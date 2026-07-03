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Julian Nagelsmann istifa etti! Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından Jürgen Klopp’la ilgili söylentiler güçlenirken, Almanya milli takım teknik direktörü istifa talebini kabul etti
Almanya, Dünya Kupası'nda tarihi bir hezimete uğradı
Dört kez şampiyon olan takımın, Güney Amerikalı sürpriz takım Paraguay’a karşı dramatik bir penaltı atışları sonucu turnuvadan elenmesinden dört gün sonra, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) teknik direktörün ayrıldığını doğruladı. Uzatmaların ardından gergin geçen 1-1’lik beraberliğin ardından, Kai Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah’ın penaltı kaçırmaları, 4-3’lük felaket bir penaltı atışları yenilgisini kesinleştirdi. Bu şok sonuç, Avrupa'nın bu futbol devinin tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası turnuvasından penaltılar yüzünden elenmesine neden oldu.
Yapılan açıklamada, DFB yönetim kurulunun "DFB Başkanı Bernd Neuendorf'un önerisi üzerine, Nagelsmann ile olan sözleşme ilişkisini derhal sonlandırmaya oybirliğiyle karar verdiği" doğrulandı.
Açıklamada ayrıca, teknik direktörün "2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından, bir gün önce federasyon yönetimi ile yaptığı gizli bir toplantıda görevinden alınmasını talep ettiği... Bu talebin, hissedar temsilcileri ve denetim kurulu tarafından kabul edildiği" belirtildi.
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Nagelsmann, takımdan ayrılmasının ardından konuştu
Alman Bild gazetesinin haberine göre, DFB genel merkezinde yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonrasında Nagelsmann’ın pozisyonu tamamen savunulamaz hale geldi. Teknik direktör başlangıçta görevinde kalmaya kararlı olduğunu açıklamasına rağmen, sportif direktör Rudi Voller yönetim kurulunun ortak görüşüne uyarak 38 yaşındaki teknik direktöre istifa etmesini tavsiye etti.
Nagelsmann şöyle açıkladı: "Eleme sürecinden bu yana geçen günlerde çok düşündüm ve hem kişisel olarak hem de federasyon içindeki güvendiğim kişilerle istişare ettim. Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Benim en büyük önceliğim her zaman takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Teknik kadroma, destek ekibine ve federasyondan bize destek veren herkese, özellikle de birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlara da özel bir teşekkürimi sunuyorum. Zor zamanlarda bile bizi sırtladınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası’nda size daha fazla unutulmaz futbol gecesi yaşatamadığımız için gerçekten çok üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyordunuz!"
Durgun bir dönem, köklü bir reform gerektiriyor
Turnuvadaki bu fiyasko, 2016’dan bu yana sadece bir kez büyük turnuvada çeyrek finale yükselebilen Die Mannschaft’ın uzun süredir devam eden düşüşünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Nagelsmann, saygın bir sicille görevinden ayrılsa da, Kickerdergisinin haberine göre DFB içinde onun görevinden ayrılması konusunda net bir fikir birliği vardı ve Jürgen Klopp, tercih edilen aday olarak öne çıkıyor. 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar süren sözleşmesinin erken feshi, milyonlarca avroluk önemli bir tazminat ödemesini beraberinde getirebilir; ancak şu anda Red Bull'da görev yapan Klopp'un hemen atanması pek olası görünmüyor.
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Uluslar Ligi: Deneme sahası
Almanya, teknik kadro uluslararası maç arası öncesinde bir yedek teknik direktör atamak için çabalarken önemli bir geçiş dönemiyle karşı karşıya. Morali bozuk olan takım, 24 Eylül’de ezeli rakibi Hollanda ile oynayacağı Uluslar Ligi deplasman maçıyla resmi maçlara geri dönecek. Parçalanmış ulusal güveni yeniden tesis etmek ve zorlu grup aşamasını başarıyla atlatmak için, dünya çapında bir halef ile hızlı bir şekilde anlaşmaya varılması son derece hayati önem taşıyacak.
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