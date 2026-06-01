Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, kaptan Joshua Kimmich, golcü Deniz Undav: Hepsi de Dünya Kupası öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçında Finlandiya’ya karşı alınan 4-0’lık galibiyetten memnun kaldılar. Ve haklı olarak. Kimmich, ZDF kanalına “Hedeflediğimiz şeyi hayata geçirdik” dedi ve şöyle açıkladı: "Mümkün olduğunca sık yüksek pres yapmak istedik, bu da bugün iki golle sonuçlandı (2-0 ve 4-0, ed.). Ardından Lenny'nin Deniz'e pas attığı anda derin savunmadan bir gol attık (3-0, ed.) ve bir de duran toptan bir gol (1-0, aşağıya bakın). Maçın birçok aşamasında gol attık," dedi Kimmich ve Nagelsmann da şunları ekledi: "Bugün bir de kontra atak golü attık, bu da bize iyi geldi, zorluklara dayanma gücümüzü gösterdik. Sonuç iyiydi, kalesinde gol görmedik. Böyle devam edebiliriz."

Ancak hücum hareketlerinin ve gollerin çeşitliliğine yönelik tüm haklı övgülere rağmen, Nagelsmann ilk yarıdaki o anı unutmamıştı; milli oyuncuları, önceki milli maçlarda olduğu gibi sabırlarını yitirmiş, biraz kafasızca koşuşmuş ve maçı neredeyse hiç kontrol edememişti.

Milli takım teknik direktörü, 4-0'lık skorun ardından taktik ve maç planından sapmayı "çocuklar bir şeyler göstermek istiyorlar" diye olumlu değerlendirebildi, ancak temel olarak oyuncularının düzenli olarak taktik disiplinden uzaklaşması bir teknik direktörün çıkarına olamaz. "Gücümüze daha fazla güvenmeliyiz," dedi teknik direktör. Takım hâlâ ince ayar, otomatizm ve taktiksel disiplin konusunda eksiklikler yaşıyor.

Bu, bir turnuva hazırlığı sırasında çözülemeyecek bir sorun değil, ancak Nagelsmann'ın artık nihayet as kadrosunu bulması gerçekten önemli görünüyor; bunu son haftalarda sadece Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß değil, başkaları da hatırlatmıştı. Şu anda iki, belki de üç pozisyon hala açık görünüyor: sol bekte David Raum veya Nathaniel Brown ve sağ kanatta Leroy Sané, Lennart Karl veya hatta Maximilian Beier. Ayrıca: İki gol, bir asist ve genel olarak "takımdan asla dışlanmayacağın" (Nagelsmann) bir performans göz önüne alındığında, milli takım teknik direktörü belki de en azından kısa bir süreliğine, kendisi için çoktan çözülmüş olan Havertz mi Undav mı sorusunu yeniden gündeme getirecektir.