Julian Nagelsmann ona destek vermeye devam ediyor: Leroy Sané, DFB için yine baş belası haline geliyor

Ancak Lothar Matthäus'un da belirttiği gibi, bir başka açıdan bakıldığında, takımın diğer parçaları birbiriyle uyumlu çalışırken Sane "biraz" geride kaldı. Serge Gnabry ve Lennart Karl'ın sakatlıkları nedeniyle bu kadroya girmiş olan Sane, yine o eski tartışmanın odağında: Bu takıma gerçekten ait mi?

Julian Nagelsmann, Fildişi Sahili maçında Sane'yi Maximilian Beier veya Jamie Leweling ile aynı pozisyonda değiştirebilir, ya da Kai Havertz'i kanada kaydırabilir, ancak bunların hiçbiri olası görünmüyor. "Çok emek verdi, çalışkandı," diye övdü milli takım teknik direktörü. "Hem hücumda hem de savunmada çok aktifti."

Ama aynı zamanda şanssızdı. "Dünya klasında bir top kontrolü yaptı, ancak topu kalenin hemen yanından dışarı attı," diye eleştirdi Matthäus, Bild gazetesi için yaptığı analizde. Bu olay 63. dakikada yaşandı, daha önce başka bir pozisyonda topa isabet ettirememişti: "Bu tür fırsatları değerlendirmeli," diye vurguladı Matthäus. "Onun sınıfında, kalitesinde ve tecrübesinde" bir oyuncudan daha fazlası beklenir.