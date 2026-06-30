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Julian Nagelsmann, Jonathan Tah’ın Almanya adına attığı ancak sayılmayan golü ‘skandal’ olarak nitelendirdi ve Paraguay’a karşı Dünya Kupası’nda alınan yenilginin ardından bir muhabire öfkelendi
VAR tartışması, Almanya'nın turnuvadan elenmesini gölgede bıraktı
Almanya’nın Dünya Kupası serüveni, uzatmaların ardından 1-1 berabere biten maçın ardından Paraguay’a penaltı atışlarında 4-3 yenilmesiyle son 32 turunda sona erdi. Bu sonuç, turnuvadan erken elenmenin ardından Nagelsmann üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
Maçın kaderini belirleyen an, uzatmalarda Tah'ın gol attığı sanıldığı an oldu; ancak VAR, golün öncesinde Waldemar Anton'un Paraguay kalecisi Orlando Gill'e faul yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı. Nagelsmann bu karara şiddetle karşı çıktı ve bunu bir "skandal" olarak nitelendirdi.
- Getty Images Sport
Nagelsmann, geçersiz sayılan golü kınadı
Nagelsmann, oyuncularıyla konuştuktan sonra ZDF’ye verdiği maç sonrası röportajda bu tartışmalı karara değindi. Almanya’nın eksikliklerini kabul etse de, Tah’ın golünün geçersiz sayılması kararının büyük bir hata olduğunu vurguladı.
"Oyun kurmamız çok yavaştı; topu bir kanattan diğerine taşımak çok uzun sürdü," diye açıkladı Nagelsmann. "Bir noktada, bir nevi kaba kuvvet yaklaşımına geçtik ve evet, o anda topu ceza sahasına keskin bir şekilde göndermek önemliydi.
"Bir noktada, sanırım sahada 6ft 2in'den uzun altı ya da yedi oyuncumuz vardı ve 11 ya da 12 korner kazandık. Sonradan bu kornerlerden birinden gol attık, ancak hakem düdüğünü çalarak golü iptal etti; bu tam bir skandal. Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum. Bu gerçekten bir şaka.
"Ama durum bu, üzerinde durmanın bir anlamı yok. Yine de maça önceden hazırlıklı olmalı ve farklı bir şekilde yönetmeliydik, ancak bunu başaramadık."
Röportaj sırasında tekrar görüntüsü gösterildikten sonra Nagelsmann, karara karşı daha da eleştirel bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Şu anda tekrar izliyorum. Bu sadece bir skandal değil, tam anlamıyla bir skandal. Bu, faul olarak nitelendirilecek bir hareket bile değil."
Almanya'nın elenmesinin ardından hayal kırıklığı doruğa ulaştı
Turnuvaya Curacao’yu 7-1 yenerek başlayan Almanya’nın ardından Nagelsmann’a defalarca takımın düşüşü hakkında sorular sorulunca röportaj giderek gerginleşti. Sorular, takımının taktiksel eksikliklerine odaklanmaya devam edince, Almanya teknik direktörü gözle görülür şekilde sabrını yitirdi.
"Evet, daha önce de söylediğim gibi, bugün pas oyunumuz gerçekten çok yavaştı," dedi. "Evet, az önce de söyledim. Pas oyunumuz çok yavaştı. Bunu şimdiye kadar üç kez söyledim."
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Almanya, turnuvadan erken elenmesinin ardından ders çıkarmalı
Almanya'nın Dünya Kupası serüveni sona erdi; beklenmedik bir şekilde son 32 turunda elenen Nagelsmann ve takımı, önlerinde uzun bir değerlendirme süreci bekliyor. Odak noktası, hem tartışmalı elenme sürecini hem de turnuvanın favorilerinden birinin ilk eleme turunu geçememesine yol açan performansları değerlendirmek olacak.