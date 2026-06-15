Leroy Sané röportaja kısa süreliğine ama oldukça rahat bir şekilde geldi. Almanya’nın Dünya Kupası açılış maçında Curacao’ya karşı aldığı 7-1’lik galibiyetin ardından yaptığı açıklama bir dakikayı bile sürmedi, ancak Sané söylemek istediklerini net bir şekilde ifade etti: Talihsiz anlara rağmen memnun olduğunu belirtti.
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Julian Nagelsmann ona destek vermeye devam ediyor: Leroy Sané, DFB için yine baş belası haline geliyor
Galatasaray'ın kanat oyuncusu, milli formasıyla şu ana kadar 13 maçta forma giydi, ancak henüz gol atamadı - pazar günü yine iki büyük fırsat yakalamasına rağmen. Ancak maçtan sonra yaptığı açıklamada gol konusunda stres yaşamadığını söyledi: "Çok gol attık, asıl önemli olan da buydu. Benim için en önemli şey, kazanmamız." Golünün "umarım yakında" geleceğini de sözlerine ekledi.
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Julian Nagelsmann, Fildişi Sahili maçında Leroy Sané'yi ilk on birde oynatacak mı?
Ancak Lothar Matthäus'un da belirttiği gibi, bir başka açıdan bakıldığında, takımın diğer parçaları birbiriyle uyumlu çalışırken Sane "biraz" geride kaldı. Serge Gnabry ve Lennart Karl'ın sakatlıkları nedeniyle bu kadroya girmiş olan Sane, yine o eski tartışmanın odağında: Bu takıma gerçekten ait mi?
Julian Nagelsmann, Fildişi Sahili maçında Sane'yi Maximilian Beier veya Jamie Leweling ile aynı pozisyonda değiştirebilir, ya da Kai Havertz'i kanada kaydırabilir, ancak bunların hiçbiri olası görünmüyor. "Çok emek verdi, çalışkandı," diye övdü milli takım teknik direktörü. "Hem hücumda hem de savunmada çok aktifti."
Ama aynı zamanda şanssızdı. "Dünya klasında bir top kontrolü yaptı, ancak topu kalenin hemen yanından dışarı attı," diye eleştirdi Matthäus, Bild gazetesi için yaptığı analizde. Bu olay 63. dakikada yaşandı, daha önce başka bir pozisyonda topa isabet ettirememişti: "Bu tür fırsatları değerlendirmeli," diye vurguladı Matthäus. "Onun sınıfında, kalitesinde ve tecrübesinde" bir oyuncudan daha fazlası beklenir.