Elftal forması giymiş olsa da, FIFA ona ebeveynlerinin memleketi için oynaması için özel izin verdi.
2024'teki Curacao'daki ilk maçından bu yana Brenet, 17 maçta altı gol ve asist kaydetti. Aruba ile oynanan Dünya Kupası hazırlık maçında sağ bek olarak ilk 11'de yer aldı ve bir gol attı. Pazar günü saat 19:00'da, artık 32 yaşında olan Brenet, takımıyla birlikte Dünya Kupası'nın açılış maçında Almanya ile karşılaşacak ve eski antrenörleri Nagelsmann ve Schreuder ile karşı karşıya gelecek.