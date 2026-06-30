Julian Nagelsmann, Jonathan Tah’ın Almanya adına attığı ancak sayılmayan golü ‘skandal’ olarak nitelendirdi ve Paraguay’a karşı Dünya Kupası’nda alınan yenilginin ardından bir muhabire öfkelendi

Nagelsmann, oyuncularıyla konuştuktan sonra ZDF’ye verdiği maç sonrası röportajda bu tartışmalı karara değindi. Almanya’nın eksikliklerini kabul etse de, Tah’ın golünün geçersiz sayılması kararının büyük bir hata olduğunu vurguladı.

"Oyun kurmamız çok yavaştı; topu bir kanattan diğerine taşımak çok uzun sürdü," diye açıkladı Nagelsmann. "Bir noktada, bir nevi kaba kuvvet yaklaşımına geçtik ve evet, o anda topu ceza sahasına keskin bir şekilde göndermek önemliydi.

"Bir noktada, sanırım sahada 6ft 2in'den uzun altı ya da yedi oyuncumuz vardı ve 11 ya da 12 korner kazandık. Sonradan bu kornerlerden birinden gol attık, ancak hakem düdüğünü çalarak golü iptal etti; bu tam bir skandal. Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum. Bu gerçekten bir şaka.

"Ama durum bu, üzerinde durmanın bir anlamı yok. Yine de maça önceden hazırlıklı olmalı ve farklı bir şekilde yönetmeliydik, ancak bunu başaramadık."

Röportaj sırasında tekrar görüntüsü gösterildikten sonra Nagelsmann, karara karşı daha da eleştirel bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Şu anda tekrar izliyorum. Bu sadece bir skandal değil, tam anlamıyla bir skandal. Bu, faul olarak nitelendirilecek bir hareket bile değil."