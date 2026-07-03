Dört kez şampiyon olan takımın, Güney Amerikalı sürpriz takım Paraguay’a karşı dramatik bir penaltı atışları sonucu turnuvadan elenmesinden dört gün sonra, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) teknik direktörün ayrıldığını doğruladı. Uzatmaların ardından gergin geçen 1-1’lik beraberliğin ardından, Kai Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah’ın penaltı kaçırmaları, 4-3’lük felaket bir penaltı atışları yenilgisini kesinleştirdi. Bu şok sonuç, Avrupa'nın bu futbol devinin tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası turnuvasından penaltılar yüzünden elenmesine neden oldu.

Yapılan açıklamada, DFB yönetim kurulunun "DFB Başkanı Bernd Neuendorf'un önerisi üzerine, Nagelsmann ile olan sözleşme ilişkisini derhal sonlandırmaya oybirliğiyle karar verdiği" doğrulandı.

Açıklamada ayrıca, teknik direktörün "2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından, bir gün önce federasyon yönetimi ile yaptığı gizli bir toplantıda görevinden alınmasını talep ettiği... Bu talebin, hissedar temsilcileri ve denetim kurulu tarafından kabul edildiği" belirtildi.